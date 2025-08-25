Newell's arranca una semana corta para levantar en anímicamente al equipo

El plantel vuelve a trabajar tras la derrota en el clásico con la mente puesta de lleno en el choque del viernes ante Barracas Central

Cristian Fabbiani, quien no habló en conferencia tras la derrota ante Central, comenzará hoy a preparar el equipo de Newell's de cara al próximo partido.

Fue, sin dudas, el peor fin de semana para Cristian Fabbiani y su cuerpo técnico en todo su ciclo desde su llegada al parque Independencia, con la derrota por la mínima diferencia ante Central en el clásico rosarino que se jugó en el Gigante de Arroyito.

La diferencia, con respecto a otras derrotas en este tipo de partidos, es que el Rojinegro tiene un objetivo palpable a corto plazo y son los cuartos de final la Copa Argentina ante Belgrano.

El encuentro con el Pirata será a mediados de septiembre, pero antes el Ogro Fabbiani tendrá que sanar la herida abierta tras la caída en Arroyito y proyectar volver rápidamente a la victoria el próximo día viernes, en el Coloso del Parque, ante nada más y nada menos que el sorprendente puntero de la zona A, Barracas Central, en un clima que seguramente en la previa no será el mejor.

Para el enfrentamiento ante el Guapo, la Lepra tendrá modificaciones obligadas y otras que pueden llegar a pasar por rendimientos bajos. Entre lo obligado, cabe recordar que Luciano Lollo fue expulsado ante Central y se perderá el encuentro por la séptima fecha de la Liga Profesional.

Para reemplazar al ex-Estudiantes, el entrenador Leproso podría apelar, como lo hizo ante el Canalla en el momento de la expulsión de Lollo, a Saúl Salcedo. El paraguayo, quien era uno de los nombres apartados por el DT a principio del torneo, volvió a tener protagonismo ante Defensa y Justicia y fue parte de las variantes el último sábado.

Otra de las modificaciones sería la vuelta de Luca Regiardo a la mitad de cancha. El volante juvenil cumplió las dos fechas de suspensión con las que fue castigado tras ver la roja ante Central Córdoba (Santiago del Estero). El mediocampista de contención ingresaría por el uruguayo Martín Fernández Figueira.

Las otras dudas pasarían por lo ofensivo, sobre todo en los bajos rendimientos que tuvieron Gonzalo Maroni y Luciano Herrera. Valentino Acuña y Franco Orozco podrían correr como alternativas. Darío Benedetto también es una chance para ingresar, aunque el poco rodaje que ha tenido hasta el momento pone en duda la posibilidad de titularidad.

Newell's vuelve a los entrenamientos en Bella Vista

El plantel de Newell's regresará a los entrenamientos este lunes en Bella Vista, a puertas cerradas, y sin atención a la prensa. Después del clásico, los dirigidos por Fabbiani tuvieron libre el domingo y este lunes comenzará su preparación para el choque del viernes, a las 19, en el Coloso del Parque, ante Barracas Central.