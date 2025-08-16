La Capital | Ovación | equipo

La debacle de un equipo que fue campeón hace cuatro años y corre el riesgo de terminar en la tercera categoría

En 2021 conquistó la Copa de la Liga Profesional, pero dos años después descendió y ahora le va muy mal en la Primera Nacional.

16 de agosto 2025 · 16:39hs
Los jugadores de Colón luego de una nueva derrota. El equipo de Santa Fe se hunde en la tabla de posiciones de la Primera Nacional. 

Aunque no pasó tanto tiempo, el 4 de junio de 2021 parece un día lejano en la vida del club Colón de Santa Fe: ese día el equipo Sabalero obtuvo el primer título de su historia en primera división y anotó su nombre entre los equipos campeones del fútbol argentino.

Colón tuvo ese año un gran equipo y un señor entrenador: Eduardo Domínguez. Consiguió el título en la Copa de la Liga Profesional al golear por 3 a 0 a Racing en la final, que se jugó en el estadio San Juan del Bicentenario.

Menos de dos años antes, Colón había escrito otra página muy gloriosa en su historia al llegar a la final de la Copa Sudamericana. La perdió con Independiente del Valle y fue subcampeón, pero en las retinas de los futboleros quedó para siempre la infernal invasión de hinchas sabaleros en Asunción, la sede de la final.

Pero todo eso es pasado. Al título alcanzado en 2021 le siguieron dos pésimas campañas y la historia terminó mal: en 2023 Colón perdió la categoría y desde entonces juega en la Primera Nacional.

Colón se hunde en la Primera Nacional

En 2024 se clasificó para los playoffs por el segundo ascenso, pero apenas empató con All Boys y quedó afuera porque el equipo de Floresta había tenido mejor clasificación en la etapa regular.

La ilusión, este año, era hacer una gran campaña y volver a la primera división, aunque con el paso de los partidos todo se complicó. Los resultados no acompañaron, cambió tres veces de entrenador durante el campeonato y ahora se hunde en la tabla de posiciones.

La derrota con San Telmo

Este sábado, perdió 1 a 0 con San Telmo en la Isla Maciel y acumuló su cuarta derrota consecutiva. En total, perdió 16 de los 27 partidos que jugó y, de los últimos 11 partidos, cayó en 9.

El fantasma del descenso comienza a ser una realidad. De la ilusión por pelear el ascenso pasó al sufrimiento de mirar la tabla de abajo y prestarle atención a clubes modestos como Defensores Unidos de Zárate y Talleres de Remedios de Escalada. Por ahora los números le dan para permanecer en la Primera Nacional, pero si la debacle sigue cualquier cosa puede pasar.

