Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

El Ogro se quedó con las ganas de dirigir el derbi jugado en febrero en el Coloso. Ahora tuvo su chance y la dilapidó con un plan cauteloso

Fabbiani le pregunta a uno de los suyos si está todo bien. El DT de Newell's resignó casi toda pretensión ofensiva.

“Si era por mí, hubiera estado en el clásico”. La frase pertenece a Cristian Fabbiani . La pronunció el día de su presentación en Newell’s. El entrenador hubiese querido conducir a la Lepra el día que perdió por 2 a 1 contra Central en febrero pasado en el Coloso, cuando todavía se encontraba Mariano Soso en el banco rojinegro.

Este fin de semana pasado, le tocó al Ogro el partido que tanto deseaba. Lo preparó de manera especial. Les dio descanso a la mayoría de los titulares contra Defensa y Justicia en la fecha previa. Ocultó a los integrantes del plantel que concentró para el partido en el Gigante. Falló en lo esencial: el plan de juego.

Conservador al extremo , el equipo no estuvo a la altura de lo que estaba en juego y muy lejos de esa victoria tan deseada. Es más, pagó la falta de audacia con la derrota. Mínima, con un golazo de Ángel Di María, pero derrota al fin. Justificada.

El responsable de una nueva caída ante Central, la quinta seguida, esta vez fue Fabbiani. La planificación fue obra suya. Fue el que determinó que sea prioridad absoluta interrumpir el fútbol canalla. Se obsesionó por la marca y redujo el ataque a la fórmula de pelotazos largos para Cocoliso González, sumando pocos futbolistas en campo adversario.

>> Leer más: Newell's tuvo muy pocas ambiciones, recibió un justo castigo y sufrió la derrota que más le duele

Le sirvió, hasta que el equipo de Ariel Holan corrigió la elaboración. Entonces quedó reducido a una resistencia, que duró hasta el tanto de Di María.

El Newell’s de Fabbiani jugó a no perder y se hizo añicos con el gol. Careció de recursos para torcer el rumbo en los pocos minutos que restaban. El entrenador recurrió a tres centrodelanteros, Cocoliso González, Darío Benedetto y Juanchón García para un cabezazo salvador. A tirarla por arriba y que alguno rescate a la Lepra. Un manotazo desesperado. No sirvió de nada.

Incorporaciones, no refuerzos

Cabeza de grupo y responsable de las decisiones, Fabbiani erró en la idea de juego. Con un plantel carente de categoría. Y en esto sí hay que apuntar hacia otro lado, a la conducción del club, que se repitió en traer futbolistas que no le dieron mayor calidad a lo que ya había.

No es casualidad que los entrenadores vayan pasando y el equipo no compita por nada importante. Y que se pierda un clásico tras otro. El problema es de raíz.

image (13) Newell's defiende con todos sus futbolistas en una pelota parada de Central. Virginia Benedetto

Pero si en otras ocasiones se resaltó a Fabbiani por hacer rendir a un conjunto limitado, dotándolo de un espíritu combativo, en la derrota que más duele, la del clásico, tampoco se lo puede exonerar.

Y teniendo a su lado a futbolistas que llegaron por decisión propia, tales los casos de Darío Benedetto, que recién en el clásico sumó un puñado de minutos, y Gaspar Iñíguez y Franco Orozco, quienes siguieron todo el encuentro desde el banco.

Lo jugó mucho antes, casi nada en la cancha

Fabbiani comenzó a pensar el partido desde una semana y mediana antes, cuando eliminó a Atlético Tucumán por los octavos de la Copa Argentina. Priorizó no exigir a los que tenía en mente para jugar el clásico y los preservó ante Defensa y Justicia. Optó por correr riesgos en ese encuentro, aunque se perdiesen puntos. Se trajo uno pero, a la luz de lo sucedido ante Central, no sirvió de nada.

El esquema táctico 5-2-3 del sábado fue el de costumbre. La inclusión de Martín Fernández por el suspendido Luca Regiardo, en lugar de David Sotelo, fue lógica. Fabiani necesitaba un volante central de recuperación, para que acompañe a Banega. Hasta allí, poco para cuestionar. Estaban casi los mismos jugadores que tan buen nivel tuvieron en la Copa Argentina.

image (16) Di María intenta en el área de Newell's ante Martino y Cuesta. Central lo buscó y la Lepra solo defendió. Virginia Benedetto

Pero se falló. Por un bajo nivel individual de los jugadores de ofensiva, en especial de Luciano Herrera y Gonzalo Maroni. Aunque el principal error fue la propuesta. Por futbolistas atados, como Alejo Montero y Ángelo Martino, con la obligación exclusiva de defender.

Optó por un volante en vez de un extremo

Fabbiani no tuvo una mínima pizca de ambición. El reemplazo de Maroni por David Sotelo, restando más de 20’, habla a las claras de las intenciones, quizás ilusionado de una llegada esporádica que le diera el triunfo, como fue el tiro del paraguayo González, en definitiva el único del rojinegro en el partido.

Hasta los cambios fueron tardíos, con futbolistas que hacía rato no respondían, más allá de que tampoco cuenta con variantes de categoría entre los suplentes.

>> Leer más: Darío Benedetto debutó en el peor momento de Newell's frente a Central

El entrenador se fue sin hacer declaraciones. El hincha, el más sufrido de todos, merecía una explicación, que le sirva de mínimo consuelo.

Fabbiani dejó pasar la ocasión. Una caída ante el clásico rival deja secuelas. Los objetivos se reducen. En la Copa Argentina está en carrera. En el Clausura, fuera de la zona de clasificación. La tarea del entrenador será levantar un plantel golpeado.

Ultimo manotazo

El intento desesperado por conseguir la igualdad llevó a Fabbiani a meter en los minutos finales a dos futbolistas que hasta hace pocas semanas estaban marginados del plantel: Juanchón García y Saúl Salcedo.

Ambos habían sido separados, entrenaban aparte y buscaban club porque no eran considerados por el entrenador. Esto expone también el presente de Newell’s.