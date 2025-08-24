La Capital | Ovación | Cristian Fabbiani

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

El Ogro se quedó con las ganas de dirigir el derbi jugado en febrero en el Coloso. Ahora tuvo su chance y la dilapidó con un plan cauteloso

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

24 de agosto 2025 · 19:24hs
Fabbiani le pregunta a uno de los suyos si está todo bien. El DT de Newells resignó casi toda pretensión ofensiva.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Fabbiani le pregunta a uno de los suyos si está todo bien. El DT de Newell's resignó casi toda pretensión ofensiva.

“Si era por mí, hubiera estado en el clásico”. La frase pertenece a Cristian Fabbiani. La pronunció el día de su presentación en Newell’s. El entrenador hubiese querido conducir a la Lepra el día que perdió por 2 a 1 contra Central en febrero pasado en el Coloso, cuando todavía se encontraba Mariano Soso en el banco rojinegro.

Este fin de semana pasado, le tocó al Ogro el partido que tanto deseaba. Lo preparó de manera especial. Les dio descanso a la mayoría de los titulares contra Defensa y Justicia en la fecha previa. Ocultó a los integrantes del plantel que concentró para el partido en el Gigante. Falló en lo esencial: el plan de juego.

Conservador al extremo, el equipo no estuvo a la altura de lo que estaba en juego y muy lejos de esa victoria tan deseada. Es más, pagó la falta de audacia con la derrota. Mínima, con un golazo de Ángel Di María, pero derrota al fin. Justificada.

Para Fabbiani, defender fue todo

El responsable de una nueva caída ante Central, la quinta seguida, esta vez fue Fabbiani. La planificación fue obra suya. Fue el que determinó que sea prioridad absoluta interrumpir el fútbol canalla. Se obsesionó por la marca y redujo el ataque a la fórmula de pelotazos largos para Cocoliso González, sumando pocos futbolistas en campo adversario.

>> Leer más: Newell's tuvo muy pocas ambiciones, recibió un justo castigo y sufrió la derrota que más le duele

Le sirvió, hasta que el equipo de Ariel Holan corrigió la elaboración. Entonces quedó reducido a una resistencia, que duró hasta el tanto de Di María.

El Newell’s de Fabbiani jugó a no perder y se hizo añicos con el gol. Careció de recursos para torcer el rumbo en los pocos minutos que restaban. El entrenador recurrió a tres centrodelanteros, Cocoliso González, Darío Benedetto y Juanchón García para un cabezazo salvador. A tirarla por arriba y que alguno rescate a la Lepra. Un manotazo desesperado. No sirvió de nada.

Incorporaciones, no refuerzos

Cabeza de grupo y responsable de las decisiones, Fabbiani erró en la idea de juego. Con un plantel carente de categoría. Y en esto sí hay que apuntar hacia otro lado, a la conducción del club, que se repitió en traer futbolistas que no le dieron mayor calidad a lo que ya había.

No es casualidad que los entrenadores vayan pasando y el equipo no compita por nada importante. Y que se pierda un clásico tras otro. El problema es de raíz.

image (13)
Newell's defiende con todos sus futbolistas en una pelota parada de Central.

Newell's defiende con todos sus futbolistas en una pelota parada de Central.

Pero si en otras ocasiones se resaltó a Fabbiani por hacer rendir a un conjunto limitado, dotándolo de un espíritu combativo, en la derrota que más duele, la del clásico, tampoco se lo puede exonerar.

Y teniendo a su lado a futbolistas que llegaron por decisión propia, tales los casos de Darío Benedetto, que recién en el clásico sumó un puñado de minutos, y Gaspar Iñíguez y Franco Orozco, quienes siguieron todo el encuentro desde el banco.

Lo jugó mucho antes, casi nada en la cancha

Fabbiani comenzó a pensar el partido desde una semana y mediana antes, cuando eliminó a Atlético Tucumán por los octavos de la Copa Argentina. Priorizó no exigir a los que tenía en mente para jugar el clásico y los preservó ante Defensa y Justicia. Optó por correr riesgos en ese encuentro, aunque se perdiesen puntos. Se trajo uno pero, a la luz de lo sucedido ante Central, no sirvió de nada.

El esquema táctico 5-2-3 del sábado fue el de costumbre. La inclusión de Martín Fernández por el suspendido Luca Regiardo, en lugar de David Sotelo, fue lógica. Fabiani necesitaba un volante central de recuperación, para que acompañe a Banega. Hasta allí, poco para cuestionar. Estaban casi los mismos jugadores que tan buen nivel tuvieron en la Copa Argentina.

image (16)
Di María intenta en el área de Newell's ante Martino y Cuesta. Central lo buscó y la Lepra solo defendió.

Di María intenta en el área de Newell's ante Martino y Cuesta. Central lo buscó y la Lepra solo defendió.

Pero se falló. Por un bajo nivel individual de los jugadores de ofensiva, en especial de Luciano Herrera y Gonzalo Maroni. Aunque el principal error fue la propuesta. Por futbolistas atados, como Alejo Montero y Ángelo Martino, con la obligación exclusiva de defender.

Optó por un volante en vez de un extremo

Fabbiani no tuvo una mínima pizca de ambición. El reemplazo de Maroni por David Sotelo, restando más de 20’, habla a las claras de las intenciones, quizás ilusionado de una llegada esporádica que le diera el triunfo, como fue el tiro del paraguayo González, en definitiva el único del rojinegro en el partido.

Hasta los cambios fueron tardíos, con futbolistas que hacía rato no respondían, más allá de que tampoco cuenta con variantes de categoría entre los suplentes.

>> Leer más: Darío Benedetto debutó en el peor momento de Newell's frente a Central

El entrenador se fue sin hacer declaraciones. El hincha, el más sufrido de todos, merecía una explicación, que le sirva de mínimo consuelo.

Fabbiani dejó pasar la ocasión. Una caída ante el clásico rival deja secuelas. Los objetivos se reducen. En la Copa Argentina está en carrera. En el Clausura, fuera de la zona de clasificación. La tarea del entrenador será levantar un plantel golpeado.

Ultimo manotazo

El intento desesperado por conseguir la igualdad llevó a Fabbiani a meter en los minutos finales a dos futbolistas que hasta hace pocas semanas estaban marginados del plantel: Juanchón García y Saúl Salcedo.

Ambos habían sido separados, entrenaban aparte y buscaban club porque no eran considerados por el entrenador. Esto expone también el presente de Newell’s.

Noticias relacionadas
Sotelo fue titular los dos primeros partidos de Newells en este Clausura y después pasó a ser una de las primeras opciones.

En Newell's, Fabbiani no recurre a las sorpresas y Sotelo se metería en el once inicial

Es probable que Cristian Fabbiani haya armado el esquema que utilizó en Salta pensando en el clásico de Newells ante Central. 

Newell's, con tres centrales: Fabbiani ensayó el esquema que posiblemente usará en el clásico

max verstappen siempre acelera al maximo, incluso en un carrito de golf

Max Verstappen siempre acelera al máximo, incluso en un carrito de golf

El disparo de la cámara de la reportera gráfica de Ovación fue tan preciso como el de Angelito Di María.

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Ver comentarios

Las más leídas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

Lo último

Sistema de iluminación inteligente: el 84% de Rosario ya cuenta con luces led

Sistema de iluminación inteligente: el 84% de Rosario ya cuenta con luces led

Inversión de la provincia para hospitales y centros de salud de atención primaria

Inversión de la provincia para hospitales y centros de salud de atención primaria

Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

Un trágico accidente ocurrió este sábado en la Ruta 5. Fallecieron un hombre, que era el presidente de la filial de Central en Comodoro Rivadavia, y sus dos hijos. La madre está internada con graves lesiones.
Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión
El mensaje de Central por el hincha que murió junto a sus dos hijos cuando viajaba a ver el clásico
Información General

El mensaje de Central por el hincha que murió junto a sus dos hijos cuando viajaba a ver el clásico

La provincia autorizó un aumento del 28% en las tarifas del colectivo interurbano de Santa Fe
La Región

La provincia autorizó un aumento del 28% en las tarifas del colectivo interurbano de Santa Fe

Paro UNR: los docentes retoman la medida de fuerza durante 48 horas a partir de este martes
La Ciudad

Paro UNR: los docentes retoman la medida de fuerza durante 48 horas a partir de este martes

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas
Policiales

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Ovación
Max Verstappen siempre acelera al máximo, incluso en un carrito de golf
Ovación

Max Verstappen siempre acelera al máximo, incluso en un carrito de golf

Max Verstappen siempre acelera al máximo, incluso en un carrito de golf

Max Verstappen siempre acelera al máximo, incluso en un carrito de golf

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Cuántas medallas ganaron los rosarinos en los Juegos Panamericanos junior

Cuántas medallas ganaron los rosarinos en los Juegos Panamericanos junior

Policiales
Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

La Ciudad
Sistema de iluminación inteligente: el 84% de Rosario ya cuenta con luces led
La Ciudad

Sistema de iluminación inteligente: el 84% de Rosario ya cuenta con luces led

Paro UNR: los docentes retoman la medida de fuerza durante 48 horas a partir de este martes

Paro UNR: los docentes retoman la medida de fuerza durante 48 horas a partir de este martes

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar
La Región

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas
Política

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Un triunfo histórico de Central: por primera vez, sumó cinco victorias consecutivas sobre Newells
Ovación

Un triunfo histórico de Central: por primera vez, sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Newells tuvo muy pocas ambiciones, recibió un justo castigo y sufrió la derrota que más le duele

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo muy pocas ambiciones, recibió un justo castigo y sufrió la derrota que más le duele

Reforma constitucional: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen
Política

Reforma constitucional: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen

Aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia
La Región

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió
La Región

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió

Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna
Política

Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria
La Ciudad

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias
La Ciudad

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable
La Ciudad

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda
Ovación

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Pullaro: En el Congreso necesitamos votos, no vetos
politica

Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos
policiales

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026
política

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"