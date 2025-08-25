La intensa arenga del Chacho Coudet a sus jugadores para que no los pasaran por arriba

El ex-Central aprovechó una pausa para que los futbolistas se hidrataran y trató de motivarlos con su estilo de siempre: directo y de pocas palabras.

El Chacho Coudet les pidió a sus jugadores que fueran más agresivos.

LaLiga española está en marcha con participación argentina, tanto de futbolistas como de entrenadores. Ya se disputaron dos fechas y de a poco los equipos van entrando en ritmo. Uno de ellos es el Alavés, conducido por Eduardo Chacho Coudet , que en la temporada pasada lo salvó del descenso.

El equipo del Chacho había debutado con una victoria por 2 a 1 ante el Leganés en Vitoria. Fue uno de esos partidos que Alavés debe ganar sí o sí para mantener la categoría y, en ese sentido, cumplió los deberes.

En la segunda fecha tenía un compromiso más difícil, ya que debía enfrentar al Betis de visitante. El equipo del chileno Manuel Pellegrini viene de hacer una gran campaña, tanto en LaLiga como en Europa, y es uno de los más competitivos entre los de segunda línea en el fútbol español.

Jugaban en el estadio Benito Villamarín, en Sevilla, y ganaba el Betis por 1 a 0. El Alavés no la pasaba nada bien ante el equipo donde juega Giovani Lo Celso y el Chacho Coudet era conciente de que el resultado en contra podía ser más ajustado.

Hubo una pausa para que los futbolistas se hidrataran y entonces Coudet aprovechó para instruir a sus jugadores con su estilo habitual de palabras directas.

El pedido del Chacho Coudet a sus futbolistas

Lo primero que hizo fue reprocharles que no habían presionado nunca para recuperar la pelota. Luego les pidió que una vez que aceleraran el juego y que no tiraran centros por tira. "Si no podemos entrar, sigamos jugando", les dijo en una arenga casi sin respiro.

"Seamos más agresivos", les dijo y advirtió que si el equipo dejaba jugar a su rival, el Betis haría más goles. "Vamos a juntarnos, vamos a reclamarnos", insistió el Chacho para cerrar con un clásico de sus discursos futboleros: "¡Vamos carajo!".