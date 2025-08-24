Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Rosario fue elegida por la cadena más grande del mundo para ensayar un nuevo estándar internacional y lo aterriza en el hotel de calle Dorrego 450

Holiday Inn , la cadena de hoteles más grande del mundo eligió a Rosario para ensayar en Argentina un nuevo estándar internacional , precisamente en Dorrego 450, donde ofrecerá un lobby sin barreras, restaurante renovado, piscina climatizada y activa durante todo el año, y mucho más.

La propiedad, reconocida como el hotel número uno de la ciudad y distinguida en 2024 entre las 25 mejores de Latinoamérica según Tripadvisor , acaba de renovar por completo el corazón de su propuesta.

Un lobby sin barreras, pensado para encuentros fluidos y elegantes durante todo el día.





Un restaurante Excalibur renovado, con carta de autor y un ambiente sofisticado.



Una piscina climatizada y activa los 365 días del año, que convierte el bienestar en una experiencia permanente.



La piscina y su deck urbano también se consolidan como un escenario ideal para eventos corporativos, afters y celebraciones de fin de año, ofreciendo un marco diferente, sofisticado y al aire libre para cerrar el 2025 con estilo.



Holiday Inn Rosario reafirma su liderazgo y se consolida como un nuevo punto de encuentro en la ciudad, donde trabajo, relax, gastronomía y eventos conviven bajo un mismo concepto de hospitalidad internacional.





Holiday Inn Rosario, donde los huéspedes se sienten como en casa

El hotel reconocido por Tripadvisor cuenta con la particularidad de haber hospedado a los reyes de España en 2004, en ocasión del Congreso Internacional de la Lengua Española, además de ser el elegido por Fito Páez y otras personalidades destacadas de la cultura nacional y mundial.

Este reconocimiento de Tripadvisor se otorga al 1% de los alojamientos que reciben las mejores calificaciones de los usuarios durante el último año. Gracias a su intachable reputación en la web (4,5 estrellas sobre más de 1.500 opiniones), el hotel Holiday Inn Express Rosario logró colocarse dentro de la lista de 25 mejores hoteles de Sudamérica.

El hotel rosarino comenzó recibir a los huéspedes que llegan a la ciudad por un viaje de negocios o para cumplir compromisos laborales. El establecimiento transformó sus amenities y servicios para convertirse en un lugar ideal para este tipo de clientes. La idea es que el huésped se sienta como en su propia casa.

Para las empresas, el Holiday Inn Express Rosario ofrece una combinación ideal: tarifas competitivas, calidad internacional y servicios ejecutivos, lo que lo posiciona como una elección inteligente para alojar equipos y realizar eventos corporativos.

La importancia de las reseñas positivas de los usuarios

Las experiencias de otros huéspedes pueden ocupar un rol fundamental a la hora de optar dónde parar en las vacaciones. Por este motivo, el premio Travellers’ Choice cobra una mayor importancia. Es un reconocimiento que sólo se la asigna a los establecimientos mejores valorados por sus huéspedes.

El reconocimiento cobra más valor al tratarse del único hotel del interior del país que recibió este premio. En Argentina sólo tres establecimientos se encuentran dentro de la lista. Los otros dos hoteles seleccionados son El Gran Meliá Iguazú, ubicado en el Parque Nacional Iguazú, y el Palladio Hotel Buenos Aires.