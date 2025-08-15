La Capital | Ovación | Mauro Icardi

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

El delantero está en la última etapa de recuperación de la operación por la rotura de ligamentos cruzados de una rodilla

15 de agosto 2025 · 16:06hs
Mauro Icardi está cerca de arreglar su continuidad en el Galatasaray de Estambul. 

Mauro Icardi está cerca de arreglar su continuidad en el Galatasaray de Estambul. 

Mauro Icardi atraviesa la última etapa de recuperación de la operación en su rodilla derecha luego de sufrir hace siete meses la rotura de los ligamentos cruzados. El delantero, actualmente en Galatasaray de Turquía, debe definir dónde continuará su carrera.

Icardi, de 32 años, al parecer tiene clara su intención: quiere continuar defendiendo los colores del Galatasaray. El club turco, consciente del peso que tiene su máximo artillero, ya comenzó las gestiones para asegurar su permanencia más allá de la próxima temporada, cuando finaliza su contrato actual.

Llegó a Turquía en 2022

El delantero nacido en Rosario llegó a Estambul en 2022, cedido por el París Saint Germanin, y rápidamente se ganó el cariño de los hinchas y el respeto del vestuario. Apenas un año después, el club turco tomó la decisión de comprar su pase.

En tres temporadas, Icardi acumuló 81 partidos, en los que anotó 61 goles y repartió 22 asistencias. Estos números lo colocan como uno de los delanteros más influyentes del fútbol turco en la última década y una pieza fundamental para el esquema ofensivo del Galatasaray.

Leer más: Jugó y fue figura en Central, se recupera de una grave depresión y a los 38 años quiere volver a jugar

¿Se queda en Estambul?

Pero su contrato vencerá a mediados de 2026 y todavía no hay definición sobre dónde continuará su carrera. Sin embargo, hay fuertes indicios de que Icardi se quedaría en Estambul para seguir jugando en el Galatasaray.

El equipo jugará este viernes la segunda fecha del torneo de Primera División del país ante el Karagümrük, mientras espera por el retorno de Icardi. Tras la salida del uruguayo Fernando Muslera a Estudiantes de La Plata, sus compañeros y el entrenador, Okan Buruk, ya decidieron que el rosarino será el capitán del equipo.

Leer más: Un arquero santafesino tuvo una actuación de terror en el comienzo de LaLiga en España

De acuerdo a informes de prensa, el club turco tiene lista una propuesta de renovación por dos años. Las conversaciones con el jugador ya están en marcha y se intensificarán en las próximas semanas, pero el deseo compartido entre jugador y club es que siga en Galatasaray.

Todo indica que en las próximas semanas se anunciará oficialmente la renovación.

Noticias relacionadas
El profesor Holan concentró a 24 futblistas en Central. Uno de ellos quedará fuera del banco.

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Las máximas exponentes del fútbol femenino de Rosario jugaron de visitante.

Fútbol Femenino: cómo les fue a Newell's y Central en sus visitas a Ferro y River

El tenista de San Lorenzo Dante Pagani irá por el oro en Paraguay.

Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos

Belgrano, el próximo rival de Newells en la Copa Argentina, solo empató con Aldosivi en Mar del Plata.

Cómo le fue al próximo rival de Newell's en la Copa Argentina en el arranque de la quinta fecha del Clausura

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Lo último

Exportaciones: Santa Fe perdió peso nacional por la baja de precios

Exportaciones: Santa Fe perdió peso nacional por la baja de precios

Arroyo Ludueña: Aguas Santafesinas tuvo que reparar una estación elevadora que volcaba líquidos cloacales

Arroyo Ludueña: Aguas Santafesinas tuvo que reparar una estación elevadora que volcaba líquidos cloacales

Tenis: los varones de la Federación Santafesina conquistaron el Nacional sub-10 en Macabi

Tenis: los varones de la Federación Santafesina conquistaron el Nacional sub-10 en Macabi

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección del gobernador Pullaro

La comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo de la Convención emitió dictámenes considerados clave para la fase decisiva del proceso de modificación de la Carta Magna

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección del gobernador Pullaro
Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario
La Ciudad

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Policiales

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa
Politica

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene
Policiales

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron
La Ciudad

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Ovación
Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Fútbol Femenino: cómo les fue a Newells y Central en sus visitas a Ferro y River

Fútbol Femenino: cómo les fue a Newell's y Central en sus visitas a Ferro y River

Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos

Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos

Policiales
Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Policiales

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

La Ciudad
Arroyo Ludueña: Aguas Santafesinas tuvo que reparar una estación elevadora que volcaba líquidos cloacales
La Ciudad

Arroyo Ludueña: Aguas Santafesinas tuvo que reparar una estación elevadora que volcaba líquidos cloacales

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
La Ciudad

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario
LA CIUDAD

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario

Milei inauguró la campaña con una particular frase: La Matanza es seis veces más insegura que Rosario
Política

Milei inauguró la campaña con una particular frase: "La Matanza es seis veces más insegura que Rosario"

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
POLICIALES

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Por Luis Castro
Ovación

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
La Ciudad

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria
Policiales

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

Tras la polémica, la Iglesia confirma que se hará la peregrinación a San Nicolás
La Ciudad

Tras la polémica, la Iglesia confirma que se hará la peregrinación a San Nicolás

Acto de Milei en La Plata: Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas
Política

Acto de Milei en La Plata: "Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas"

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol
Ovación

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre
La Ciudad

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán
Información General

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas
POLICIALES

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica
Economía

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica