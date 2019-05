Frank Kudelka forjó su carrera bien desde abajo, sin un pasado como futbolista profesional. Pasó por varios equipos de categorías menores y luego de casi tres décadas de carrera su figura adquirió mayor peso a partir de que llevó a Talleres de Córdoba del Federal A hasta la primera en apenas un año y medio. Antes había comenzado a recorrer un largo camino que tuvo cierto reconocimiento al conseguir subir con Unión a la máxima categoría y con Boca Unidos de Corrientes al Nacional B.

"Para mí el fútbol se hizo para ir a buscar el gol", manifestó el entrenador en una entrevista que le realizó el diario deportivo Olé en 2016, definiendo de alguna manera el estilo ofensivo que intentó practicar en cada uno de los equipos que dirigió. Con esa mentalidad comenzó a dirigir 9 de Julio Olímpico de Freyre, su ciudad natal, en 1987, en la Liga Regional de San Francisco (Córdoba).

Kudelka pasó por La Salle (1989-1994) y Gimnasia y Esgrima (1994-1996), ambos de Santa Fe, antes de dar el salto a Unión (2001/2002), donde debió jugar una promoción para mantenerlo en primera. Luego continuó en Patronato (2004-2005), en el Argentino B, y Libertad de Sunchales (2005-2008), con el que ascendió al Argentino A en 2007.

En Boca Unidos de Corrientes (2008-2010) subió del Federal A al Nacional B, con el atacante Cristian Núñez, quien luego estuvo una temporada en Newell's.

Retornó a Unión (2010-2012) para devolverlo a primera en la temporada 2010/2011, siendo titulares de su equipo dos futbolistas surgidos de la lepra, Pablo Pérez y Paulo Rosales.

La buena imagen que dejó en Unión no fue igual en Instituto (2012-2013), a donde llegó para reemplazar a otra persona de raigambre leprosa, Darío Franco. La campaña fue discreta en el Nacional B y se fue por diferencias con la dirigencia. En el club albirrojo tuvo a Raúl Damiani (ver opinión), ex marcador derecho rojinegro y ex ayudante de Juan Pablo Vovjoda en la reserva de Newell's.

"Me gusta que mis equipos se planten en campo rival. Obviamente, si podemos contraatacar rápido desde atrás, hay que aprovecharlo. Pero la idea esencial es el protagonismo", dijo Kudelka a Olé. Es algo de lo que se vio en Talleres (2014-2018), uno de los mejores momentos de su trayectoria de DT, luego de su paso por Huracán (2013-2014) en el Nacional B.

A partir su asunción, sacó del ostracismo a Talleres, que penaba en el Federal A. Lo subió al Nacional B y de inmediato a la primera. Aparte lo clasificó a la Copa Libertadores luego de 17 años, con el Cholo Guiñazú, otro futbolista vinculado a la historia de Newell's.

La única experiencia internacional de Kudelka fue en 2018. Contratado por Universidad de Chile, terminó la temporada en el tercer puesto. Eliminado en la segunda ronda de la Libertadores 2019 y a partir de roces con la dirigencia, decidió renunciar en marzo pasado.