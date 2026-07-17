Caso Adorni: su declaración de bienes es inconsistente y podría ser citado

El fiscal Pollicita recibió un informe sobre los movimientos económicos del exjefe de Gabinete. Agosto será un mes clave para la causa

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni, cada vez más cerca de ser citado por la Justicia para dar explicaciones por su patrimonio.

Los informes técnicos que recibió el fiscal Gerardo Pollicita sobre la situación patrimonial de Manuel Adorni reflejaron inconsistencias . No se descarta que en las próximas semanas el exjefe de Gabinete sea citado a declarar para dar explicaciones .

Un informe técnico llegó en las primeras horas de este viernes a las manos de Pollicita , quien interviene de la causa que investiga a la familia Adorni por presunto enriquecimiento ilícito .

El análisis de carácter técnico fue elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dafi). En el mismo se estudió y se graficó la evolución económica del exfuncionario y su mujer, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023 a la actualidad. En ese momento, Adorni asumió como vocero presidencial.

Adorni y Angeletti están en el centro de la polémica desde marzo pasado, cuando el entonces jefe de Gabinete sumó a su esposa a una delegación oficial a Nueva York .

Ese hecho abrió distintas líneas de investigación sobre compras de inmuebles y gastos de Adorni que no podían justificarse con su sueldo de funcionario público.

Después de cuatro meses de escándalo político, a fines de junio Adorni renunció y fue reemplazado en el cargo por Diego Santilli, hasta entonces ministro del Interior. Sin embargo, la investigación por enriquecimiento ilícito sigue.

En ese sentido, la Dafi marca en su escrito que hay “inconsistencias” en la información disponible de Adorni. Por eso la fiscalía, que había solicitado el informe, ahora trabaja para darle forma a un eventual requerimiento de justificación patrimonial, tras haber analizado el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad.

Los movimientos de Adorni

El informe analizó de modo individual a Adorni y Angeletti, y también a la familia. Se estudió la estructura y evolución de los bienes, disponibilidades e inversiones, créditos y deudas existentes al comienzo y al cierre de cada año.

En el informe se debía identificar también los ingresos y los egresos de los fondos que tuvieran respaldo documental y diferenciar los mismos de las transferencias entre las propias cuentas o de integrantes del grupo familiar.

En ese punto se tuvieron en cuenta movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.

En relación con eso, el fin principal era hacer la reconstrucción tanto de las entradas como de las salidas de dinero para vincularlas con las adquisiciones de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos efectuados en efectivo o en moneda extranjera y la cancelación de pasivos.

El fiscal federal Gerardo Pollicita.

Por eso también se revisaron costos, fechas y formas de pago, entre otros puntos clave como operaciones con criptoactivos, integrando información de plataformas, cuentas y billeteras relacionadas con los activos virtuales, con la pertinente distinción de depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias.

Lo propio se realizó mediante un proceso de comparar la información con las declaraciones juradas patrimoniales, así como con los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales que fueron incorporados a la causa.

Al ser un informe técnico, el estudio no habla de cifras, aunque sí demuestra inconsistencias. Con esos datos, Pollicita determinará cuáles son los pasos siguientes en la investigación. Adorni podría ser citado a principios de agosto.

Citación

Cuando sea citado, Adorni tendrá la oportunidad de explicar el origen de sus fondos. Hasta ahora, su abogado defensor, Matías Ledesma, participó de modoa pasivo de las declaraciones e instancias del expediente.

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Llegado el momento, si la explicación resultara insuficiente para los investigadores, es posible que el funcionario pueda llegar a ser citado a prestar declaración indagatoria. Es una medida que sólo puede pedir el fiscal, aunque la decisión final de convocarlo o no será del juez del caso, Ariel Lijo.

Cada dato será revisado durante la feria judicial de invierno por los investigadores de la fiscalía con el objetivo de darle encuadre jurídico.