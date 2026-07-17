La inflación mayorista fue de 1,1% en junio

El Índice de Precios Internos al por Mayor (Ipim) bajó 1,4 puntos porcentuales respecto a mayo y quedó, a su vez, por debajo del Índice de Precios al Consumidor

La inflación mayorista de junio se desaceleró al 1,1% y arrojó una variación del 33,7% contra el mismo mes del último año , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El aumento en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) estuvo explicado por la suba de 1% en "Productos nacionales" y 2,3% en "Productos importados". En el acumulado del año , la inflación mayorista subió 15,6% contra el mismo período (enero-junio) del 2025.

De esta manera, el Ipim sigue en el sendero de la baja y entabla su segundo mes consecutivo con una desaceleración : mayo (2,5%) y junio (1,1%).

A su vez, quedó por debajo de la inflación minorista , que se ubicó en 1,9% e hizo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumule un alza de 33,5% interanual .

LA INFLACIÓN MAYORISTA EN JUNIO FUE DE 1,1% MENSUAL



✅ El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación de 1,1% mensual en junio, la más baja en 4 meses. Asimismo, se trató de la menor variación para un mes de junio de toda la serie del IPIM que comienza… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 17, 2026

Dentro de los Productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia fueron “Sustancias y productos químicos” (0,26 p.p.), “Productos agropecuarios” (0,23 p.p.), “Productos refinados del petróleo” (0,19 p.p.) y “Energía eléctrica” (0,13 p.p.), compensados por “Petróleo crudo y gas” (-0,56 p.p.).

En cuanto al Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (Ipib), el nivel general mostró un ascenso de 1,1% en junio como consecuencia del incremento en los Productos nacionales (1,1%) y Productos importados (2,2%).

Al igual que los dos anteriores, el nivel general del Índice de Precios básicos del Productor (IPP) fue de 1,1% debido a la disminución de 0,6% en los "Productos primarios" y el aumento de 1,8% en los "Productos manufacturados y energía eléctrica".

En ese sentido, el presidente Javier Milei felicitó a su ministro de Economía, Luis Caputo, y lo calificó como "el mejor de todos los tiempos, por lejos".