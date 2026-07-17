Nueva capacitación gratuita de mozo y atención al público para residentes del departamento General López

La propuesta impulsada desde la Fundación de Estudios Superiores y Universitarios General López comenzará el 28 de julio y se sumará a otros cursos en vigencia

El curso de mozo y atención al público se extenderá hasta principios de septiembre y contempla doce clases virtuales y seis encuentros presenciales distribuidos entre Venado Tuerto y Firmat.

El inicio de una nueva capacitación en oficios para habitantes del departamento General López fue anunciado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio. Se trata de un programa que impulsa junto a la Fundación de Estudios Superiores y Universitarios General López. En esta oportunidad, la propuesta estará orientada a la formación en mozo y atención al público y comenzará el 28 de julio próximo, con una modalidad que combinará clases virtuales y encuentros presenciales en Venado Tuerto y Firmat.

La legisladora destacó que la iniciativa forma parte de una política sostenida para acercar herramientas de formación sin costo a vecinos de todo el departamento General López , con el objetivo de fortalecer sus posibilidades de inserción laboral y crecimiento personal.

“Seguimos apostando a la capacitación porque sabemos que aprender un oficio abre puertas y genera nuevas oportunidades. Queremos que cada vecino tenga la posibilidad de adquirir conocimientos que le sirvan para acceder a un trabajo o emprender su propio camino”, expresó Di Gregorio.

Con este lanzamiento, ya son cuatro los cursos desarrollados durante 2026 , consolidando una propuesta que continúa sumando participantes en distintas localidades del departamento.

Entrega de certificados

Además, en las próximas semanas se realizará la primera entrega de certificados del año para quienes completaron las capacitaciones anteriores, oportunidad en la que también se reconocerá a los mejores promedios con la entrega de herramientas que les permitan dar sus primeros pasos en el oficio aprendido.

El curso de mozo y atención al público se extenderá hasta principios de septiembre y contempla doce clases virtuales y seis encuentros presenciales distribuidos entre Venado Tuerto y Firmat.

“Nuestro compromiso es seguir generando oportunidades concretas para los vecinos. La formación es una inversión que impacta en el presente, pero sobre todo en el futuro de cada persona y de nuestras comunidades”, concluyó la senadora. as personas interesadas pueden anotarse a través de un formulario online o bien comunicarse vía Whatsapp al 3462 676397 para recibir más información.

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