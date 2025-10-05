Newell's jugó uno de los peores partidos de su historia y perdió 5 a 0 con Boca

Newell's perdió 5 a 0 frente a Boca en la Bombonera por la fecha 11 del Clausura 2025. Los goles del partido los hicieron en el primer tiempo Milton Giménez a los 7' y 24'; y Ayrton Costa a los 33'.
El equipo de Cristian Fabbiani cayó 5 a 0 ante Boca en la Bombonera. Newell's no perdía por cinco goles desde 2015.
En el segundo tiempo a los 5' el ex Newell's Brian Aguirre convirtió el cuarto tanto; mientras que a los 14' del complemento el ex Central Lautaro Blanco puso el 5 a 0.
Hacía 370 partidos que Newell's no perdía por cinco goles de diferencia, La última vez había sido ante Nueva Chicago como visitante el 10 de octubre de 2015.
