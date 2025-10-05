Newell's: quiénes son los once titulares que confirmó Cristian Fabbiani para visitar a Boca

El entrenador definió la formación para jugar este domingo, a las 19. Hay novedades en el equipo, con cambio de nombres y de sistema

Cristian Fabbiani estará en el banco de suplentes de Newell's porque se pagó una multa por su expulsión.

Cristian Fabbiani vuelve a cambiar el equipo titular y el sistema táctico. Decidió que Newell's juegue con un centrodelantero y no dos. Mantendrá a Carlos González en el once y el exBoca Darío Benedetto ocupará un lugar en el banco de suplentes. El futbolista que ingresará por Pipa es el zaguero Fabián Noguera.

Fabbiani optó por volver a la tradicional línea de cinco en el fondo, que dejó luego de lado luego del empate con Defensa y Justicia (1-1) en Florencia Varela, dos fechas antes de medirse con Central.

Con respecto a las últimas dos presentaciones, Newell's rompió el doble 9, de Cocoliso González y Pipa Benedetto, usado para en los enfrentamientos ante Belgrano (0-3 y 1-3), por Copa Argentina y el torneo Clausura, respectivamente.

Fabbiani concentró a 23 futbolistas. Alejo Tabares no fue citado por segunda oportunidad seguida. Tampoco convocaron a Brian Calderara y Martín Luciano. El único relevo para el lateral izquierdo es Jerónimo Russo, debutante la fecha pasada, de extremo, posición que en su carrera alternó con la de marcador de punta.

En tanto, el entrenador no llamó a ningún lateral derecho para que sea una opción de Jherson Mosquera. Ni siquiera a un juvenil.

Gaspar Iñíguez reaparece tras cuatro partidos

El mediocampista Gaspar Iñíguez es el que reaparecerá en el plantel. Su único partido adentro de la cancha fue en el 1-1 con Defensa y Justicia.Jugó de titular. A la fecha siguiente, el clásico rosarino, fue al banco y no entró. Luego tuvo una lesión muscular y recién ahora fue tenido en cuenta por Fabbiani.

Para Juan Espínola será el último partido en el Parque antes de emprender el viaje con el seleccionado paraguayo por Asia, para dos amistosos Fifa que le impedirán atajar en la Lepra frente a Tigre el viernes 10 de octubre en el Coloso. Tendrá que reemplazarlo Williams Barlasina.

La formación: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Fabián Noguera y Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Ever Banega, Luca Regiardo y Luciano Herrera; Carlos González.