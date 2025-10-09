La Capital | Ovación | Turismo Nacional

Turismo Nacional: paseo por las calles de Rosario y ahora a acelerar en el Fangio

Los autos del Turismo Nacional se hicieron ver por bulevar Oroño y una multitud acompañó. Desde el viernes, a correr en el Fangio, con Canapino como gran foco

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

9 de octubre 2025 · 20:51hs
 Lucas Tedeschi se dio el gusto de pasear por bulevar Oroño. El Turismo Nacional paseó su espectáculo por el centro de Rosario.

 Lucas Tedeschi se dio el gusto de pasear por bulevar Oroño. El Turismo Nacional paseó su espectáculo por el centro de Rosario.

El Turismo Nacional ya empezó su espectáculo en Rosario, con una exhibición en el centro que tendrá correlato este viernes, cuando en el Juan Manuel Fangio empiece la actividad en serio. Será la 10ª fecha de la temporada y habrá mucha presencia local en las Clases 2 y 3. La Copa Abarth acompañará el espectáculo.

El TN es la categoría más federal del país y siempre ofrece enormes espectáculos en pista. Mucho más se dará este fin de semana porque se entra en la recta final de los campeonatos y muchos precisan arriesgar para avanzar o lograr la victoria obligatoria, un requisito que antes no existía pero que ahora es similar al TC.

El paseo por el centro de Rosario

Como es habitual, el viernes será para la Clase 2, que tendrá ensayos y la primera clasificación por la tarde, mientras que la Clase 3 recién acelerará el sábado.

Pero antes, reunió un montón de público en el centro rosarino. Alrededor de las 18 de este jueves se armó un corredor por bulevar Oroño, entre avenida Rivadavia y Jujuy, donde varios de los autos y pilotos que estarán en la pista se dieron el gusto de pasear como cualquier hijo de vecino. Eso sí, rodeados de una gran muchedumbre que acompañó esta gran movida previa del TN.

Y la cita del Fangio tendrá una enorme novedad este fin de semana, con la presencia del tetracampeón y líder del Turismo Carretera, Agustín Canapino.

Se viene nada menos que Canapa

Canapino, que hace solo un año aceleraba en los circuitos de Estados Unidos, nada menos que en la Fórmula 1 de ese país, la IndyCar, correrá de nuevo en Rosario y en un auto de una estructura de Villa Gobernador Gálvez, por cierto muy campeona del TN: el Ale Bucci Racing.

Thiago Martínez, que ganó dos títulos en el Bucci, decidió dar un paso al costado del equipo y el que tomó la posta fue nada menos que Canapino. Así que su presencia no pasará inadvertida y varios pilotos tendrán la chance de aprender en la pista, como el rosarino Santino Balerini, del Saturni Racing de Bigand.

Pilotos y equipos de la región le darán un atractivo especial a la gran cita del Fangio y atraerá mucho público tuerca, deseoso de ver siempre el buen espectáculo del chapa-chapa que propone la categoría. Empezó el show en bulevar Oroño, sigue en la pista.

Newells está ingresando en una recta que tiene como meta final los comicios del 14 de diciembre, en los que se elegirán las nuevas autoridades

Newell's: convocan a una asamblea en la previa de las elecciones

Newell's: convocan a una asamblea en la previa de las elecciones

Esta camiseta de Newells no será usada en competiciones oficiales.    

Newell's: lanzan una nueva camiseta especial por el Día de la Madre leprosa

Lionel Scaloni habló en MIami, donde este viernes la selección argentina enfrenta a Venezuela. Habló de Di María y de Russo.

Lionel Scaloni alabó el momento de Di María en Central y cree que su etapa en la selección terminó

flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a russo en el gigante

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Russo en el Gigante

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Newells: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Newell's: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Newells vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Todo el fútbol argentino se puso la camiseta de Miguel Ángel Russo

Todo el fútbol argentino se puso la camiseta de Miguel Ángel Russo

