Básquet: Las chicas del U17 de Náutico obtuvieron la Copa Santa Fe en Tostado

Náutico demostró una vez más su supremacía en el básquet femenino de Rosario y obtuvo un nuevo título.

12 de noviembre 2025 · 06:10hs
Las chicas de Náutico aportaron otro trofeo al básquet de Rosario.

Las chicas de Náutico aportaron otro trofeo al básquet de Rosario.

El U17 femenino de Náutico le dio otro título a la Asociación Rosarina de Básquet en este 2025 al adjudicarse la Copa Santa Fe de la categoría demostrando el buen andar de los equipos de la ciudad con la naranja, ya que además Paganini Alumni de Granadero Baigorria terminó tercero.

El cuadrangular final se desarrolló durante el fin de semana en el estadio Fortín de la Garra en la ciudad de Tostado, con la participación de los cuatro mejores equipos de la provincia: Náutico, Libertad de Sunchales, Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria y San Lorenzo de Tostado.

El club rosarino ratificó una vez más su protagonismo en la rama femenina de las competencias provinciales donde llegaron tras la fase clasificatoria en las competencias locales y luego la acción de segunda etapa a nivel regional.

La definición comenzó el sábado con el triunfo de Libertad de Sunchales por 53 a 44 ante Paganini Alumni, quien tuvo como goleadora a Paulina Cabral con 9 puntos.

Luego Náutico Sportivo Avellaneda derrotó 51 a 28 al equipo local San Lorenzo de Tostado con 21 puntos de Valentina Castillo.

El torneo se definió el domingo. A la mañana hubo un choque entre dos equipos de la Rosarina donde Náutico venció 57 a 35 ante Paganini Alumni. Para las de la Ribera hizo 10 puntos Julieta Escobar, mientras que para el conjunto de Granadero Baigorria anotó 13 tantos Paulina Cabral 13. Luego Libertad de Sunchales derrotó 58-46 a San Lorenzo de Tostado.

Mientras que a la tarde se dio el triunfo de Paganini Alumni (Maitena Cejas 12, Maitena Gonnet 11, Paulina Cabral 10) ante San Lorenzo de Tostadopor 61 a 53 y del campeón Náutico frente a Libertad 55 a 31 con 13 de Victoria Sironi, 10 de Valentina Castillo, 10 de Miranda Toledo y 8 de Julieta Escobar.

Náutico, dirigido por Juan Pablo Stegmayer tuvo a estas jugadoras: Miranda Toledo, María Casilla, Macarena Pardini, Victoria Sironi, Sofía Bustos, Aimará Alasino, Julieta Escobar, Lucía Salomone, Valentina Castillo, Martina Castillo, Catalina Creolani y Olivia Petrini.

Por su parte, Paganini Alumni, que tuvo como entrenador a Patricio Pizzonia estuvo intregrado por: Maitena Gonnet, Maitena Cejas, Morena Castillo, Alfonsina Reynoso, Lourdes Morosín, Martina García, Delfina Schmidt, Giuliana Brogna, Violeta Defina, Paulina Cabral, Brisa Donsa y Emma Gómez.

La definición de las formativas

Los cuadrangulares finales de las divisiones formativas ya están casi todos armados y habrá mucha acción en lo que resta del mes.

En el Nivel A disputarán esta instancia final en el U13 Náutico (club organizador), Provincial, Club Atlético Olegario Víctor Andrade y Atalaya.

En U15 que también tendrá a Náutico como anfitrión además del equipo local lo jugarán Atlantic Sportsmen, Atalaya y Talleres de Villa Gobernador Gálvez.

Atlantic Sportsmen organizará el U17 y tendrá como oponentes a Gimnasia, Náutico y Atalaya.

En tanto el U21 lo jugarán Sportsmen Unidos, Gimnasia, Regatas Rosario y el ganador de Náutico frente a Atlantic Sportsmen.

En el nivel B la U13 se definirá con Alumni de Casilda, Fortín Barracas, Calzada y Unión y Progreso.

En la U15 los cuatro participantes serán Sportivo Federal, Saladillo, Alumni de Casilda y Paganini Alumni

En la U17 El Tala será organizador tendrá como los rivales a Fortín Barracas, Paganini Alumni y Alumni de Casilda; y la U21 tendrá a El Tala, Sportivo Federal, Paganini y Alumni de Casilda.

Las categorías mayores de básquet en etapa de definiciones

Las distintas categorías de mayores están en plena etapa de definición. En la Superliga Sportsmen Unidos y Provincial ganaron el domingo pasado los primeros duelos de las series de cuartos de final. Estas llaves están pactadas al mejor de tres juegos y sus ganadores clasificarán al cuadrangular final de la competencia.

En el Figna, Sportsmen Unidos derrotó a Sportivo América en el primer duelo por 89 a 76. En el equipo local se destacaron Pablo Mécoli (17) e Isaac Anderson (16), mientras en la visita Marco Diez (22 puntos) fue el goleador de su equipo y del partido.

Por su parte Provincial superó como visitante a Gimnasia por 89 a 75. En el ganador se destacó Federico Pérez (20) y en el perdedor Lucas Herrera (19).

La acción continúa este miércoles con Náutico (0) y Temperley (1), mientras que el viernes a las 22 jugarán Sportivo América (0) ante Sportsmen Unidos (1) y el domingo será el turno para Provincial (1) ante Gimnasia (0) y Club Atlético Olegario Víctor Andrade (1) contra Atalaya (0).

En Primera A Talleres de Arroyo Seco derrotó el domingo 92-56 a Sportivo Federal se adelantó 1 a 0 en la serie de playoffs de cuartos de final, que seguirá el viernes invirtiendo la localía, ya que la llave está pactada al mejor de tres encuentros.

Las otras tres series están Estudiantil (0) vs. Red Star (1), Tiro Suizo (1) vs. San Telmo (0) y Alumni (1) vs. Libertad (0).

En tanto, en la Primera B, Central B derrotó a Servando Bayo por 67-61 y se clasificó para disputar los cuartos de final, que darán pasaje al cuadrangular por un ascenso a la Primera A (el campeón y primer ascenso fue Gimnasia B).

Ahora los cruces quedaron así: Universitario (2) vs. Central B (9), El Tala B (3) vs. Temperley B (8), Saladillo (4) vs. Maciel (7) y Náutico B (5) vs. Atalaya B (6).

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
POLICIALES

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba
La Región

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos
POLICIALES

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

