Tras una remontada épica, Los Pumas consiguieron un histórico triunfo ante Escocia

Escocia se imponía 21-0, pero Los Pumas dieron vuelta el resultado y se llevaron el triunfo por 33-24

Rodrigo Isgró festeja una victoria épica. Los Pumas vencieron a Escocia en Murrayfield en su segundo partido de la ventana de noviembre 2025.

Habrá que revisar el archivo y buscar muy atrás en el tiempo para encontrar un triunfo épico tras una remontada fenomenal como lo consiguieron este domingo Los Pumas en Edimburgo , donde tras un 21-0 adverso se impusieron a Escocia 33-24 y prácticamente se adueñaron del sexto lugar en el ranking, pensando en lo que será el sorteo para el Mundial de Australia. En Murrayfield, un escenario donde no ganaban desde 2009, Los Pumas se quedaron con el triunfo gracias a la enorme reacción que tuvo el head coach y el equipo.

Después del categórico triunfo de Los Pumas ante Gales por 52-28, el rival de este domingo obligó a subir la vara en la perspectiva del juego y sobre todo en lo mental.

Las cosas no pintaron bien en el arranque- Escocia atacó por el lado ciego con Graham y cuando éste intentó darle la pelota a Dobie, Juan Cruz Mallía extendió la mano y cometió un knock on pero como no tenía ninguna posibilidad de agarrar la pelota fue amonestado dejando al conjunto albiceleste con uno menos.

Escocia empezó a asediar y Argentina pese a estar en desventaja numérica resistió como pudo. Pero Escocia estaba haciendo mejor las cosas y terminó aprovechando esa superioridad para golpear primero, con un try de Jack Dempsey convertido por Russell.

La ambición de los escoceses los llevó a ir por más y la presión a la que sometió al conjunto argentino le dio sus frutos: Ewan Ashman quebró la contención argentina y tras sortear dos tackles seguidos logró apoyar. Russell convirtió y la ventaja de Escocia aumentó a 14 puntos. Mientras tanto, Los Pumas no lograban hacer pie. Era un concierto de desconcierto.

Pasada la media hora Los Pumas buscaron la hache en dos ocasiones para intentar achicar la diferencia en el marcador, pero Mallía no estuvo fino: la primera se fue ancha, igual que la segunda que además se quedó corta.

Tras un primer tiempo adverso, por lo expuesto por un rival más sólido, pero también por los errores propios. Argentina se fue al vestuario con la idea de barajar y dar de nuevo. “Entramos tres veces a los 22 y no hicimos nada, fuimos dos veces a los palos y nada. Tenemos que mejorar”, fue el análisis del entrenador asistente Juan Fernandez Lobbe en el entretiempo.

Pero, como en todo el primer parcial, en el arranque del complemento Los Pumas no hicieron pie y Escocia facturó. Ewan Ashman volvió a quebrar la defensa argentina y Finn Russell a ser infalible al momento de la conversión. 21-0 y algarabía total de los locales en Murrayfield.

Argentina hasta ese momento no había estado a la altura y Escocia aprovechó la situación para estirar la cuenta. En ese momento Felipe Contepomi pateó el tablero. Al head coach no le tembló el pulso y metió cinco cambios para ver si podìa cambiarle la cara a un abúlico equipo argentino. Ingresaron los dos pilares Thomas Gallo y Francisco Coria Marchetti por Mayco Vivas y Pedro Delgado, Pablo Matera por Joaquín Oviedo, Agustín Moyano por Simón Benitez Cruz y Santiago Carreras por Gerónimo Prisciantelli. El equipo tenía que reaccionar. Y reaccionó.

Desde el ingreso de estos jugadores Los Pumas mostraron cambios como si se tratara de otro partido. Todo comenzó con un excelente pase de Santiago Carreras que dejó a Moroni en carrera hacia la zona de 22 escocesa. Tute entró en la zona de 22 y habilitó a Mateo Carreras, pero la pelota fue interceptada a solo cinco metros del ingoal escocés.

Escocia no tomó nota del cambio argentino y siguió atacando. Un pase largo e impreciso de Russell posibilitó una contra argentina sale disparada desde su propia zona de 22. Moyano corrió a toda velocidad por el costado derecho y cuando lo van a alcanzar pateó hacia el centro de la cancha donde venía entrando Mateo Carreras, quien toma la pelota (de manera brillante) y recibe un tackle de Graham. Unas fases después, ya dentro de las 22 escocesas, Escocia fue penalizada y Kinghorn recibió una tarjeta amarilla. El juego se vuelve frenético y ya por ese entonces el partido era otro, Los Pumas eran otros.

Apareció la mítica de Los Pumas

A los 13', después de la revisión del TMO, el árbitro Andrew Brace convalidó el try de Julián Montoya, Santiago Carreras sumó con su efectiva patada a los palos y si bien faltaba mucho Los Pumas se ponían en carrera.

En cuestión de minutos, Escocia pasó de dominar completamente a estar bajo una enorme presión. Argentina reaccionó con fuerza: Isgro anotó pero el remate de Santiago Carreras se fue desviado.

Con un penal de Russell Escocia frenó el ímpetu criollo unos minutos, ya que Los Pumas estaban decididos a atacar. Después de varios intentos pacientes a dos metros del ingoal, Argentina logró apoyar nuevamente. Con potencia, desde corta distancia, try del ex Duendes Pedro Rubiolo y Carreras, que esta vez tampoco falló en la conversión, hicieron que la brecha sea más corta. De estar 21-0, Los Pumas se colocaron a sólo cinco puntos. Pero aún quedaba mucho por jugar.

A los 34', con el try Matera (que fue convalidado TMO mediante), Los Pumas alcanzaron el empate y con la conversión de Santiago Carreras pasaron al frente por primera vez en el partido. A cuatro minutos del final dio vuelta la historia. Fue el golpe de gracia para el conjunto europeo. Murrayfield, en tanto, en silencio.

Pero quedó tiempo para una más. Justo Piccardo esquivó dos tackles y tras una carrera de más de 10 metros apoyó y luego Carreras volvió a meterla para sellar una victoria épica. Como si se tratara de un relato mágico, tras un primer tiempo para el olvido, Los Pumas hicieron pie recién en la mitad de la segunda parte y si bien el tiempo que les quedaba era escaso, logró dar vuelta la historia y sellar un triunfo inobjetable a puro try.

El dato:

Argentina empardó el historial. Los Pumas y el Cardo se enfrentaron en 26 oportunidades, con un registro de 13 triunfos para Los Pumas y 13 para los escoceses.

Síntesis

Escocia: Blair Kinghorn; Darcy Graham, Rory Hutchinson, Sione Tuipulotu (capitán) y Kyle Steyn; Finn Russell y Ben White; Rory Darge, Jack Dempsey y Gregor Brown; Grant Gilchrist y Scott Cummings; D´Arcy Rae, Ewan Ashman y Pierre Schoeman. Suplentes: Duhan van der Merwe, Tom Jordan, Jamie Dobie, Matt Fagerson, Josh Bayliss, Elliot Millar Mills, Nathan McBeth y George Turner. Entrenador: Gregor Townsend.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Santiago Grondona; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas. Suplentes: Justo Piccardo, Santiago Carreras, Agustín Moyano, Pablo Matera, Efraín Elías, Francisco Coria Marchetti, Thomas Gallo e Ignacio Ruiz. Entrenador: Felipe Contepomi.

Progresión: PT. 12' y 27 goles de Finn Russell (ESC) por tries de Jack Dempsey y Ewan Ashman. ST. 3' gol de Finn Russell (ESC) por try de Ewan Ashman; 16', 29', 35' y 38' goles de Santiago Carreras (ARG) por tries de Julián Montoya, Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Justo Piccardo; 18' try de Rodrigo Isgró (ARG) y 23' penal Finn Russell (ESC).

Estadio: Murrayfield.

Arbitro: Andrew Brace