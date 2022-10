Trámite exprés en la asamblea de Central: en cinco minutos eligieron la junta electoral

Como estaba todo cocinado de antemano, no hubo necesidad de votar. Las elecciones serán el 18 de diciembre.

Como estaba todo cocinado de antemano no hubo necesidad de esforzarse mucho. La realidad marca que la asamblea de Central duró apenas cinco minutos porque solo había tres listas en carrera. El presidente en ejercicio, Ricardo Carloni, hizo el primer llamado a las 17, tal como estaba programado. Mientras que a las 18 realizó el segundo ante la atenta mirada de poco más de 200 socios que se llegaron este jueves a la tarde a la sub sede canalla del Cruce Alberdi. Luego de leer la orden del día, el máximo dirigente no tuvo más remedio que remarcar cómo quedó finalmente constituida la comisión electoral para las próximas elecciones, que en teoría están proyectadas para el 18 de diciembre.