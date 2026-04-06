Libertadores: Independiente del Valle también sufrió bajas por lesión

La Ciudad A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco

Política Escándalo por los créditos hipotecarios a oficialistas: ya hay tres denuncias en la Justicia

Ovación Un jugador de Colón presentó a su novio y marcó un hito en el fútbol argentino

Policiales Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Economía Brechas de ingresos: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre

La Ciudad La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

La Ciudad Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas

LA CIUDAD Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones

El Mundo Trump sobre Irán: "El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana"

La Región Un estudiante llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Rafaela

Economía La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras

LA REGION Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el "efecto contagio"

Por María Laura Neffen Negocios De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

Política Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a Santa Fe

Economía La Justicia aprobó que Nueva Vicentin reactive las plantas de Algodonera Avellaneda

Información General Pregunta para lunes lluvioso: cuánto falta para el próximo feriado

Por Lucas Ameriso La Ciudad Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Economía El biodiesel baja el precio del gasoil en medio de la disparada del petróleo

Información General Artemis II llega hoy a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el histórico sobrevuelo