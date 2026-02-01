Central: los goles de Alejo Veliz y los partidos de Ángel Di María contra River

La primera vez de Alejo frente a River fue el 17 de octubre de 2022. En el Monumental, fue 2 a 1 a favor de Central, con doblete de Veliz.

Alejo Veliz y Angel Di María vienen de anotar en el último partido ante Racing en Avellaneda. Y, tanto desde sus actuaciones individuales como con sus goles, fueron clave a la hora de ayudar a construir el importante triunfo que logró Rosario Central en el Cilindro el último miércoles. Ahora, de cara al duelo de este domingo con River en el Gigante, cada uno de ellos tiene una historia previa muy diferente.

Hay un número que los emparenta, tanto Alejo como Angelito se enfrentaron tres veces con los Millonarios jugando para los auriazules. Pero Veliz les marcó cuatro goles y no perdió nunca; mientras que Di María no convirtió ninguno y perdió dos de los tres duelos que sostuvo contra River.

La eficacia de Alejo Veliz ante River es notable. El delantero auriazul le hizo cuatro goles a River en los tres partidos que lo enfrentó, y nunca perdió: logró dos triunfos y un empate. Los tantos del delantero centralista fueron dos dobletes en los dos primeros cruces ante los Millonarios.

La primera vez de Alejo frente a River fue el 17 de octubre de 2022, por la vigésimo sexta y última fecha del torneo de ese año. Ese encuentro, que se disputó en el Monumental y sirvió también de despedida para el Muñeco Gallardo como DT del club, terminó 2 a 1 a favor de Central. Y los dos goles auriazules, que por entonces eran dirigidos por Carlos Tevez, fueron obra de Veliz.

Alejo, de racha

Al año siguiente, en 2023, Central fue local de River por la fecha 26 del torneo. Eso ocurrió en el Gigante, el 24 de julio de ese año, y el partido terminó 3 a 3. Dos de los tres goles auriazules, que eran dirigidos técnicamente por Miguel Russo, fueron obra de Veliz. Mientras que el restante lo convirtió Luciano Pupy Ferreyra.

El tercer partido que jugó Veliz contra River fue el año pasado, el 6 de octubre de 2025, cuando el equipo que conducía Ariel Holan derrotó al de Gallardo por 2 a 1 en el Gigante. Esta vez, Veliz no convirtió, pero mantuvo su invicto ante el Millo. Los goles del vencedor fueron de Franco Ibarra e Ignacio Malcorra.

Fideo Di María en Central contra el Millonario

La historia de Di María jugando ante River es bastante diferente a la de Veliz. Angelito no solo no pudo convertirle a los Millonarios. En sus tres duelos, sufrió dos derrotas y apenas si rescató una victoria, la misma que protagonizó Veliz con Holan como DT el año pasado.

Mientras que las dos caídas se dieron en la primera etapa de Angel en Arroyito. Una de ellas fue el 22 de octubre de 2006, por la fecha 12 del Apertura de ese año, con derrota 2 a 0 para el equipo de Néstor Gorosito en el Monumental ante el River que dirigía Daniel Passarella. En ese encuentro, Di María solo participó los últimos 15 minutos.

Al año siguiente, en 2007 y por la fecha 12 del Clausura de ese año, Central volvió a perder 2 a 0 con el River de Passarella. Aunque esta vez Angelito fue titular. El partido se disputó el 28 de abril de 2007 en el Gigante y el entrenador auriazul era Carlos Ischia.