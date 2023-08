Tosti ganó en Omaha y se aseguró su boleto al PGA Tour

Tosti, de 27 años, sumó 265 golpes (-19) en The Club at Indian Creek, en Omaha, Nebraska , en una ronda que empató el récord del campo y en la que marcó su segunda vuelta más baja de la temporada -ya había hecho 60 golpes en Wichita-.

Tosti Dom1.jpg Tosti destacó que "Desde que llegué aquí la cancha me encantó y sabía que era una que se acomodaba muy bien a mi juego".

El birdie del 17 cerró su fantástica semana (fue su 25º birdie del torneo) y con el par en el 18 tuvo que esperar unos 45 minutos hasta que finalizaran John VanDerLaan y Max Greyserman, quienes quedaron segundos (-16) y eran los únicos que lo podían alcanzar.

“Desde que llegué aquí la cancha me encantó y sabía que era una que se acomodaba muy bien a mi juego y hoy cuando amaneció con viento me pareció que tenía una buena ventaja y salí decido a atacar. De hecho, el primer día también jugué muy bien y comencé en la punta, después me trabé un poco y hoy me sentí muy bien”, señaló quien con este resultado sube hasta el 4º lugar en la Lista de Puntos, lo que ya le garantiza su tarjeta para el PGA Tour 2024.

“Quizás me tomó un poco más de tiempo que a otros jugadores con los que competí en la universidad, pero siempre supe que iba a llegar. Creo que fui paso a paso y ahora ya estoy allí. Quedan cinco torneos y ahora como ya tengo cumplido el objetivo de la tarjeta, ahora voy por quedar en el primer puesto en el ranking”, completó el rosarino.

El surgido del Club Mitre de Pérez jugó 21 eventos este año en el Korn Ferry Tour, con una victoria, 8 top-10’s y un promedio de score en los últimos 8 eventos de 67,6 golpes. Además, el argentino lidera las estadísticas de Total de Birdies en la temporada (324), cantidad de águilas en el año (14) y está segundo en distancia con el driver (325 yardas de promedio).

A Tosti le quedan cinco eventos por delante en la temporada del Korn Ferry Tour y recién podrá debutar como miembro del PGA Tour en enero de 2024 en el Sony Open en Hawaii.