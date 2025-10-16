La Capital | Ovación | Central

El electrocardiograma a Central le da como para seguir haciendo vida normal

La seguidilla de buenos resultados hizo que el Canalla nunca tuviera que corregir grandes defectos ni levantarse de algún golpe que le doliera

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

16 de octubre 2025 · 06:00hs
Malcorra celebra su gol

Virginia Benedetto / La Capital

Malcorra celebra su gol, de penal, con el que Central selló el triunfo ante Vélez, en Liniers.

Alguien dijo alguna vez que el fútbol es un estado de ánimo. Abordable desde varias aristas, la frase puede indicar que cuanto mayor sea la tranquilidad, más probabilidades tendrá un equipo para hacer bien las cosas. Este Central de Ariel Holan tranquilamente puede abrazarse a esa idea, al menos hasta aquí. Porque independientemente de la suerte que corra el Canalla de aquí en más, ya dejó demostrado que en ese tránsito sin sobresaltos, las pulsaciones siempre se mantuvieron en un ritmo normal, sin alteraciones. El electrocardiograma canalla hoy es un chiche, como para seguir haciendo la vida de siempre.

Para Central no habrá mejor receta que continuar de la misma forma. Frente a los varios desafíos que tiene por delante es obvio que se verá en la obligación de sostener muchas cosas y mejorar otras tantas, pero lo mejor que tiene es la calma que lo acompaña.

No hay forma de encarar un análisis de este tipo sin hacer referencia a la regularidad que el equipo encontró y a la que le está sacando lustre. Es que, se sabe, cuando hay bajones, se altera todo, lo futbolístico, lo emocional y todo lo que hace al buen andar de un equipo.

Uno de los triunfos más importantes de Central en el torneo fue en el Gigante, frente a River.

Uno de los triunfos más importantes de Central en el torneo fue en el Gigante, frente a River.

>>Leer más: Central: cuál es uno de los pilares esenciales del buen torneo y la gran temporada

Central, el único invicto del torneo

Fue producto de esa regularidad que Central hoy es el único invicto del torneo Clausura, que tiene grandes chances de meterse en las instancias finales del campeonato, que ya se aseguró la participación en la Copa Sudamericana y que está a un par de pasitos de que en vez de Sudamericana sea Libertadores.

Acá es, lisa y llanamente, carácter transitivo. Porque se puede mantener un largo invicto con una catarata de empates en el medio, lo que minaría el protagonismo, pero este Central tuvo la sabiduría de lograr que casi la mitad de los partidos terminaran con triunfos.

Eso fue lo que permitió que el equipo jamás viera alterado su estado de ánimo. Nunca se le presentó una situación adversa a partir de la cual tuviera que replantearse algunas cosas ni salir a jugar un partido con la obligación de reponerse de una derrota.

Gráfico Puntos

La llegada de Di María y Veliz potenciaron

Ese fue el contexto en el que se movió el Canalla desde el inicio del Clausura, sumado al impacto emocional que le había metido la llegada de un enorme jugador como Ángel Di María, a quien desde hace años se lo esperaba con los brazos abiertos. El regreso de Alejo Veliz también aportó lo suyo en ese sentido.

>>Leer más: Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central

En el medio, resultados que también propiciaron un escenario mucho más tranquilizador. Uno de ellos, sin dudas, fue el que logró en la sexta fecha, en el clásico frente a Newell’s, en el Gigante de Arroyito. Un partido que sirvió para romper con la monotonía de tres empates como local (ante Godoy Cruz, San Martín de San Juan y Deportivo Riestra) con sabor a poco.

Aun de los pequeños golpes Central supo levantarse rápidamente, como le sucedió en esos dos puntos que en Arroyito consideraron perdidos en el empate contra Talleres, en el Gigante y jugando muchos minutos (casi 30) con un hombre de más. Porque inmediatamente sacó a relucir su mejor versión hasta ese momento en cancha de Gimnasia y a partir de ese envión logró otros dos triunfos vitales, de manera consecutiva, frente a River y Vélez.

BocaSSM
Conttra Boca, el equipo de Ariel Holan pudo sumar luego de ir perdiendo. Fue el día del gol olímpico de Di María.

Conttra Boca, el equipo de Ariel Holan pudo sumar luego de ir perdiendo. Fue el día del gol olímpico de Di María.

>>Leer más: En Central siempre recordarán a ese Miguel Ángel Russo obrero dispuesto a construir

El arrastre de un buen Apertura

Pero esto que le ocurre a Central no es sólo de ahora, de este Clausura en el que incluso camina con una marcha menos en relación al Apertura, sino que viene de arrastre, justamente de ese primer semestre en el que también fue protagonista. En ese torneo sólo tuvo que reponerse de la derrota que sufrió contra Boca, en la Bombonera, la única en la fase regular del campeonato. En el receso le sucedió algo similar cuando quedó afuera en Copa Argentina (por penales, tras igualar en tiempo reglamentario, ante Unión).

Los latidos de Central siempre se mantuvieron en un rango estable, entre el triunfo y el empate. Nunca hizo un pico hacia abajo. El consejo médico sería evidente: que siga haciendo vida normal.

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027
LA CIUDAD

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying
La Ciudad

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste
POLICIALES

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Dejanos tu comentario
Ovación
Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Franco Colapinto corre el GP de Estados Unidos: días y horarios de la Fórmula 1

Franco Colapinto corre el GP de Estados Unidos: días y horarios de la Fórmula 1

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación de Argentina en la final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación de Argentina en la final

Policiales
Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste
POLICIALES

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

La Ciudad
Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027
LA CIUDAD

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte en los días previos al festejo

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte en los días previos al festejo

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Proponen sancionar con multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza
Economía

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza

Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo
Política

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario
Política

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado
La Ciudad

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante
Policiales

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

POLICIALES

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Política

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Por Alvaro Torriglia
Economía

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Otra vez el experimento escolar del volcán dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo
Información General

Otra vez el experimento escolar del "volcán" dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta
Información general

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral
Política

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral"

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia
Información General

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Javkin: Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior
Política

Javkin: "Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior"

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina
Información General

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina