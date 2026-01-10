La Capital | La Ciudad | vivienda

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares en Rosario

Un proyecto en el Concejo propone simplificar y abaratar el trámite para que las familias que poseen lotes grandes puedan subdividirlos formalmente en dos y mejorar el acceso a la vivienda

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

10 de enero 2026 · 06:10hs
La iniciativa apunta a regularizar situaciones relacionadas a la vivienda que ya existen en numerosos barrios de la ciudad.

La iniciativa apunta a regularizar situaciones relacionadas a la vivienda que ya existen en numerosos barrios de la ciudad.

Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Municipal de Rosario busca facilitar la subdivisión simple de terrenos cuando el destino sea la construcción de vivienda única familiar, como una herramienta concreta para ampliar el acceso al suelo urbano y a la vivienda propia. La iniciativa fue impulsada por el concejal de Unidos, Fabrizio Fiatti, y apunta a regularizar situaciones habitacionales que ya existen en numerosos barrios de la ciudad.

La propuesta será aplicable en las denominadas Áreas de Tejido 3 (AT3), es decir, por fuera del área central, en sectores como Tablada, Roque Sáenz Peña, Matheu, España y Hospitales, Azcuénaga, Belgrano, Lisandro de la Torre, Alberdi y Ludueña, entre otros barrios de perfil mayormente trabajador y de clase media.

>> Leer más: Alquileres: "La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta"

Acceso a la tierra

El proyecto plantea flexibilizar las medidas mínimas de los lotes resultantes de una subdivisión, exclusivamente en los casos en que el objetivo sea el desarrollo de viviendas familiares, sin alterar el ordenamiento urbano ni las reglas básicas de planificación de la ciudad.

“El objetivo de esta medida es facilitar que las familias que poseen lotes de dimensiones considerables puedan subdividirlos formalmente en dos. En muchos casos se trata de regularizar situaciones preexistentes de hecho, que hasta ahora suelen resolverse mediante excepciones en el Concejo”, explicó Fiatti. Según detalló, la ordenanza apunta a acompañar realidades ya instaladas en distintos barrios y a darles una solución legal, accesible y ordenada.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es ofrecer una alternativa más simple y económica frente al régimen de Propiedad Horizontal. “Lo que se busca es permitir la existencia de viviendas de pasillo sin recurrir al régimen de PH, que resulta costoso, exige un reglamento de copropiedad y suma trámites adicionales. La subdivisión simple, en cambio, es más rápida, más barata y ofrece mayor flexibilidad, ya que cada propietario puede modificar su vivienda sin depender de autorizaciones cruzadas”, señaló el concejal.

>> Leer más: Chau éxodo: las parejas jóvenes y sin hijos se quedan a vivir en Rosario

Créditos

Entre los principales beneficios del proyecto se destacan la posibilidad de acceder a créditos hipotecarios, al tratarse de una subdivisión formal; la reducción de costos y tiempos administrativos; y la regularización de situaciones familiares donde hoy conviven varias viviendas en un mismo terreno que funcionan, en los hechos, como unidades independientes.

Además, en los casos en que la subdivisión permita vender una de las parcelas a un tercero, se abre una alternativa de acceso a la vivienda a un costo más bajo, ampliando las opciones tanto para propietarios como para nuevos compradores.

La iniciativa se apoya, además, en datos que muestran un deterioro sostenido del acceso a la vivienda en Rosario y el Gran Rosario. Según un informe publicado en agosto de 2024 por la Fundación Banco Municipal, entre 2017 y 2024 la proporción de hogares inquilinos pasó del 16% al 23%, mientras que los hogares propietarios de vivienda y terreno descendieron del 69% al 61%. Este cambio refleja una creciente dificultad para acceder a la vivienda propia, especialmente entre jóvenes y sectores medios.

Los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas refuerzan ese diagnóstico. Entre 2010 y 2022, Rosario creció un 8,6% en población, alcanzando los 1.030.035 habitantes, pero la cantidad de hogares aumentó un 25,4%, triplicando el ritmo del crecimiento poblacional. Este desfasaje evidencia transformaciones profundas en la estructura habitacional, como el aumento de hogares unipersonales, la fragmentación de familias extensas y la multiplicación de unidades de convivencia dentro de un mismo lote.

En ese mismo período, el porcentaje de hogares propietarios cayó del 71,3% al 60,5%, mientras que los inquilinos crecieron del 18,8% al 26,7%. A esto se suma que, según el último Panorama del Mercado Inmobiliario del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, la oferta de viviendas en alquiler creció un 25,2% interanual, profundizando la presión sobre quienes buscan alquilar.

Herramientas urbanísticas

“Estos datos muestran que el problema del acceso a la vivienda no se explica por falta de demanda ni por un crecimiento poblacional desmedido, sino por restricciones cada vez mayores en el acceso al suelo urbano formal, y a soluciones compatibles con los ingresos reales de la población”, sostuvo Fiatti. En ese marco, consideró necesario adaptar las herramientas urbanísticas a las formas reales en que hoy se habita la ciudad.

El proyecto también dialoga con el contexto de reactivación de las líneas de crédito hipotecario. Desde 2024, distintas entidades financieras lanzaron créditos UVA, entre ellas BBVA, Ciudad, Córdoba, Galicia, Hipotecario, Macro, Nación, Santander y Supervielle, además del Banco Municipal de Rosario y los créditos Nido impulsados por la provincia de Santa Fe. Contar con subdivisiones formales y accesibles resulta clave para que más familias puedan acceder efectivamente a este tipo de financiamiento.

Desde una mirada económica, facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes genera beneficios en términos de ahorro familiar y dinamización de la economía local. Desde una perspectiva social, contribuye al arraigo, la estabilidad barrial y la cohesión comunitaria. Con esta propuesta, el Concejo Municipal busca avanzar en herramientas concretas que combinen ordenamiento urbano, sensibilidad social y simplificación administrativa, con el objetivo de que Rosario siga siendo una ciudad elegida para vivir y proyectar futuro.

Noticias relacionadas
Un proyecto en el Concejo busca sumar publicidad en los coches y las taxistas quieren saber de qué se trata

Mujeres taxistas quieren conocer la "letra chica" del proyecto antes de exhibir publicidad

Protesta de sectores vinculados al acompañamiento de personas con discapacidad.

Aseguran que la disolución de la Andis "es la bala de plata que viene a liquidar todo un sistema"

Las lluvias seguirán durante el primer tramo del sábado, pero el tiempo va a mejorar durante el día.

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

Se viene la maratón solidaria de Faohp y la Agrupación 15 de Febrero

Se lanzó la Maratón Dorada, la carrera oficial de Arda y con fines solidarios

Ver comentarios

Las más leídas

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newells

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Lo último

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia les guste o no

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia "les guste o no"

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando

Dos hombres forcejearon dentro de un auto, chocaron contra una camioneta y siguieron. La policía encontró un cuchillo y sangre en el vehículo abandonado

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando
Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares en Rosario

Mujeres taxistas quieren conocer la letra chica del proyecto antes de exhibir publicidad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Mujeres taxistas quieren conocer la "letra chica" del proyecto antes de exhibir publicidad

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil
La Ciudad

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras
La Ciudad

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newells

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Fabbiani intimó a Newells y trató de mentiroso a quien lo informó: la respuesta, lapidaria

Fabbiani intimó a Newell's y trató de mentiroso a quien lo informó: la respuesta, lapidaria

Ovación
Cóccaro a Newells: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Cóccaro a Newell's: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Cóccaro a Newells: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Cóccaro a Newell's: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Central: la historia en común que une a Jeremías Ledesma con Jorge Broun en el arco canalla

Central: la historia en común que une a Jeremías Ledesma con Jorge Broun en el arco canalla

Dakar: Luciano Benavides está tercero en motos y alimenta la ilusión argentina

Dakar: Luciano Benavides está tercero en motos y alimenta la ilusión argentina

Policiales
Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando
Policiales

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

La Ciudad
Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras
La Ciudad

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

Mujeres taxistas quieren conocer la letra chica del proyecto antes de exhibir publicidad

Mujeres taxistas quieren conocer la "letra chica" del proyecto antes de exhibir publicidad

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares en Rosario

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares en Rosario

Aseguran que la disolución de la Andis es la bala de plata que viene a liquidar todo un sistema

Aseguran que la disolución de la Andis "es la bala de plata que viene a liquidar todo un sistema"

Un aristócrata de 79 años busca pareja en apps de citas para tener un heredero
Información General

Un aristócrata de 79 años busca pareja en apps de citas para tener un heredero

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados
La Ciudad

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento
Ovación

Un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina
Ovación

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana
La Ciudad

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay
El Mundo

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor
La Región

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones
Economía

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña
Policiales

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación
Información General

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió
Información General

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires
LA REGION

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones
Información General

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada
Policiales

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola
La Ciudad

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola