Central: la historia en común que une a Jeremías Ledesma con Jorge Broun en el arco canalla

Jeremías Ledesma es el nuevo arquero de Central y tiene varios puntos en común con Fatura Broun con quien peleará el puesto en 2026.

10 de enero 2026 · 06:30hs
Central sumó otro arquero de jerarquía como Jeremías Ledesma.

Central sumó otro arquero de jerarquía como Jeremías Ledesma.

Central hizo oficial en la tarde de ayer la llegada de Jeremías Ledesma, quien se transformó en el segundo refuerzo del equipo de Jorge Almirón. Luego se confirmó también el de Gastón Ávila. El arquero oriundo de Pergamino que se inició en las inferiores canallas tendrá su segundo ciclo en el club.

Con el arribo de Ledesma, el entrenador canalla tendrá un lindo problema ya que cuenta con dos arqueros de jerarquía que le dieron muchas satisfacciones al club. Además, todavía está con contrato, aunque entrenando en la Ciudad Deportiva, Axel Werner.

Hace poco más de un año, a mediados de 2024, River llegó a un acuerdo con Cádiz de España para comprar el pase de Conan en unos 2,6 millones de dólares por el 100%, más otros 500 mil dólares por objetivos. Finalmente, quedó relegado por Franco Armani y sumó apenas un puñado de partidos, por lo que buscó sellar su regreso a Central en búsqueda de más minutos.

Ledesma llega a Arroyito para dar un salto de calidad y peleará el puesto con Fatura Broun, quien está consolidado como uno de los referentes y capitán de Central en los últimos años, campeón de la Copa de la Liga 2023 y del título de Liga 2025.

Una historia en común con Jorge Broun

Los recorridos de Fatura Broun y Conan Ledesma en el club tienen varias aristas similares.

Ambos hicieron todas las categorías de inferiores de AFA en Central. Broun debutó en 9ª división en el año 2000 ante Platense (V) 1-1. Jugó 174 partidos entre inferiores y reserva (15 en 9ª, 17 en 8ª, 52 en 6ª, 28 en 5ª, 28 en 4ª y 34 en reserva).

Mientras que Ledesma hizo su estreno en AFA también en 9ª división, en 2007 en un cotejo contra Quilmes (L) 1-0. Estuvo 220 partidos en la valla auriazul en las categorías menores: 25 en 9ª, 25 en 8ª, 13 en 7ª, 26 en 6ª, 29 en 5ª, 36 en 4ª y 66 en reserva).

Tanto Broun como Ledesma emigraron con un número cercano a los 100 partidos en primera división. El primero ocupó el 105 veces entre su debut el 9 de marzo de 2006 contra Banfield (V) 0-2 con Astrada como entrenador y el 3 de marzo de 2012 frente a Instituto (V) 0-3 con Miguel Russo

Mientras que el segundo, en su primera etapa en el club, jugó 96 partidos, desde que hizo su aparición el 10 de julio de 2016 ante Independiente de Chañar Ladeado (L) 3-1 con Leonardo Fernández como DT, hasta su último cotejo el 16 de marzo de 2020, contra Colón (L) 1-3 con Diego Cocca como entrenador.

Los dos arqueros integraron el plantel que ascendió a primera división en 2013 con Miguel Russo como entrenador. En aquella B Nacional 2012/13, Broun fue suplente de Mauricio Caranta en los primeros 18 cotejos del torneo. Mientras que Ledesma estuvo en el banco en los últimos dos partidos contra Instituto (V) 0-1 y Deportivo Merlo (L) 1-0.

Además lograron otros dos títulos. Ledesma salió campeón en la Copa Santa Fe 2017, con Leonardo Fernández, y ganó la Copa Argentina con Edgardo Bauza. En tanto, Broun fue campeón en la Copa de la Liga Profesional 2023 con Russo y en la Liga Profesional 2025 con Ariel Holan.

Fundamentales en las definiciones por penales

Los dos tienen un punto en común en las definiciones por penales que derivaron en títulos para los de Arroyito.

En la Copa Argentina 2018, Ledesma atajó cinco penales en cuatro definiciones distintas. En 16º de final se lo detuvo a Mauro Ortiz de Talleres de Córdoba cuando los canallas ganaron 5 a 3.

Luego en octavos de final se quedó con los remates de Mauro González y Nahuel Basualdo de Almagro, en el triunfo auriazul por 5 a 4. En semifinales le atajó a Ramiro Costa de Temperley (ganó Central 4 a 2) y en la final a Manuel Guanini de Gimnasia cuando los canallas se impusieron 4 a 1.

Por su parte Broun, cuando Central fue campeón en 2023, detuvo cinco penales en las definiciones. Los primeros dos fueron en cuartos de final ante Racing (7 a 6) cuando le atajó a Aníbal Moreno y a Leonardo Sigali. Y en semifinales contra River (triunfo por 2 a 0) en la tanda de penales le contuvo a Enzo Díaz, Agustín Palavecino y Gonzalo “Pity” Martínez.

Fatura en los 32º de final de la Copa Argentina 2024 además fue el héroe contra Douglas Haig en los penales al detenerle a Emanuel Díaz y Agustín Stancato.

