Tomás Ré, la historia y el presente de la joven promesa del tenis rosarino

Sus padres

Mauricio y Gisela, sus padres, trabajan en el Pami y un día llevaron a Tomás a la escuela de tenis para que se inicie en algún deporte, al igual que lo hacen muchos chicos a esa edad. Pero muy pronto comenzó a demostrar habilidades que lo destacaron del resto de sus compañeros. Tal es así que a los 8 años ya formaba parte de los equipos de sub-10 que representaban a la Federación Santafesina de Tenis (FST) en los nacionales, y que por aquel entonces, junto a los otros jugadores del plantel, se alzaron con varios títulos.

“En 2018, con 11 años ya ganaba casi todos los abiertos y participaba en los regionales de la FST alcanzando instancias decisivas. Al año siguiente en sub-12 ganó todos los regionales de la zona, y participó de los nacionales alcanzando los cuartos de final”, detalló Urchipía, quien añadió: “La temporada siguiente, con 13 años arrancó como número dos del país y las expectativas de jugar el Sudamericano estaban a un paso”.

Lamentablemente, al igual que le pasó a muchos deportistas allá por 2019 con la llegada de la pandemia, su carrera y sus sueños quedaron truncos. “En ese momento se suspendió el primer Nacional en la Argentina, luego todas las competencias internacionales y ya no se pudo jugar en todo el año. Ese, para Tomás iba a ser su primer año realmente importante como proyección y como una de las promesas del país, pero se perdió completamente toda posibilidad de entrenar y competir”, acotó.

En 2021 comenzaron a reactivarse nuevamente las actividades deportivas en el país y una de las primeras en iniciar fue el tenis debido a que no había contacto entre sus participantes. “A esa altura Tomás transitaba su primer año de sub-14. Fue un etapa de transición tras pasar mucho tiempo sin entrenar ni competir, las expectativas y el entusiasmo habían bajado bastante. Fue arrancar de nuevo, en otra categoría y de cero, si bien todos estaban en las mismas condiciones tras la pausa, en este caso se acentuaba debido a la proyección que tenía como tenista y su ubicación en el ranking. Esa temporada no hubo nada destacado”, recordó su entrenador.

El Sudamericano

Por aquel entonces resurgió la idea de ir al Sudamericano, deuda que había quedado pendiente y si bien las condiciones estaban dadas, Ré se lesionó el hombro y volvió a quedar fuera de competencia. “En un principio parecía algo leve, pero luego su problema se acentuó y estuvo parado cuatro meses. Se perdió el primer y segundo Nacional y al no poder competir no sumó puntos para el ranking. Así quedó truco nuevamente su objetivo de ir al Sudamericano”, señalo Urchipía y añadió: “Pero no fue un año perdido, porque tras su recuperación regresó a disputar los nacionales, teniendo muy buenas actuaciones, de hecho cierra el año con el título de Rosario y final de Neuquén”.

Con la templanza que se requiere para superar tantos obstáculos, pero con las metas claras, Ré en 2023 volvió con todo. Con 15 años, le fue muy bien a nivel nacional y era momento de ir por más, por lo que junto a su familia y entrenador decidieron que ya era hora de comenzar con su inserción al profesionalismo. “Nos fuimos tres meses a Italia, en busca de nuevas experiencias en el circuito internacional, la idea era disputar competencias en superficies rápidas, tener roce con otro tipo de jugadores y ver cómo es esto de estar varios meses fuera de casa, lejos de su familia. Y la verdad que la experiencia fue enriquecedora”.

Cuando Ré regresó de Italia fue su despegue definitivo, hizo dos semifinales en los Nacionales y ganó el título de Cosat en Villa María, Córdoba, y terminó la temperada número uno de la Argentina en sub-16. En la actualidad ocupa el puesto número dos del escalafón nacional y se encuentra en Francia como parte de su inserción al profesionalismo. "Después de la prueba en Italia queríamos que vuelva a tener su experiencia en el exterior, por lo que este año surgió la posibilidad de venir a competir a Francia y los objetivos son prácticamente los mismo que la vez anterior en Europa, adaptarse a la superficie rápida, vital para su carrera, enfrentarse contra otro tipo de jugadores”, indicó.

Todavía el joven rosarino tiene como deuda disputar un Sudamericano, por lo que una semana antes del Nacional de Buenos Aires en mayo regresará a la Argentina para poder participar y así lograr esa ansiada clasificación. “El objetivo de poner un pie en Europa está relacionado con su incursión en el profesionalismo, por lo que en el segundo semestre de la temporada lo tenemos orientado a jugar los torneos ITF para que se empiece a insertar en el ranking junior mundial, jugar todos lo Pro Tour que se puedan”, concluyó.