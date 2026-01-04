La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no serán tenidos en cuenta

El club dio la nómina de futbolistas que deben presentarse este lunes en Arroyo Seco y también los que trabajarán en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria

Ángel Di María, la estrella de Central, será uno de los 31 futbolistas que iniciarán la pretemporada junto a Jorge Almirón.

Central inicia este lunes por la mañana la pretemporada de la mano del nuevo entrenador Jorge Almirón y lo hará sabiendo quiénes serán los jugadores que estarán bajo las órdenes del flamante DT canalla, como así también quiénes no serán tenidos en cuenta y deberán entrenarse en otro lugar.

Uno de los nombres que los hinchas estaban deseosos de saber si estaría en el inicio de la pretemporada es el de Ignacio Malcorra y, como se preveía, será uno de los ausentes, al menos por ahora.

Para que esto cambie, Nacho y Central deberán ponerse de acuerdo en los términos del nuevo contrato, cosa que hasta aquí no sucedió. Central le hizo una propuesta al volante ofensivo para firmar un nuevo vínculo, pero el jugador hasta el momento no entregó ninguna respuesta. De todas formas, pasado el 31 de diciembre, día en que finalizó el anterior contrato, desde Central no retiraron la oferta, a la espera de que el acuerdo finalmente pueda llegar. Eso sí, esa oferta por parte del club es inamovible.

Serán 31 los futbolistas que se presentarán este lunes en el predio de Arroyo Seco. Entre ellos no figura el arquero Axel Werner , a quien seguramente se le buscará una salida. Una posibilidad de la que se habló es Estudiantes de Río Cuarto.

Entre los que serán tenidos en cuentan figuran, entre otros, Francesco Lo Celso y Mauricio Martínez, quien regresó de su préstamo de Unión.

Los que van a Arroyo Seco

Los futbolistas que trabajarán desde este lunes bajo las órdenes de Jorge Almirón son:

Arqueros: Jorge Broun, Damián Fernández y Leonardo Sosa.

Defensores: Emanuel Coronel, Enzo Giménez, Elías Verón, Santiago Burgos, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Juan Giménez, Luca Raffin, Carlos Quintana, Juan Cruz Komar, Agustín Sández y Leonardo Ríos.

Mediocampistas: Tomás O’ Connor, Kevin Gutiérrez, Franco Ibarra, Federico Navarro, Samuel Beltrán, Gaspar Duarte, Ángel Di María, Santiago Segovia, Jaminton Campaz y Giovanni Cantizano.

Delanteros: Maximiliano Lovera, Alejo Veliz, Agustín Módica, Enzo Copetti, Franco Frías y Fabricio Oviedo.

Practica A Central se le viene un año duro, con la Copa Libertadores como mayor desafío.

Otros siete, a la ciudad deportiva

En tanto, habrá otros siete futbolistas que realizarán los mismos trabajos, pero en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria. Ellos son: Axel Werner, Kevin Silva, Ulises Ciccioli, Mauricio Martínez, Francesco Lo Celso, Luciano Ferreyra y Tobías Cervera.