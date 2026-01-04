La Capital | Ovación | Central

Central: Jorge Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador canalla

El DT llegó este domingo a la tarde al predio de Arroyo Seco, donde este lunes dirigirá su primera práctica. Al mediodía será presentado en conferencia de prensa

Por Elbio Evangeliste

4 de enero 2026 · 17:12hs
Central pone primera, se pone nuevamente en funcionamiento. Después de un largo 2025 en el que el equipo logró tuvo un muy buen andar, el Canalla inicia la pretemporada de cara a un 2026 que se las trae desde lo futbolístico. Lo hará en un contexto especial, con la presencia de un nuevo entrenador: Jorge Almirón.

El nuevo técnico canalla ya está en la ciudad, más precisamente en el hotel del predio de Arroyo Seco. Llegó alrededor de las 16 y fue visto por muchos de los socios que estaban en el lugar disfrutando del día al aire libre, entre ellos la gente de Canayas Unidos TV.

Almirón fue el técnico que la dirigencia fue a buscar porque entendió que necesitaba a alguien con experiencia en Copa Libertadores. El DT tiene dos finales en el lomo, una con Lanús y la restante con Boca.

Ante el plantel, en Arroyo Seco

Primero será el momento de la presentación al plantel en el predio de Arroyo Seco y después de la práctica la conferencia de prensa, en la sede fundacional .

Habrá que ver también qué caras estarán presentes en este primer entrenamiento. Hay una que faltará seguramente y es la de Ignacio Malcorra. Esa ausencia será otro de los datos relevantes de la jornada.

>>Leer más: Quién es el mediocampista chileno que en Central apuntaron como posible refuerzo

Más allá de eso, Central inicia un nuevo ciclo en su historia, en el que tendrá desafíos importantes, algunos de ellos que fueron el fruto de la buena campaña que se hizo en la temporada anterior.

Almiron

Los objetivos del Canalla

Por supuesto que estarán como objetivos los tornes Apertura y Clausura, en los que en 2025 el Canalla clasificó en ambos a las instancias finales, pero fue rápidamente eliminado. Cayó en cuartos de final en el primero y en octavos en el segundo.

También tendrá la Copa Argentina, torneo en el que viene de capa caída desde hace unos cuantos años. Su última participación, con Ariel Holan como técnico, llegó apenas hasta los 16avos de final.

Pero lo más importante o significativo estará del otro lado de las fronteras, donde Central irá a competir en una nueva Copa Libertadores. Lo hará directamente a la fase de grupos, el lugar que se ganó por haber sido uno de los mejores (fue el primero) en la tabla acumulada.

La Copa Libertadores, lo que más tienta

Sin dudas la Libertadores estará puesta como uno de los desafíos más importantes del año. Para eso pretende prepararse el Canalla con este nuevo cuerpo técnico al que la dirigencia trajo para intentar dar un salto de calidad respecto a lo que había.

Producto de aquella muy buena temporada 2025 Central tendrá la posibilidad de disputar una final por un título. Por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual, será uno de los animadores de la Supercopa Internacional, en la que se medirá con Estudiantes, campeón del Trofeo de Campeones.

Ese partido todavía no tiene fecha ni escenario. A priori debiera jugarse fuera del país y de las ciudades que se venía hablando con mayores posibilidades eran Montevideo o Asunción.

Pero también Central tiene la chance de disputar un triangular más, frente a Estudiantes e Independiente Rivadavia de Mendoza. Esta Recopa de Campeones es la primera vez que se disputará y tiene al Canalla por ser el mejor equipo del año, al Pincha como campeón del Trofeo de Campeones y el equipo mendocino como el ganador de la Copa Argentina.

