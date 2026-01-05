Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Central presentó a su nuevo entrenador en la sede fundacional. Y Jorge Almirón se mostró muy entusiasmado por la etapa que se abre y los desafíos.

La sonrisa de Jorge Almirón, en su primera vez en Central, junto a Gonzalo Belloso y Federico Lussenhoff.

Jorge Almirón tuvo su primera conferencia de prensa que sirvió de base como su presentación como entrenador de Central . A las 13.02 ingresó acompañado por el presidente Gonzalo Belloso y la vice Carolina Cristinziano . Posó con una número 5 canalla y abordó todos los temas.

Luego de las fotografías de rigor fue Gonzalo Belloso quien tomó la palabra. "Es un día histórico que nos hace dar un paso más adelante, por lo que hicimos y por la clasificación a la Libertadores. Cuando se fue Holan fuimos a buscar a Almirón porque tiene una gran experiencia".

Y volvió a decir el titular canalla. "Estoy muy feliz y convencido de que dimos un paso adelante", habilitando entonces la palabra del flamante DT auriazul.

"Estoy emocionado. Siempre hay que empezar de cero. A la mañana tuve el primer contacto con loa jugadores", relató. "Quiero ser parte de la historia de Central, que ya estuve leyendo que tiene 137 años de vida (N. de R: en realidad, los cumple este año). Cada vez que vine a jugar acá te lo hacen sentir".

El primer contacto con Central

"Estaba en España con la familia. Me llamó Lussenhoff (Federico, el director deportivo) cerca de Navidad. Le dije que estaba a disposición y ya había salido de Colo Colo. Luego me llamó Belloso", dijo sobre los primeros contactos con la dirigencia.

Almirón también contó que "cuando jugué en México fui compañero del Tati Bustos Montoya. Sabía que en algún momento se iba a dar esta oportunidad".

Respecto al sueño de la Libertadores comentó que "está bueno que haya confianza y energía. Tenemos a Di Maria y hay mucha esperanza. Llegar a la Copa no es fácil. Vamos a tratar de dar lo mejor".

Los refuerzos que podrían llegar

Sobre los refuerzos que podrían sumarse a su plantel, el nuevo técnico expresó que "es mejor que no se mencionen puestos ni jugadores. Es una poíitica del club y me parece bien. Me consta que se está trabajando para tener un equipo sólido".

Y no abundó demasiado sobre el tema de Ignacio Malcorra: "Sé que los dirigentes le hicieron una oferta", apuntó sin explayarse. Es más, le preguntaron al presidente por el tema y prefirió no contestar.

Almirón también se refirió a su modelo de juego y al respecto dijo: "Hay pocos días para el inicio del campeonato. Ya hay una idea de juego. No creo que cambiemos demasiado. Me adapto a los jugadores que tengo. Recién estamos volviendo de las vacaciones. Nos estamos conociendo".

Pero sobre la cuestión dio algunos tips más: "Ya vi imágenes del equipo. Hay cosas que me gustan y otras por mejorar. La gente está con.mucha ilusión".

Y no eludió el tema del clásico, pero sin ir más allá: "Sé lo que significa ese partido y la adrenalina que tiene. Tenemos tres partidos importantes por delante y ya vamos a tener tiempo de hablar ese partido".