Todo listo para arrancar: Los Pumas 7s debutan en el Seven de Perth ante España

El Seven de Perth se completa con el Grupo B integrado por Australia, Irlanda, Gran Bretaña y Estados Unidos y el C con Nueva Zelanda, Francia y Samoa.

La tabla es liderada por Argentina con 38 unidades, Sudáfrica y Fiji suman 30, Nueva Zelanda les sigue con 28 e Irlanda tiene 26.

No obstante, el gran objetivo de Los Pumas 7s se ubica en los Juegos Olímpicos de País, al que clasificó al ser segundo en pasado circuito detrás del campeón Nueva Zelanda.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flospumas7arg%2Fstatus%2F1750488691615695205&partner=&hide_thread=false ¡1 día!



Viernes 26 de enero

España

2:06 h



Canadá

7:45 h#SeVenComoNunca pic.twitter.com/g4yJWZlPUz — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) January 25, 2024

Los 14 jugadores que integran el plantel son: Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Rodrigo Isgró, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Gastón Revol, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.

>>Leer más: Los Pumas, al frente del ranking del Circuito de Seven de la World Rugby

Con un nuevo formato y ahora llamado SVNS, el calendario internacional estará conformado por siete torneos y una serie final en la cual se definirá el campeón de la temporada. La competencia se extenderá por siete meses, y estará conformado por 12 seleccionados, que competirán y sumarán puntos en el ranking a lo largo de las siete primeras etapas.

Tras esa etapa final, los ocho mejores en la tabla llegarán a la Gran Final de Madrid para luchar por la corona de la temporada, mientras que los otros cuatro equipos (del 9º al 12º puesto), se medirán con los cuatro mejores del World Rugby Sevens Challenger Series. Los cuatro mejores de ese repechaje, ingresarán al cuadro principal del SVNS del año siguiente.

El circuito continuará de la siguiente manera: 23 al 25 de febrero, Seven de Vancouver; 2 y 3 de marzo, Seven de Los Ángeles; 5 al 7 de abril, Seven de Hong Kong; 3 al 5 de mayo, Seven de Singapur y 31 de mayo al 2 de junio la final en Final de Madrid.