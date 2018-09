Todo empezó en el aula

El 29 de septiembre de 1919 el Senado de la Nación aprobó la creación de la Universidad Nacional del Litoral, que fue oficialmente inaugurada el 18 de abril de 1922 siendo su primer rector el Dr. Benjamín José Abalos. En Rosario funcionaban las facultades de Ciencias Médicas, Farmacia y ramos menores; de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas; y la de Ciencias Matemáticas, Física, Química y Naturales aplicadas a la Industria. En la capital provincial, a la vez, tenían sedes las de Ciencias Jurídicas e Ingeniería Química; en Paraná la Facultad de Ciencias de la Educación y en Corrientes la de Agricultura, Ganadería e Industrias afines. Con la creación de estas casas de altos estudios comenzó la vida universitaria en la región y se fue formando un ambiente muy propicio para la práctica deportiva, cuyas primeras expresiones fueron competencias atléticas.





Los organizadores del Torneo Universitario de Atletismo se reunieron en el subsuelo de la Sala XIV del Hospital Centenario, donde el profesor Dr. Jorge Bosco dictaba clases de Semiología, y resolvieron que el 6 de septiembre de 1924 se llevara a cabo la primera edición.

El torneo fue un éxito. El lugar elegido para la entrega de premios a los ganadores fue el Anfiteatro de la Facultad de Ciencias Médicas, el día 20 de septiembre. Fue durante esa entrega de premios cuando toma cuerpo la idea de constituir la Asamblea Constituyente del Club Universitario Rosario, moción que tuvo una respuesta afirmativa plena. De ese hecho hoy se cumplen 94 años. Allí se designó a Carlos Sylvestre Begnis y Eduardo Albe como presidente y secretario de la Asamblea, respectivamente. Estos, a la vez, propusieron a Ricardo Foster como presidente (quien no aceptó el cargo) y a Jorge Bosco como secretario. Dada la negativa de Foster resolvieron convocar a otra asamblea para abril de 1925, con el fin de aprobar el estatuto del club y la primera comisión directiva de la institución.

Así se formó y nació el Club Universitario, cuyo único requisito para ingresar y poder realizar actividades sociales y deportivas era que el interesado fuera estudiante de alguna de las casas de altos estudios. Al final, su primer presidente fue Jorge Bosco.

La presencia del club en la ciudad de Rosario es destacada, siendo fundador y/o activo partícipe de la Unión de Rugby de Rosario, de la Asociación Rosarina de Básquetbol, de la Asociación Rosarina de Atletismo, de la Asociación de Hockey sobre Césped del Litoral y de la Federación Santafesina de Esgrima. Recientemente fue distinguido por el Concejo Deliberante de la ciudad por su larga trayectoria en la transferencia de valores y formación de deportistas y personas.

Uni se caracteriza por ser un club típicamente familiar, siendo frecuente ver a los padres de los deportistas reunidos en salones charlando alrededor de un mate o en los parrilleros comiendo un asado. En ese contexto se forman grupos de afinidad continuamente, que son avalados e incluso promovidos por el club. Señoras que juegan al buraco, veteranos que juegan al truco, alumnos de algún deporte que se juntan a comer en el bar, el grupo "Más Asado que Hockey" (MAQH) que reúne padres del deporte semanalmente con la preparación de manjares caseros, etc, pueden verse cotidianamente en el club y son una clara muestra de ello.

Los predios

"El club cuenta con dos predios en los que sus socios llevan adelante las actividades. Uno es la sede Jaime Slullitel, ubicada en pleno centro, en la tradicional bajada de Avenida del Huerto entre San Martín y Sarmiento, que ofrece espacios deportivos de alta competencia y espacios recreativos con fines sociales. Entre los primeros se encuentran una moderna cancha de básquet con el piso de madera recientemente colocado, cinco pistas de esgrima y una pileta climatizada para la práctica de waterpolo. Esta última también permite el desarrollo de actividades sociales y recreativas durante todo el año, siendo atractiva en la zona por su calidad y ubicación, especialmente en verano, donde se puede disfrutar de su solarium con césped y vegetación natural en pleno centro. En este predio también se cuenta con un salón social, un bar abierto al público, una terraza de césped sintético y un gimnasio de pesas y ejercicios para sus asociados", destacó Andrés Sylvestre Begnis, presidente de la institución al referirse a la infraestructura que poseen.

"El otro predio tradicional del club es la querida Quinta, que formalmente lleva como nombre Predio Fernando Ruiz, en honor a nuestro eximio ex presidente. En este lugar ubicado en la zona sur de la ciudad se practica rugby, hockey y futsal en forma competitiva, además de deportes recreativos como el fútbol en cancha de césped y pelota paleta. Tiene un amplio solarium y piletas para la época veraniega, zona de parrilleros, quincho y varios juegos y areneros para los más chicos. Los sábados funciona una oficina de atención al socio para facilitar los trámites de aquellos que van poco al centro de la ciudad", completó el dirigente.

Los deportes

En Universitario se practican seis deportes en forma competitiva, alcanzando altos niveles de representación regional, nacional e internacional: básquet, esgrima, futsal, hockey, rugby y waterpolo son practicados por hombres y mujeres desde los 5 o 6 años, hasta adultos. "En esta instancia es válido destacar el acompañamiento y la labor silenciosa de cientos de managers y entrenadores, en su mayoría ex jugadores y/o padres de los deportistas, que generan la contención, compromiso y profesionalismo necesario para cada etapa deportiva", subrayó Sylvestre Begnis al referirse a la tarea conjunta en pos de un objetivo.

Algunos de los jugadores destacados que dio el club Universitario en la última década son Manuel Brunet y Laura Del Colle en hockey; Pablo Colacrai y Pedro Ortega en rugby; Ramiro Tasada y Antonella Pantanalli en Esgrima, sólo por citar algunos ejemplos.

Pero no todo es competencia en el ambiente académico. También se practican deportes en forma recreativa como la pelota paleta, el fútbol en cancha de césped, natación, y básquet, entre otros. "Recientemente se incorporaron opciones modernas como el aquagym, aquazumba, gimnasia y yoga, opciones que permiten al club tener una amplia gama de actividades deportivas para que los socios disfruten de la vida de club en forma saludable. Pensamos que las actividades deportivas no competitivas son fundamentales para atraer al grupo familiar y no sólo a los deportistas", argumentó el máximo dirigente del club.

Los proyectos

Universitario es un club que no se conforma y va por más. Así lo dejó entrever su presidente al decir que "actualmente un hervidero de proyectos, liderados por muchos grupos de socios que motivados por diferentes razones, quienes solicitan autorización a la comisión directiva para llevar adelante la planificación, presupuestación, financiamiento y ejecución de ciertas obras o proyectos sociales, culturales y deportivos".

"Desde la comisión directiva consideramos que la clave es justamente permitir que los socios sean protagonistas del presente y del futuro, construyendo juntos y entre todos, día a día, un club mejor. Esto nos gratifica porque cumple con la misión de Uni, que es ser un club donde las personas quieren formar parte, aportar y colaborar en el desarrollo social, cultural, deportivo y de infraestructura, un club forjado en un marco de valores, identidad y logros que trasciendan local y nacionalmente", explicó Sylvestre Begnis.

"Para que dichos proyectos se cumplan orgánicamente, desarrollamos un planeamiento estratégico en 2017/18 que nos permitió formalizar nuestra misión y establecer el rumbo de la institución, que es generar condiciones para la práctica del deporte y el desarrollo sociocultural de sus asociados en un marco de contención, buenos hábitos y ambiente saludable. Este norte nos identifica, motiva y reúne en la labor diaria", continuó.

"Esto nos lleva actualmente a sostener en simultáneo grupos de socios que trabajan para ejecutar la obra necesaria para contar con una segunda cancha de sintético de hockey, una mejor iluminación de la cancha uno de rugby, una ampliación del quincho, la realización de baños en sectores de canchas, la mejora de los baños de caballeros de planta baja, la ampliación del bar, la incorporación de termotanques solares, la mejora del pub en la sede, la ampliación de la terraza de césped sintético y otras obras que implican mucho trabajo y esfuerzo compartido entre los asociados", prosiguió.

"Una de las subcomisiones con mayores desafíos a corto plazo es la de Predio Nuevo, que tiene a cargo el desarrollo del proyecto Centenario, obra que se lleva a cabo en un predio de 7,5 hectáreas adquirido por el club en la zona norte de la ciudad y que contempla el desarrollo de un sector social con bar, quincho y pileta, más espacios deportivos de alta competencia en sus deportes tradicionales", concluyó.