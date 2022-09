Carlos Tevez confirmó que se queda hasta el final del torneo, que después se verá qué ocurre, pero que se mantendrá como técnico de Central hasta el último partido de esta Liga Profesional. “Por ahí me expresé mal, pero estoy acá, me voy a quedar, principalmente por los chicos. No me voy a bajar del barco” .

“Tenemos que entender el contexto de Central, que lo primero en pensar en Central, no en mí. Toda la atención se volcó en mí, por ahí sin querer, pero el problema no soy yo”, destacó Tevez.

Tevez consideró que hay que armar un equipo nuevo y que por la situación política es un problema.

El entrenador insistió que “por ahí me expresé mal, pero estoy acá, me voy a quedar primero por los chicos. Ante todo tengo palabra y dije que no me iba a bajar del barco. Se los dije a los chicos, que por ahí me expresé mal. Quería hacer entender en la situación en la que está el club”.

“Primero está Central, el escudo y tenemos que pensar en la situación en la que está el club. Me puedo ir a fin de año, me puedo quedar, pero acá el problema no es Tevez. Si hoy me voy y viene otro técnico, se va a encontrar con un plantel muy joven. Estamos trabajando con 32 jugadores, de los cuales 11 quedan libre y otros, como Blanco, que se va porque fue vendido”, agregó el Apache.

Y además sentenció: “Hoy no me puedo ir, después pararemos la pelota y a fin de año barajaremos de nuevo porque es una situación difícil”. No me pongo plazos porque el problema no soy yo. Cualquier técnico que venga se va a encontrar con este problema”.