Tevez se comunicó con Jô con el fin de sumarlo al plantel de Central

El debut de Carlos Tevez como técnico de Central no fue el soñado. La derrota ante Gimnasia motivó que el DT fuera a la carga por los refuerzos que pretende y que espera el mundo canalla. Es por eso que en plena conferencia de prensa confirmó la llegada de Ignacio Malcorra y ahora trascendió que se comunicó con Jô, ex compañero suyo en Manchester City y Corinthians, con el fin de seducirlo y que se sume al plantel canalla.

El medio de Brasil también aclaró en que "hasta el momento no se han abierto negociaciones". Tevez y Jô jugaron juntos en Corinthians en 2005 y en Manchester City en 2010. En el Timão formaron parte del equipo que ganó el Campeonato Brasileño aquel año.

Jô tuvo un polémico final en Corinthians por un mal comportamiento fuera de las canchas. Los dirigentes decidieron rescindirle el contrato (que terminaba en diciembre del 2023) luego de ser visto en un bar tocando Pagode durante la derrota del Timão frente a Cuiabá el martes 7 de junio y al otro día faltar a la práctica. Luego de eso, los directivos tomaron la determinación de buscar la salida del atacante.

Igualmente, el faltazo de Jô al entrenamiento no fue algo aislado y al delantero no se lo veía muy comprometido: en marzo, el jugador se ausentó de dos entrenamientos tras viajar para celebrar su cumpleaños y tanto la directiva como Vítor Pereira (DT del Timão) dijeron que no perdonarían un nuevo fallo del ex Manchester City.

Tevez necesita delanteros importantes y vio la chance de seducirlo, al menos eso es lo que intentó. Ahora todo dependerá de lo que pretenda hacer el brasileño.