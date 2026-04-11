Fabián Noguera concentra con el plantel de Newell's por primera vez en el año

El zaguero había sido marginado por diferencias económicas con la dirigencia. Armando Méndez reaparece tras la suspensión y no fue citado Valentino Acuña

Fabián Noguera jugó 6 partidos en 2025 y había sido excluido en Newell's por un tema económico.

Sin los lesionados Bruno Cabrera y Nicolás Goitea, los puestos de la zaga son un tema de preocupación en Newell's . Es que solo cuenta con Saúl Salcedo y Oscar Salomón. Pero ahora se le agregó otro zaguero a disposición de Frank Kudelka: Fabián Noguera.

Por diferencias económicas con el club, estaba marginado. Pero volvió a entrenar con el plantel esta semana y fue citado a la concentración por primera vez en el año, para el partido contra San Lorenzo.

El conflicto con Noguera se dio por una deuda que mantenía Newell's con el futbolista, originada por la anterior comisión directiva. En el medio también surgió el planteo de las nuevas autoridades de bajar su contrato. El futbolista intimó al club y entre tantos roces se optó porque practique al margen del plantel de primera.

La situación se modificó y Noguera fue llamado para que entrene con la primera división en esta semana y convocado para la concentración que Newell's comenzará este sábado en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa.

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Fecha 14

San Lorenzo (L)

#TorneoMercadoLibre Apertura



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Noguera se incorporó a Newell's a mitad de 2025 y durante el segundo semestre de ese año jugó apenas 6 partidos (4 del torneo Clausura y 2 de la Copa Argentina, todos de titular). Su última participación fue en la goleada que sufrió la Lepra contra Boca en la Bombonera por 5 a 0, el pasado mes de octubre.

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Entre los 24 futbolistas que se encuentran a disposición de Kudelka para el partido de este domingo en el Coloso se encuentra Armando Méndez. El uruguayo cumplió la fecha de suspensión y está habilitado.

Otro que concentró es el lateral derecho Martín Ortega, luego de superar un desgarro.

No está el mediocampista juvenil Valentino Acuña. Fue titular contra Acassuso por la Copa Argentina, luego viajó pero no estuvo en el banco ante Central Córdoba de Santiago del Estero y ahora ni siquiera eso.