Tevez pateó el tablero y puso en duda su continuidad en Central

Carlos Tevez se despachó con gusto en la conferencia de prensa y dijo que posiblemente no siga.

Cuando todos esperaban una conferencia de prensa en la que Carlos Tevez hablara sobre los 90 minutos frente a Platense, el entrenador pegó un puñetazo sobre la mesa y metió unas cuantas frases que dejaron muchísima tela para cortar. “Voy a pensar si estaré el viernes en cancha de Racing” , tiró el Apache sin anestesia, en medio de una alocución en la que puso al futuro entre ceja y ceja y a él envuelto en una situación difícil de manejar. Tevez entiende que no sabe qué le deparará a Central después del 18 de diciembre, la fecha estipulada para las elecciones y una pregunta que se hizo varias veces fue “¿con quién me siento a hablar, porque a mediados de enero ya empieza el próximo torneo?”.

El dato concreto y elocuente es que Tevez puso en duda su continuidad en Central y hasta mencionó que está la chance de que no esté el viernes en el Cilindro de Avellaneda. “Esta es una semana para pensar, para tomar algunas decisiones”, mencionó, para después agregar: “Me voy a juntar con mis colaboradores, que son mis hermanos, charlaremos y decidiré qué hacer” .

Y a partir de ahí el Apache se metió de lleno en un discurso que, como no podía ser de otra forma, levantó polvareda. Lo que a Tevez le molesta es que no tiene interlocutores válidos para armar lo que se vendrá en 2023. Y consideró: “Tanto el oficialismo como la oposición tienen que sentarse a hablar para ver qué es lo mejor para Central, porque las elecciones son el 18 de diciembre y tenemos que ver cómo preparamos el equipo para el año que viene. ¿Con quién hablo por las incorporaciones y por los contratos que se vencen? De esta forma no puedo hablar con nadie”.

teve2.jpeg A Tevez no le queda otra que arreglársela con lo que tiene en este torneo. Aún no le encontró la vuelta al equipo. Marcelo Bustamante / La Capital

“Hay que decirle la verdad a la gente, que alguien tenga los huevos para decir que para comprar tenemos que vender, porque Central no tiene plata. Si quiero traer jugadores tengo que vender y esta es la situación. Por eso voy a hablar con mis colaboradores y tomaremos una decisión porque no le vemos futuro a todo esto. ¿Con quién me siento a hablar por los contratos que se vencen en diciembre, que son 11? ¿Cómo les digo ‘quiero que te quedes?`”.

Sin dudas hasta Tevez se dio cuenta de lo inapropiado que resulta que las elecciones sean a mediados de diciembre. El Apache consideró que “estamos hablando que las elecciones son ese día, que se pongan de acuerdo para lo que viene. Sé que es difícil, pero quisiera saber qué quieren de Central fútbol. Muchos hablan de muchas cosas, pero de fútbol no escuché a nadie, ni a la oposición ni al oficialismo”, dijo. Y agregó: “Ahora, los domingos vienen los chicos y tiene que poner el pecho”.

Está claro que los problemas futbolísticos de Central se ven en este torneo, en el que Tevez nunca le encontró la vuelta al equipo. Y por más que charle con quien sea, para arreglar esos problemas no le queda otra que echar mano a lo que tiene. En ese sentido magia no puede hacer nadie, ni la comisión directiva y mucho menos la oposición.

Pero Tevez imagina un escenario que, cualquiera que conozca un poquito el mundo Central sabe que es inviable. El Apache consideró: “Lo que quiero es que pongan una persona para que se haga cargo, que vendan a tal jugador, que armen un proyecto. No se puede esperar hasta el 18 de diciembre para todo eso, porque a mediados de enero empieza el próximo torneo”. Bueno, Tevez deberá entender, mal que le pese, que la situación es esta y que las elecciones están fijadas para ese día.

“Tenemos toda la pretemporada armada, los jugadores que queremos los que tenemos en carpeta, pero si me voy a sentar recién el 20 de diciembre para armar ese proyecto es muy difícil”, sentenció Tevez, quien agregó: “El cariño de la gente de Central es hermoso, pero yo no les puedo fallar. Si no les digo la verdad a ellos nadie se las dice. ¿Con quién tengo que hablar para traer los refuerzos?”.