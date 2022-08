Tevez espera por Blanco pero trabaja sobre un equipo con cambios

La eliminación de Copa Argentina indudablemente no le hizo nada de gracia a Carlos Tevez, quien mostró las primeras cartas sobre el equipo que tendría pensado poner en cancha este lunes en cancha de Tigre y la jugada parece estar direccionada a cambiar prácticamente medio equipo. Como siempre, el Apache no confirmó los once que se presentarán en Victoria, pero en el trabajo de este domingo dio claros indicios de querer hacer borrón y cuenta nueva. Posiblemente la variante que más ruido hace es la salida de Alejo Veliz, pero, se insiste, no hubo ningún tipo de confirmación al respecto, por eso ahí está planteada una de las dudas. Sí será clave este lunes para saber si llega la habilitación de Lautaro Blanco. Si eso sucede el lateral por izquierda será de la partida, pero en caso contrario se daría el debut del Colo Fernando Rodríguez (21 años), quien estuvo en el banco el pasado jueves frente a Quilmes. Los otros cuatro que ingresarían son: Ismael Cortez, Javier Báez, Gino Infantino y Juan Cruz Cerrudo. Este último tendría su primer partido desde el primer minuto. Igual, el DT rotó después algunos nombres más y todo dependerá de las conclusiones que haya sacado.