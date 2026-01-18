Tenis: Victoria Bosio luchó pero no pudo con la siciliana Spiteri en el W50 de Buenos Aires

Victoria Bosio, la jugadora de la Federación Santafesina de Tenis, cayó ante la italiana Dalila Spiteri 7/5 (5) y 6/3 en la final del W50 de Buenos Aires

La tenista de Venado Tuerto se quedó con el segundo lugar en el torneo.

Peleó pero no le alcanzó. Victoria Bosio, la jugadora de la Federación Santafesina de Tenis , cayó ante la italiana Dalila Spiteri 7/5 (5) y 6/3 en la final del W50 de Buenos Aires, el primer torneo del año organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), que se disputó en las canchas del Tenis Club Argentino.

La siciliana de 28 años desplegó su mejor tenis, con muchos cambios de ritmo y un vistoso revés a una mano para superar a la venadense.

“Tengo revés a una mano, eso me encanta. Me divierte cuando juego con los drops y slices. Intento divertirme en la cancha. A veces me va bien y otras, no. Para el que no me conoce soy muy divertida, toco la guitarra y me divierto. Y si me divierto, juego bien”, dijo la campeona en la entrega de premios.

Bosio, en tanto, aprovechó la ceremonia para agradecer a la AAT: “La verdad es que estos torneos nos ayudan muchísimo. Ya lo dije el año pasado en los W15 (ganó en Trelew y Neuquén), hoy (por ayer) tuve la oportunidad de jugar la final de un W50. Gracias a ustedes viene subiendo mucho el tenis femenino”.

Mientras se definía el W50, las canchas 7, 8, 9 y 10 del Tenis Club Argentino recibieron la acción de la qualy del W35, el segundo torneo profesional femenino del año. La misma concluirá este lunes y el cuadro principal comenzará el mismo día por la tarde. Bosio ingresará directamente a la segunda ronda.

Derrota de Julia Riera

Julia Riera, en tanto, quien regresó a Argentina tras jugar la qualy del Abierto de Australia (cayó en segunda ronda) será la primera preclasificada del torneo que contará con muchas caras similares a las de esta semana.

En primera ronda, la jugadora de la FST Lourdes Ayala, quien recibió una invitación para el cuadro principal del torneo, enfrentará a la brasileña Carolina Bohrer Martins. Otras que recibieron su wild card son Valentina Bruno, Isabel Arabarco, Sofía Meabe y Camila Markus. Bruno enfrentará a la checa Michaela Bayerlova, mientras que Arabarco, Meabe y Markus lo harán con jugadoras surgidas de la clasificación.