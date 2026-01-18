La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Brazos en jarra, una gorra que aprovecha la “C” del escudo para escribir Central y una remera que, aunque luce reluciente, tiene sus años. “La Juana” posa con sus surcos en el cuerpo que pueden decir muchas cosas, pero todas ellas fueron marcadas por el sol que cae sobre el Caribe Canalla. La imagen de la reconocida hincha del club de Arroyito recorrió el mundo y llegó hasta la BBC, que publicó la foto junto a otras fanáticas de Latinoamérica inmortalizadas por el proyecto Cuerpas Reales, Hinchas Reales.
La foto de “La Juana” es parte de una serie de imágenes que tomó la fotógrafa de Rosario, Julia Oubiña. Ella es la única representante de Cuerpas Reales, Hinchas Reales de Rosario y en 2021 convocó, con ayuda del club, a las hinchas de Central a ser fotografiadas para este proyecto. Aunque no está cerrado, el material cuenta con ocho fotos de fanáticas del Canalla y una de ellas es esta hincha que llegó a medios internacionales.
“La Juana siempre fue una hincha muy particular, muy icónica del Caribe Canalla. La conoce todo el mundo y su historia de familia ferroviaria, que tiene que ver con los orígenes del club. Esta historia tenía que estar”, contó Oubiña a La Capital.
La búsqueda de Cuerpas Reales, Hinchas Reales, es encontrarse con identidades que no son el típico hincha, construido a lo largo de la historia del fútbol y relacionada a lo masculino. “Hay una expresión de género que se nota mucho en todas las imágenes que da cuenta de cómo se para un hincha, alienta y hasta encara la vida”, agregó Oubiña.
La foto ganadora
Entre ocho fotos la de “La Juana” se llevó “el premio mayor” de la serie que presentó Oubiña, pero también sorteó la selección que realizó la impulsora del proyecto colectivo Erica Voget que la seleccionó entre las 17 fotos que llegaron a la BBC. Junto al material de la fotógrafa rosarina hay imágenes de hinchas de la Universidad de Chile, Corinthians, Melgar, Talleres, Juventud Antoniana, Millonarios, The Strongest, entre otros.
“Central es muy grande”, remarcó Oubiña para contestar por qué ganó esa foto dejando en evidencia su fanatismo por el club de Arroyito, pero regresa sobre sus palabras y explica: “La Juana también da cuenta que para la pasión no hay edad, que es para toda la vida, que es una elección para siempre y que hay cosas que te atraviesan y te hacen posicionarte y plantearte ante la vida. Para mí La Juana es una guerrera y lo pudimos transmitir juntas en la foto”.
El proyecto Cuerpas Reales, Hinchas Reales tiene una sola condición: fotos con luz natural. La bandera azul y amarilla colgada de la soga y una tenue claridad le dan el toque a una foto que pudo haber sido sin gorra, pero que “La Juana” por razones que la pasión solo entenderá decidió ir por ese accesorio que va perdiendo el color con el paso de los años, que según las cinco estrellas que encabezan el escudo son muchos. “La fuerza que tiene la foto es su pose. Tiene un trapo colgando en el fondo y la remera es simple, pero lo que mejor tiene es cómo está plantada”, aseguró la fotógrafa “orgullosa” de que su trabajo trascienda “no sólo en lo personal, sino por Central”.
“Que Central esté en esos lugares es lo más grande que me puede llevar, que no tiene que ver conmigo sino con un montón de locas y locos”, completó Oubiña.
"La Juana"
Julia llegó a fotografiar a “La Juana”, tocó la puerta y del otro lado se abrió con la mayor de las hospitalidades. Hablaron mucho, hasta compartieron mesa. La historia de la protagonista de la foto entró en Oubiña y el tópico principal de la charla fue “cómo se trasmiten las pasiones”.
Según la fotógrafa, en más de una oportunidad “La Juana” se encontraba con turistas afuera del Gigante de Arroyito y ella misma le hacía un recorrido guiado por el club.
“La Juana” (nadie la reconocería sin el artículo) traslada su pasión a su casa. Pantuflas, ceniceros y todos los detalles habidos y por haber. Ella misma eligió la vestimenta para ser perpetuada en el tiempo. “Es una enferma de Central. Habla de La Academia todo el tiempo y se lo llevó a todas sus generaciones”, aseguró Oubiña. La historia dice que llegó a ser la madrina de casamiento de Hernán "Rifle" Castellano, exarquero canalla y hoy parte del cuerpo técnico de Jorge Almirón.
Cuerpas Reales, Hinchas Reales
El proyecto fue iniciado por Erica Voget, fotógrafa, hincha de Gimnasia de La Plata y una mujer sorprendida por la revolución que generó Diego Maradona cuando dirigía al Lobo platense.
Su iniciativa comenzó en La Plata, se expandió a todo el país y cruzó fronteras. Hoy son más de 85 fotógrafas de América Latina que retratan a sus hinchas. Las imagenes llegan a la BBC luego de un largo recorrido, difusión y trabajo colectivo. Cuerpas Reales, Hinchas Reales participó del primer festival de fotografía en Rosario que se dio en la biblioteca La Vigil en noviembre de 2025. “Que mi foto llegue a la BBC es porque hay un montón de gente trabajando atrás de eso. Hay fotógrafas increíbles. La autogestión es muy difícil, que se puede lograr, pero que es porque hay mucha gente trabajando en eso”, señaló Oubiña.
Las fotógrafas se suman con su club bajo el brazo. Puede ser una entidad profesional o una institución de barrio. En Santa Fe además de Oubiña con Central también está cubierto el cupo de Colón y Unión.
