La Capital | Ovación | hincha

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La foto de Julia Oubiña a "La Juana" fue una de las 17 imágenes que el medio británico eligió para poner en valor el colectivo Cuerpas Reales, Hinchas Reales.

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

18 de enero 2026 · 17:40hs
La foto de La Juana que llegó a la BBC

Foto: gentileza de Julia Oubiña

La foto de "La Juana" que llegó a la BBC

Brazos en jarra, una gorra que aprovecha la “C” del escudo para escribir Central y una remera que, aunque luce reluciente, tiene sus años. “La Juana” posa con sus surcos en el cuerpo que pueden decir muchas cosas, pero todas ellas fueron marcadas por el sol que cae sobre el Caribe Canalla. La imagen de la reconocida hincha del club de Arroyito recorrió el mundo y llegó hasta la BBC, que publicó la foto junto a otras fanáticas de Latinoamérica inmortalizadas por el proyecto Cuerpas Reales, Hinchas Reales.

La foto de “La Juana” es parte de una serie de imágenes que tomó la fotógrafa de Rosario, Julia Oubiña. Ella es la única representante de Cuerpas Reales, Hinchas Reales de Rosario y en 2021 convocó, con ayuda del club, a las hinchas de Central a ser fotografiadas para este proyecto. Aunque no está cerrado, el material cuenta con ocho fotos de fanáticas del Canalla y una de ellas es esta hincha que llegó a medios internacionales.

“La Juana siempre fue una hincha muy particular, muy icónica del Caribe Canalla. La conoce todo el mundo y su historia de familia ferroviaria, que tiene que ver con los orígenes del club. Esta historia tenía que estar”, contó Oubiña a La Capital.

La Juana Rosario Central 17.1 (1)

"La Juana" se para como hincha y persona para el flash de la fotógrafa rosarina de Cuerpas Reales, Hinchas Reales

La búsqueda de Cuerpas Reales, Hinchas Reales, es encontrarse con identidades que no son el típico hincha, construido a lo largo de la historia del fútbol y relacionada a lo masculino. “Hay una expresión de género que se nota mucho en todas las imágenes que da cuenta de cómo se para un hincha, alienta y hasta encara la vida”, agregó Oubiña.

La foto ganadora

Entre ocho fotos la de “La Juana” se llevó “el premio mayor” de la serie que presentó Oubiña, pero también sorteó la selección que realizó la impulsora del proyecto colectivo Erica Voget que la seleccionó entre las 17 fotos que llegaron a la BBC. Junto al material de la fotógrafa rosarina hay imágenes de hinchas de la Universidad de Chile, Corinthians, Melgar, Talleres, Juventud Antoniana, Millonarios, The Strongest, entre otros.

Embed

“Central es muy grande”, remarcó Oubiña para contestar por qué ganó esa foto dejando en evidencia su fanatismo por el club de Arroyito, pero regresa sobre sus palabras y explica: “La Juana también da cuenta que para la pasión no hay edad, que es para toda la vida, que es una elección para siempre y que hay cosas que te atraviesan y te hacen posicionarte y plantearte ante la vida. Para mí La Juana es una guerrera y lo pudimos transmitir juntas en la foto”.

>> Leer más: Fiebre canalla en Angola: un hincha de Central infiltrado en la selección africana

El proyecto Cuerpas Reales, Hinchas Reales tiene una sola condición: fotos con luz natural. La bandera azul y amarilla colgada de la soga y una tenue claridad le dan el toque a una foto que pudo haber sido sin gorra, pero que “La Juana” por razones que la pasión solo entenderá decidió ir por ese accesorio que va perdiendo el color con el paso de los años, que según las cinco estrellas que encabezan el escudo son muchos. “La fuerza que tiene la foto es su pose. Tiene un trapo colgando en el fondo y la remera es simple, pero lo que mejor tiene es cómo está plantada”, aseguró la fotógrafa “orgullosa” de que su trabajo trascienda “no sólo en lo personal, sino por Central”.

“Que Central esté en esos lugares es lo más grande que me puede llevar, que no tiene que ver conmigo sino con un montón de locas y locos”, completó Oubiña.

Gentileza julia Oubiña 17.1
Noel Romina Naporichi, mujer indígena de la nación QOM, también parte del material de Oubiña en Cuerpas Reales, Hinchas Reales

Noel Romina Naporichi, mujer indígena de la nación QOM, también parte del material de Oubiña en Cuerpas Reales, Hinchas Reales

"La Juana"

Julia llegó a fotografiar a “La Juana”, tocó la puerta y del otro lado se abrió con la mayor de las hospitalidades. Hablaron mucho, hasta compartieron mesa. La historia de la protagonista de la foto entró en Oubiña y el tópico principal de la charla fue “cómo se trasmiten las pasiones”.

La Juana Rosario Central 17.1
La Juana fue fotografiada por el barrio de Refinería

La Juana fue fotografiada por el barrio de Refinería

Según la fotógrafa, en más de una oportunidad “La Juana” se encontraba con turistas afuera del Gigante de Arroyito y ella misma le hacía un recorrido guiado por el club.

“La Juana” (nadie la reconocería sin el artículo) traslada su pasión a su casa. Pantuflas, ceniceros y todos los detalles habidos y por haber. Ella misma eligió la vestimenta para ser perpetuada en el tiempo. Es una enferma de Central. Habla de La Academia todo el tiempo y se lo llevó a todas sus generaciones”, aseguró Oubiña. La historia dice que llegó a ser la madrina de casamiento de Hernán "Rifle" Castellano, exarquero canalla y hoy parte del cuerpo técnico de Jorge Almirón.

Cuerpas Reales, Hinchas Reales

El proyecto fue iniciado por Erica Voget, fotógrafa, hincha de Gimnasia de La Plata y una mujer sorprendida por la revolución que generó Diego Maradona cuando dirigía al Lobo platense.

Gentileza julia Oubiña 17.1 (1)
María Eugenia de Pato, militante de Hijos Rosario, también parte del material de Oubiña en Cuerpas Reales, Hinchas Real

María Eugenia de Pato, militante de Hijos Rosario, también parte del material de Oubiña en Cuerpas Reales, Hinchas Real

Su iniciativa comenzó en La Plata, se expandió a todo el país y cruzó fronteras. Hoy son más de 85 fotógrafas de América Latina que retratan a sus hinchas. Las imagenes llegan a la BBC luego de un largo recorrido, difusión y trabajo colectivo. Cuerpas Reales, Hinchas Reales participó del primer festival de fotografía en Rosario que se dio en la biblioteca La Vigil en noviembre de 2025. “Que mi foto llegue a la BBC es porque hay un montón de gente trabajando atrás de eso. Hay fotógrafas increíbles. La autogestión es muy difícil, que se puede lograr, pero que es porque hay mucha gente trabajando en eso”, señaló Oubiña.

Las fotógrafas se suman con su club bajo el brazo. Puede ser una entidad profesional o una institución de barrio. En Santa Fe además de Oubiña con Central también está cubierto el cupo de Colón y Unión.

Noticias relacionadas
Regional Amateur. El equipo de Puerto General San Martín de buen andar en el torneo de AFA, buscará hacerse fuerte ante el León  de Rafaela para seguir con la ilusión de llegar al Federal A.  

Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

Desahogo. Bossio se metió en la final de tenis.

Victoria Bossio, de la Federación Santafesina de Tenis, finalista del AAT W50 de Buenos Aires

Todos querían salir en la foto. Los hinchas más chicos de Provincial posan con las jugadores (Foto: Prensa CAP - Federico Cabello).

Triunfo de Provincial en la Liga Argentina y derrota del femenino de Náutico

Leones FC se prepara para debutar el próximo 21 de febrero contra El Porvenir en el campeonato de Primera C

Leones FC cerró una nueva semana de pretemporada con ensayos de fútbol

Ver comentarios

Las más leídas

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Habló la turista argentina retenida en Rio de Janeiro por hacer gestos racistas: Estoy arrepentida

Habló la turista argentina retenida en Rio de Janeiro por hacer gestos racistas: "Estoy arrepentida"

Lo último

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

General Motors extenderá los parates en la planta de Alvear en 2026 y pagará salarios al 75%

La automotriz confirmó que durante este año mantendrá una semana de parate mensual en la planta santafesina, con el pago del 75% del salario bruto. La decisión se da en un contexto de fuerte reducción del personal y caída de la actividad
General Motors extenderá los parates en la planta de Alvear en 2026 y pagará salarios al 75%
Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta
Policiales

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Balacera en Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado

Habló la turista argentina retenida en Rio de Janeiro por hacer gestos racistas: Estoy arrepentida
Información General

Habló la turista argentina retenida en Rio de Janeiro por hacer gestos racistas: "Estoy arrepentida"

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida
La Ciudad

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Graves incendios forestales en el sur de Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados
El Mundo

Graves incendios forestales en el sur de Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Habló la turista argentina retenida en Rio de Janeiro por hacer gestos racistas: Estoy arrepentida

Habló la turista argentina retenida en Rio de Janeiro por hacer gestos racistas: "Estoy arrepentida"

La chica de la boutique en Roldán: De cada negocio hice amigos que conservo

La chica de la boutique en Roldán: "De cada negocio hice amigos que conservo"

Ovación
Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo
Ovación

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

Tenis: la historia de Luana, una chica que no corre tras la pelotita sino tras su destino

Tenis: la historia de Luana, una chica que no corre tras la pelotita sino tras su destino

Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

Policiales
Balacera en Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde la cárcel de Coronda

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde la cárcel de Coronda

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

La Ciudad
Rosario empieza a palpitar los Juegos Suramericanos 2026 con una jornada gratuita frente al Monumento
La Ciudad

Rosario empieza a palpitar los Juegos Suramericanos 2026 con una jornada gratuita frente al Monumento

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El tiempo en Rosario: tras la alerta amarilla, el domingo amaneció fresco y ventoso

El tiempo en Rosario: tras la alerta amarilla, el domingo amaneció fresco y ventoso

El zorro gris, un inofensivo habitante más en los barrios cerrados de Funes

El zorro gris, un inofensivo habitante más en los barrios cerrados de Funes

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde la cárcel de Coronda
Policiales

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde la cárcel de Coronda

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras ocho allanamientos
Policiales

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras ocho allanamientos

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino
La Ciudad

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino

El tenis despide a uno de sus periodistas más emblemáticos: falleció Guillermo Salatino
Ovación

El tenis despide a uno de sus periodistas más emblemáticos: falleció Guillermo Salatino

Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por ayudarlo a ser presidente
Política

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser presidente"

Santa Fe: una beba de un año está grave tras ser atacada por un perro
La Región

Santa Fe: una beba de un año está grave tras ser atacada por un perro

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido
Policiales

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026
La Región

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Comienza este sábado la Fiesta de la Chopera 2026, un símbolo de Santa Fe
La Región

Comienza este sábado la Fiesta de la Chopera 2026, un símbolo de Santa Fe

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral
Política

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado
La Ciudad

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber
La Región

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026
La Ciudad

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance
Policiales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal
Economía

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros
La Ciudad

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores
POLICIALES

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores