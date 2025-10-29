Tenis: alto nivel de juego en el Schwank Tennis Center

Se llevó adelante un importante certamen en el Schwank Tennis Center, con partidos intensos, de gran convocatoria y con un clima que ayudó mucho

Con el Pro Tour que se llevó adelante en el Schwank Tennis Center se vivió una semana de alto nivel de tenis , con partidos intensos, gran convocatoria y un clima deportivo que reafirmó el crecimiento del tenis en la región. El título quedó en manos del representante de Río Negro, Lautaro Rocha, quien en la instancia decisiva superó al rosarino Augusto Lucarelli por 6/2 y 7/5.

El certamen fue impulsado por el extenista Eduardo Schwank, quien, desde hace un tiempo, además de formar parte del equipo de la Copa Davis, se dedica a la organización de torneos profesionales de tenis . En esta oportunidad llevó adelante el Pro Tour Ciudad de Roldán, Copa AMR Salud by Amaro Propiedades, con la participación de 64 jugadores que viajaron en busca de esos ansiados puntos que les permitan abrirse camino en el profesionalismo.

Los Pro Tour corresponden al circuito oficial de la Federación Santafesina de Tenis (FST) y forman parte de un calendario que busca acompañar el desarrollo de los jugadores en su etapa de proyección profesional. Estos torneos reparten dinero en premios y otorgan puntos para el ranking nacional profesional, lo que los convierte en una instancia clave dentro del calendario. En esta oportunidad, la Copa Ciudad de Roldán ofreció 1.8 millón de pesos y contó con el acompañamiento de importantes empresas y sponsors, que se sumaron para hacer posible una semana de excelente competencia.

Rocha y un gran envión

Rocha llegaba con un impulso favorable, ya que la semana anterior había alcanzado la final en La Pampa y esta vez logró coronar su gran momento consagrándose campeón. Nacido en El Bolsón, Río Negro, entrena desde hace un tiempo en la ciudad de Dolores, Buenos Aires, lo que le permite estar más cerca de los principales centros de competencia y facilitar su participación en el circuito profesional.

Por su parte, el rosarino llegó a la final tras un excelente desempeño durante la semana, pero no le bastó para superar a Rocha, que venía con muy buen timing de juego. La próxima cita será en el Pro Tour de club Mitre de Pérez, donde las promesas del tenis se medirán en un certamen que repartirá 3.5 millones de pesos.

“Este tipo de competencias favorece a que los jugadores que representan a la Federación Santafesina de Tenis, porque les brinda la posibilidad de jugar en casa, sin tener que viajar o recorrer largas distancias y de no gastar tanto dinero en los inicios de su carrera”, expresó Eduardo Schwank y agregó: “La Copa Ciudad de Roldán tuvo un muy elevado nivel de juego, en torneos como estos los chicos comienzan a dar sus primeros pasos en el profesionalismo y demuestran su nivel de juego, así como las condiciones que tienen para proyectarse el día del mañana en el circuito mayor. Por eso es muy importante que se sigan realizando en la región este tipo de competencias”.

Los varones de la FST

En el Neuquén Tenis Club se llevó adelante el 4º Nacional sub-10 por Equipos, donde la Federación Santafesina de Tenis (FST) estuvo representada por sus conjuntos femenino y masculino. Los varones se quedaron con el título y repitieron la hazaña conquistada hace un mes en Buenos Aires, mientras que las mujeres quedaron en la cuarta posición.

El equipo de varones estuvo integrado por Facundo Cristin -quien venía de consagrarse campeón en el Nacional individual de Salta-, Francisco Ramas y Luca Varvello, bajo la capitanía de Giuliano Falcone; en tanto que el de mujeres estuvo integrado por Matilda Raillon, Bianca Playa, Clara Cariello Gutierrez, dirigidas por María Victoria Gazeli.

De la modalidad masculina participaron 15 delegaciones que fueron distribuidas en 5 zonas de 3 equipos. Santa Fe compartió grupo con Salta A, a quien venció por 2-1, y con Chubut, imponiéndose 3-0 para liderar la zona y acceder directamente a semifinales. En esa instancia, superaron a Mendoza por 3-0, y en la final, se enfrentaron a los locales y anfitriones Neuquén, logrando un ajustado y emocionante triunfo 2-1 en el dobles definitorio. De esta manera, Santa Fe repite el título Nacional sub-10 por equipos, sumando su segundo campeonato consecutivo.

Las mujeres, ante Córdoba

Las mujeres se midieron en una única zona conformada por seis equipos, se enfrentaron a Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Neuquén y Salta, obteniendo victoria con estos dos últimos representativos y obteniendo el cuarto lugar a nivel nacional.

“El 2025 nos deja muy buenas sensaciones de cara a lo que viene: dos títulos nacionales consecutivos en la categoría y el tercero contando el nacional individual. Un resultado que representa la continuidad de un proceso formativo y competitivo”, dijo Giuliano Falcone y agregó: “La categoría sub-10 es, sin duda, una de las más importantes, es ahí donde sembramos las semillas que veremos florecer en los próximos años. Estamos formando jugadores que, desde muy temprana edad, representan a sus federaciones en equipo, y en muy poco tiempo lo harán de manera individual, construyendo sus propios sueños como tenistas”.

El capitán del equipo de varones de la FST también consideró: “En esta etapa es fundamental inculcar valores de competitividad y deportividad, enseñarles a exigirse sanamente, a disfrutar del esfuerzo, de la incomodidad y a buscar siempre superarse. No es fácil estar sentado como capitán de una federación tan grande, los objetivos siempre son muy altos, y uno quiere hacerlo de la mejor manera posible. Pero disfruto mucho de esa presión, porque también me ayuda a exigirme, a crecer y a dar lo mejor de mí en cada competencia en pro de los jugadores. Este bicampeonato pertenece a los chicos, a las familias y a los clubes con sus escuelas de tenis, que acompañan y creen en una manera de hacer las cosas: con compromiso, pasión y propósito. Debemos seguir comprometidos para continuar formando jugadores preparados para competir, crecer y pelear por estas cosas”.

Para la delegación sub-10 de la FST queda una parada más en noviembre, en Mendoza. “Trataremos de estar ahí para acompañar a las sedes organizadoras que hacen un gran esfuerzo y por supuesto, buscar un título más”, concluyó Falcone.