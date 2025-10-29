La Capital | Ovación | tenis

Tenis: alto nivel de juego en el Schwank Tennis Center

Se llevó adelante un importante certamen en el Schwank Tennis Center, con partidos intensos, de gran convocatoria y con un clima que ayudó mucho

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

29 de octubre 2025 · 21:51hs
Eduardo Schwank

Eduardo Schwank, Ricardo Gonzálvez y Augusto Lucarelli, finalista del certamen.

Con el Pro Tour que se llevó adelante en el Schwank Tennis Center se vivió una semana de alto nivel de tenis, con partidos intensos, gran convocatoria y un clima deportivo que reafirmó el crecimiento del tenis en la región. El título quedó en manos del representante de Río Negro, Lautaro Rocha, quien en la instancia decisiva superó al rosarino Augusto Lucarelli por 6/2 y 7/5.

El certamen fue impulsado por el extenista Eduardo Schwank, quien, desde hace un tiempo, además de formar parte del equipo de la Copa Davis, se dedica a la organización de torneos profesionales de tenis. En esta oportunidad llevó adelante el Pro Tour Ciudad de Roldán, Copa AMR Salud by Amaro Propiedades, con la participación de 64 jugadores que viajaron en busca de esos ansiados puntos que les permitan abrirse camino en el profesionalismo.

Los Pro Tour corresponden al circuito oficial de la Federación Santafesina de Tenis (FST) y forman parte de un calendario que busca acompañar el desarrollo de los jugadores en su etapa de proyección profesional. Estos torneos reparten dinero en premios y otorgan puntos para el ranking nacional profesional, lo que los convierte en una instancia clave dentro del calendario. En esta oportunidad, la Copa Ciudad de Roldán ofreció 1.8 millón de pesos y contó con el acompañamiento de importantes empresas y sponsors, que se sumaron para hacer posible una semana de excelente competencia.

>>Leer más: Tenis: Manuel Paniagua Alexenicer ya empezó a desplegar sus alas

Rocha y un gran envión

Rocha llegaba con un impulso favorable, ya que la semana anterior había alcanzado la final en La Pampa y esta vez logró coronar su gran momento consagrándose campeón. Nacido en El Bolsón, Río Negro, entrena desde hace un tiempo en la ciudad de Dolores, Buenos Aires, lo que le permite estar más cerca de los principales centros de competencia y facilitar su participación en el circuito profesional.

Por su parte, el rosarino llegó a la final tras un excelente desempeño durante la semana, pero no le bastó para superar a Rocha, que venía con muy buen timing de juego. La próxima cita será en el Pro Tour de club Mitre de Pérez, donde las promesas del tenis se medirán en un certamen que repartirá 3.5 millones de pesos.

“Este tipo de competencias favorece a que los jugadores que representan a la Federación Santafesina de Tenis, porque les brinda la posibilidad de jugar en casa, sin tener que viajar o recorrer largas distancias y de no gastar tanto dinero en los inicios de su carrera”, expresó Eduardo Schwank y agregó: “La Copa Ciudad de Roldán tuvo un muy elevado nivel de juego, en torneos como estos los chicos comienzan a dar sus primeros pasos en el profesionalismo y demuestran su nivel de juego, así como las condiciones que tienen para proyectarse el día del mañana en el circuito mayor. Por eso es muy importante que se sigan realizando en la región este tipo de competencias”.

Los varones de la FST

En el Neuquén Tenis Club se llevó adelante el 4º Nacional sub-10 por Equipos, donde la Federación Santafesina de Tenis (FST) estuvo representada por sus conjuntos femenino y masculino. Los varones se quedaron con el título y repitieron la hazaña conquistada hace un mes en Buenos Aires, mientras que las mujeres quedaron en la cuarta posición.

El equipo de varones estuvo integrado por Facundo Cristin -quien venía de consagrarse campeón en el Nacional individual de Salta-, Francisco Ramas y Luca Varvello, bajo la capitanía de Giuliano Falcone; en tanto que el de mujeres estuvo integrado por Matilda Raillon, Bianca Playa, Clara Cariello Gutierrez, dirigidas por María Victoria Gazeli.

De la modalidad masculina participaron 15 delegaciones que fueron distribuidas en 5 zonas de 3 equipos. Santa Fe compartió grupo con Salta A, a quien venció por 2-1, y con Chubut, imponiéndose 3-0 para liderar la zona y acceder directamente a semifinales. En esa instancia, superaron a Mendoza por 3-0, y en la final, se enfrentaron a los locales y anfitriones Neuquén, logrando un ajustado y emocionante triunfo 2-1 en el dobles definitorio. De esta manera, Santa Fe repite el título Nacional sub-10 por equipos, sumando su segundo campeonato consecutivo.

Las mujeres, ante Córdoba

Las mujeres se midieron en una única zona conformada por seis equipos, se enfrentaron a Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Neuquén y Salta, obteniendo victoria con estos dos últimos representativos y obteniendo el cuarto lugar a nivel nacional.

“El 2025 nos deja muy buenas sensaciones de cara a lo que viene: dos títulos nacionales consecutivos en la categoría y el tercero contando el nacional individual. Un resultado que representa la continuidad de un proceso formativo y competitivo”, dijo Giuliano Falcone y agregó: “La categoría sub-10 es, sin duda, una de las más importantes, es ahí donde sembramos las semillas que veremos florecer en los próximos años. Estamos formando jugadores que, desde muy temprana edad, representan a sus federaciones en equipo, y en muy poco tiempo lo harán de manera individual, construyendo sus propios sueños como tenistas”.

El capitán del equipo de varones de la FST también consideró: “En esta etapa es fundamental inculcar valores de competitividad y deportividad, enseñarles a exigirse sanamente, a disfrutar del esfuerzo, de la incomodidad y a buscar siempre superarse. No es fácil estar sentado como capitán de una federación tan grande, los objetivos siempre son muy altos, y uno quiere hacerlo de la mejor manera posible. Pero disfruto mucho de esa presión, porque también me ayuda a exigirme, a crecer y a dar lo mejor de mí en cada competencia en pro de los jugadores. Este bicampeonato pertenece a los chicos, a las familias y a los clubes con sus escuelas de tenis, que acompañan y creen en una manera de hacer las cosas: con compromiso, pasión y propósito. Debemos seguir comprometidos para continuar formando jugadores preparados para competir, crecer y pelear por estas cosas”.

Para la delegación sub-10 de la FST queda una parada más en noviembre, en Mendoza. “Trataremos de estar ahí para acompañar a las sedes organizadoras que hacen un gran esfuerzo y por supuesto, buscar un título más”, concluyó Falcone.

Noticias relacionadas
Roldán será sede de un torneo de tenis profesional en los próximos días.

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Las instancias finales del Regional del Litoral fueron presentadas oficialmente.

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

El superclásico se jugará en La Bombonera. Boca y River, otra vez cara a cara.

Día y hora confirmada para los choques decisivos Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newell's

Asociación Rosarina de Fútbol. Silvina y Mario Giammaría junto Cintia Pinillos, Javier Gañan y Celina Barón en la presentación del libro Capital del fútbol   

Asociación Rosarina de Fútbol: el libro "Rosario, capital del fútbol" llegó a la Universidad y fue un éxito

Ver comentarios

Las más leídas

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Lo último

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

La crisis de Algodonera Avellaneda llegó a la Cámara de Diputados

La crisis de Algodonera Avellaneda llegó a la Cámara de Diputados

Economía aflojó el apretón monetario y liberó 5 billones de pesos

Economía aflojó el apretón monetario y liberó 5 billones de pesos

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Quedó en medio de una polémica tras su análisis de la relación profesional-paciente. Varios testimonios apuntan contra su accionar
Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes
Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores
Política

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
Policiales

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada
La Ciudad

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

Ovación
Día y hora confirmada para los choques decisivos Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newells
Ovación

Día y hora confirmada para los choques decisivos Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newell's

Día y hora confirmada para los choques decisivos Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newells

Día y hora confirmada para los choques decisivos Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newell's

Tenis con un alto nivel de juego en el Schwank Tennis Center

Tenis con un alto nivel de juego en el Schwank Tennis Center

Asociación Rosarina de Fútbol: el libro Rosario, capital del fútbol llegó a la Universidad y fue un éxito

Asociación Rosarina de Fútbol: el libro "Rosario, capital del fútbol" llegó a la Universidad y fue un éxito

Policiales
Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
Policiales

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

La Ciudad
Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada
La Ciudad

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana

Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten experiencias

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten experiencias

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un pero
Política

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un "pero"

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido
POLICIALES

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Empieza el escrutinio definitivo: ocho provincias con resultado aún incierto
Política

Empieza el escrutinio definitivo: ocho provincias con resultado aún incierto

CyberMonday 2025: cuándo es, qué marcas participan y qué novedades habrá
Economía

CyberMonday 2025: cuándo es, qué marcas participan y qué novedades habrá

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten experiencias
La Ciudad

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten experiencias

ACV: un problema serio que también afecta a personas jóvenes
Salud

ACV: un problema serio que también afecta a personas jóvenes

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Brasil: el día después de una jornada extremadamente violenta en Rio de Janeiro
El Mundo

Brasil: el día después de una jornada extremadamente violenta en Rio de Janeiro

Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre reformas
Política

Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre reformas

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 tras un confuso episodio
Policiales

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 tras un confuso episodio

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y está grave
Policiales

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y está grave

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?
Información General

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño
Policiales

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió
Política

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja
Economía

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre
Información General

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre