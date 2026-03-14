Tenis: los chicos de la FST muestras las cartas antes del Primer Campeonato de Menores en Mendoza Los jugadores de la Federación Santafesina de Tenis obtuvieron destacadas actuaciones de cara al Primer Campeonato de Menores en Mendoza Por Pablo Mihal 14 de marzo 2026 · 18:54hs

Martina Villarruel, Luz Villarruel, Margarita Uviedo y Eugenia Martino, jugadoras representantes de la Federación Santafesina de Tenis.

Se acerca la fecha del Primer Campeonato de Menores en Mendoza, del que participarán los jugadores con mejor ranking del país. El paso previo para clasificar a esta competencia son los torneos regionales, en los que los representantes de la Federación Santafesina de Tenis (FST) obtuvieron destacadas actuaciones en las sedes de distintas provincias donde se desarrollaron los certámenes.

Mirando de reojo a Mendoza Santa Fe: Varones Sub 12: Nicolás Dellore campeón en singles y dobles y Facundo Cristín, semifinalista singles; Sub 14: Juan Ignacio Assi, campeón en singles y Manuel Paniagua, finalista en singles y campeón en dobles con Benjamín Abbate; Tizziano Valerio, semifinalista en singles y finalista dobles. Sub 16: Tomás Calvo semifinalista en singles y finalista en dobles con Gerónimo Oliva; Sub 18: Gregorio Boubila campeón en singles; Antonio y Rafael Nadal, finalistas en dobles. Mujeres: Sub 14: Catalina Tion campeona en singles y en dobles con Sara Schwank; Nayla Paulochenka semifinalista en singles y finalista en dobles; Sub 16: Pilar Da Silva finalista en singles y dobles.

San Juan: Varones Sub 12: Juan Bettiol campeón en singles y dobles; Sub 14: Tomás Herrera campeón en singles y en dobles con Pedro Robledo; Sub 16: Joaquín Moljo semifinalista en singles. Mujeres: Margarita Uviedo campeona en singles y en dobles junto a Luz Villarruel (quien también alcanzó semifinales de singles); Sub 16: Ana Vallejos finalista en singles, Catalina Ali Hounau semifinalista en singles y finalista en dobles con Morena Stranieri; Sub 18: Martina Villarruel campeona en singles y en dobles junto a Eugenia Martino.

Más tenis Córdoba: Varones Sub 18: Bautista Marcelloni campeón en singles y en dobles con Francisco Formica (alcanzó seminales en individuales). Mujeres: Sub 12: Santina Polverini campeona en singles y en dobles con Felicitas Belbuzzi quien además fue finalista en individuales. Sub 14: Delfina Marshall finalista en singles y campeona en dobles. Sub 16: Sofía Gabilanes finalista en singles y campeona en dobles; Valentina Gallucci semifinalista en singles y finalista en dobles con Margarita Miño.

Olavarria: Varones Sub 14 Branko Fleitas semifinalista en singles y campeón en dobles. Salta: Varones Sub 12: Ignacio Ottaviani finalista singles y campeón en dobles.