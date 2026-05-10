El Sudamericano sub-14 de tenis arranca en el Jockey Club con presencia rosarina Manuel Paniagua y Juan Ignacio Assi son los tenistas de la ciudad del equipo argentino en el Sudamericano sub-14 que clasifica al Mundial de Prostejov 10 de mayo 2026 · 21:17hs

Aquí están, estos son. El equipo argentino de tenis completo que representará al país en el Sudamericano sub-14 que ayer tuvo su fiesta inaugural y hoy empieza a jugarse.

Este domingo se llevó a cabo la ceremonia inaugural del Sudamericano sub-14, certamen organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) que se disputará desde hoy hasta el 16 de mayo en las instalaciones del Jockey Club Rosario, con entrada libre y gratuita.

Para el torneo, que sirve de clasificatorio al Mundial de Prostejov, República Checa, habrá presencia rosarina. Como parte del plantel, en el seleccionado argentino estarán los jugadores de la Federación Santafesina de Tenis, Manuel Paniagua y Juan Ignacio Assi.

Facundo Leiva completa la rama masculina capitaneada por Gonzalo Pressón, mientras que la rama femenina la integran Camila Aguirre, Mora Díaz y Rosario Jurado, quienes responderán las órdenes de Luciana Sarmenti.

Este prestigioso evento cuenta con el apoyo estratégico de la Municipalidad de Rosario, Lotería de Santa Fe, Gobierno de Santa Fe y la Subsecretaría de Deportes de la Nación, así como la colaboración de la Federación Santafesina de Tenis en la organización de la competencia.

Los equipos masculinos y femeninos se dividirán en dos zonas de cinco naciones y jugarán todos contra todos entre hoy y el viernes. El sábado se disputarán los cruces por las posiciones finales: los primeros de cada zona se enfrentarán por el título; los segundos, por el tercer y cuarto puesto; los terceros, por el quinto y sexto; los cuartos, por el séptimo y octavo; y los quintos, por el noveno y décimo puesto. Los protagonistas del Sudamericano sub-14 ARGENTINA Varones: Manuel Paniagua, Facundo Leiva Chapero y Juan Ignacio Assi. Mujeres: Camila Aguirre, Mora Díaz y Rosario Jurado. BOLIVIA Varones: Néstor Espinosa, José Roberto Contreras y Pablo Quiroga. Mujeres: Inés Bustillos, Sofía Calvo y Jade Rocha. BRASIL Varones: Vitor Moares, Dante Monte y Davih Lichtnow. Mujeres: Eduarda Gomes, Gabriela Carvalho y Sofia Sanson. CHILE Varones: Facundo Henriquez, Emiliano Chesta y Baltazar Figueroa. Mujeres: Agustina Avendaño, Fernanda Peirano y Javiera Aravena. COLOMBIA Varones: Mathías Llanos, Alejandro Niño y Mathías González. Mujeres: Manuella Medina, Pamela Duque y Camila Soto. ECUADOR Varones: Samuel Camacho, Juan Antonio Estrada y Mateo Espinoza. Mujeres: Suliban Davalos, Kyara Quiñonez y Mia Arias. PARAGUAY Varones: Santino López, Nicolás Medina y Alexis Fernández. Mujeres: Jimena Jiménez, Guadalupe Ramírez y Keira Marin. PERU Varones: Alessandro Zavalaga, Fabricio Giles y Jorge Barrios. Mujeres: Nicole Miranda, Ana Mannucci y Emilia Ugarte. URUGUAY Varones: Joao Gisler, Conrado López y Matías Lambert. Mujeres: Catalina Di Lauro, Federica Maldini y Martina Inthamoussu. VENEZUELA Varones: José Ricardo Alvarez, Antoine Yamin y César Madrid. Mujeres: Bárbara Somoza, Cándida Grandillo y Elizabeth Rodríguez.