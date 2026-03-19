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Tenis: Primera Libre abrió el Campeonato Interclubes 2026 de la Asociación Rosarina

El torneo de tenis más grande del país por la cantidad de inscriptos arrancó con Primera Libre. A partir del sábado 28 comenzarán el resto de las categorías

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

19 de marzo 2026 · 19:08hs
Del mismo barrio. Jugadores de Regatas Rosario y Náutico Sportivo Avellaneda

Del mismo barrio. Jugadores de Regatas Rosario y Náutico Sportivo Avellaneda, de Primera Libre.

El Campeonato Interclubes 2026 de la Asociación Rosarina de Tenis (ART) inició su primera etapa con la división más elevada, la Primera Libre, que reúne a ex jugadores profesionales, tenistas en inserción, juniors destacados y nuevas promesas. En tanto, el próximo sábado 28 de marzo comenzará la competencia para el resto de las categorías, cuya inscripción permanecerá abierta hasta el lunes 23.

El certamen es considerado el más grande del país por la cantidad de inscriptos que convoca temporada tras temporada, superando los tres mil jugadores, conformando unos 400 equipos que representaron a 20 clubes de la ciudad y su zona de influencia. Cada entidad deportiva presenta su plantel conformado por varones y mujeres en las categorías a partir de + 25, en dobles y singles, que en el transcurso de las fechas se van enfrentando por zonas, todos contra todos.

Interclubes Copa Federación

De acuerdo con lo establecido por el reglamento, la apertura del Interclubes está a cargo de la Primera Libre, que desde hace dos semanas compite por la Copa Federación, reservada exclusivamente para esa división. En la edición 2026, siete clubes forman parte de esta modalidad masculina: Gimnasia y Esgrima, Náutico Avellaneda, Rosario Rowing, Regatas Rosario, Apur, Provincial y Mitre de Pérez, mientras que en Damas compiten: Jockey Club, Apur, Gimnasia y Esgrima, Remeros de Alberdi, Rosario Rowing y Talleres de Villa Diego.

Interclubes Copa Challenger

A partir del sábado 28 comenzarán el resto de las categorías, los clubes competirán por la Copa Challenger, que quedará en manos de la entidad que más unidades haya logrado en la sumatoria general. También estará en disputa la Copa Challenger para la institución que obtenga mayor promedio de puntos. La inscripción continuará abierta hasta el lunes 23 de marzo y desde la organización indicaron que los días feriados por Semana Santa, no se jugarán partidos.

Todas las instancias del Interclubes 2026 se podrán seguir a través de la página web artinterclubes.com.ar. Además, se encuentra disponible la aplicación oficial para dispositivos Android e iOS, que permite consultar resultados, fixtures y actualizaciones en tiempo real.

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