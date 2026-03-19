Tenis: Primera Libre abrió el Campeonato Interclubes 2026 de la Asociación Rosarina

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Las maniobras de los ex Afip en Santa Fe para cobrar "sobres" por alquileres
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Desde Ingeniería de la UNR rechazan la eliminación de la bicisenda de Rioja: "¿A dónde irían los ciclistas?"
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Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba
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Agredieron a periodistas que cubrían una manifestación de hinchas de Newell's
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Alta presión: crecen la desocupación y el subempleo en el Gran Rosario
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Estacionamiento medido: prorrogan el llamado a licitación una semana más
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Ley de municipios: abrió el debate en Diputados y el PJ propone cambios
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Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel
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Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional, pero no lo disfrutó
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El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 30º
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Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas
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Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía
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Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro
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Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale
OVACIÓN
Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado
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Para recibir a Central, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia
Economía
En el Gran Rosario, el desempleo es del 6,5 % y la subocupación del 13 %
Política
Pullaro lideró una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei
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Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión
Salud
Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria