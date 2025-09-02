La Capital | Ovación | tenis

Tenis: el VI Abierto de menores jugado en Roldán tuvo una alta convocatoria

El Abierto forma parte del circuito oficial de la Federación Santafesina de Tenis (FST). Debido a la gran cantidad de inscriptos se llevó a cabo en tres sedes

2 de septiembre 2025 · 18:53hs
Santiago Ferrero y Santiago Mendez Casariego

Santiago Ferrero y Santiago Mendez Casariego, ganador y finalistas en la categoría Sub 18.

El 6º Abierto de menores del circuito oficial de la Federación Santafesina de Tenis (FST) se llevó adelante el pasado fin de semana en la vecina localidad de Roldán. Debido a la importante cantidad de jugadores que se inscribieron el certamen se tuvo que llevar adelante en tres sedes: Schwank Tenis Center, Ceca y Sport Tenis.

Los abiertos son altamente convocantes debido a que son el paso previo a los regionales, en el que ya se disputan plazas para poder competir a nivel nacional. En esta oportunidad, de la competencia que se realizó en Roldán participaron alrededor de 200 chicos, en todas las categorías de varones y mujeres de Sub 12 hasta Sub 18, en la modalidad de singles.

Este tipo de competencia ofrece una gran oportunidad a los jugadores que pierden en primera rueda, porque les brinda la posibilidad de seguir participando en lo que se denomina “second chance” o segunda oportunidad, que se lleva adelante en un cuadro complementario. Su objetivo es garantizar que todos tengan más partidos y continuidad en la competencia, debido a que la experiencia de juego es muy importante en esta instancia del desarrollo deportivo.

Los resultados del 6º Abierto de menores fueron los siguientes:

Varones

• Sub 12: Juan Bettiol venció a Víctor Jiménez 6/1 y 6/1.

• Second chance: Fausto Georgeot a Juan Martin Prieto 9/8.

• Sub 14: Lucas Vincenzetti a Branko Fleitas 6/4 y 6/0.

• Second chance: Santino Anselmi a Franco Diodati 9/4.

• Sub 16: Renzo Borsini a Benicio Rodriguez 7/6 y 6/1.

• Second chance: Damian Calderón a Bautista Bustos 9/4.

• Sub 18: Santiago Ferrero a Santiago Mendez Casariego 6/1 y 6/4.

• Second chance: Lautaro Roldan a Marcos Kuzmicich 9/0.

Mujeres

• Sub 12: Felicitas Belbuzzi superó a Lourdes Reisenauer 6/1 y 6/2.

• Second chance: Thalita Oliveira a Sofia Ottaviani 9/4.

• Sub 14: Nayla Paulochenka a Delfina Duluc 6/3 y 6/0.

• Second chance: Catalina Ali Hounau a Ana Simonetta 9/4.

• Sub 16: Valentina Gallucci a Isabella Galloni 6/1 y 6/1.

PRO TOUR
PRO TOUR. De izquierda a derecha Bruno Zarlenga (finalista), Cristian Amsler (organizador ), Daniel Escalante ( intendente de Roldán) y Alfonso Costamagna (campeón del torneo )

PRO TOUR. De izquierda a derecha Bruno Zarlenga (finalista), Cristian Amsler (organizador ), Daniel Escalante ( intendente de Roldán) y Alfonso Costamagna (campeón del torneo )

Costamagna se quedó con la Copa 120 Aniversario

Los torneos Pro Tour forman parte del camino de desarrollo profesional de los jugadores de tenis, por lo que la Federación de Tenis (FST) diseñó un amplio calendario para esta temporada, con el objetivo de brindar más oportunidades de competencia y favorecer el crecimiento de cada uno de los deportistas. En esta oportunidad, la cita fue en la vecina localidad de Roldán, donde se disputó la “Copa 120 Aniversario” que quedó en manos del representante local, Alfonso Costamagna.

El Roldán Open se llevó adelante en el Centro Cosmopolita Unión y Progreso, donde funciona el centro de entrenamiento Ceca Tenis y contó con un cuadro de 64 jugadores que llegaron de distintas partes del país en busca de esos tan ansiados puntos que le permitan ingresar al ITF Men’s World Tennis Tour. El director del certamen fue el entrenador Cristian Amsler, quien destacó la gran convocatoria del Pro Tour, así como el elevado nivel de los jugadores y el apoyo de los sponsors.

Si bien todos los enfrentamientos fueron de alto impacto, el título quedó en manos de Costamagna quien tuvo una gran semana con un elevado nivel de juego y en la final superó al oriundo de San Pedro, Bruno Zarlenga, por 6/2 y 6/4.

El certamen llevó el nombre de “Copa 120 Aniversario” y fue una de las actividades previstas para conmemorar un nuevo año del Centro Cosmopolita Unión y Progreso de Roldán, una tradicional institución que se consolida como uno de los pilares sociales, deportivos y culturales de esa ciudad.

promocional sub 10
En las canchas de Sorrento Open se disputó el último Promocional Sub 10. Por primera vez las nenas fueron más que los varones.

En las canchas de Sorrento Open se disputó el último Promocional Sub 10. Por primera vez las nenas fueron más que los varones.

Menores: Promocional Sub 10

Los más pequeños del circuito también tuvieron una gran cita en el Promocional Sub 10 que se realizó la semana pasada en el club Sorrento Open, donde funciona la escuela de tenis de los hermanos Ferrer.

Allí, bajo la supervisión del profesor Bruno Altisen, se llevó adelante esta importante fecha que lleva adelante la Federación Santafesina de Tenis (FST) para los pequeños que comienzan a dar sus primero pasos en la competencia.

La novedad del encuentro es que por primera vez el número de chicas que participaron superó al de los varones, sobre un total de 25 jugadores 15 eran mujeres. El dato no es menor, porque es un indicativo que el semillero femenino viene tomando impulso desde las bases.

Los resultados del Promocional Sub 10 fueron los siguientes:

Varones: 1º Gorán Yercovich, 2º Pedro Fonseca y 3º Felipe González.

Mujeres: 1ª Julia Vignati, 2ª Margarita Figoseco, 3ª Clara Carrielo y 4ª Lourdes Goffredi.

Noticias relacionadas
El encuentro de mini tenis disputado en GER fue altamente convocante. 

Tenis: el encuentro de minitenis en GER para las etapas Naranja y Verde fue una fiesta

licitan siete canchas de tenis y diez de padel en el hipodromo

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Miguel Russo sufre una infección urinaria y por eso la concurrencia al sanatorio Fleni.

Tras los chequeos médicos, Miguel Ángel Russo quedó internado por una infección urinaria

Lionel Messi está viviendo días emotivos y el partido del jueves ante Venezuela será especial.

Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores

Ver comentarios

Las más leídas

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Lo último

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

Tras los chequeos médicos, Miguel Ángel Russo quedó internado por una infección urinaria

Tras los chequeos médicos, Miguel Ángel Russo quedó internado por una infección urinaria

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Se trata de Lucía Uberti, pieza clave en la organización de los atentados de 2018. De joven carismática a pieza clave de Los Monos
Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes
La Ciudad

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria
Economía

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron
Policiales

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: el auto apareció en Rosario
Policiales

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: el auto apareció en Rosario

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país
Economía

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Ovación
Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores
Ovación

Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores

Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores

Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores

Tenis: el VI Abierto de menores jugado en Roldán tuvo una alta convocatoria

Tenis: el VI Abierto de menores jugado en Roldán tuvo una alta convocatoria

Falta de garantías: los deportistas ciegos no competirán en los Juegos Jadar Rosario 2025

"Falta de garantías": los deportistas ciegos no competirán en los Juegos Jadar Rosario 2025

Policiales
Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía
POLICIALES

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: el auto apareció en Rosario

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: el auto apareció en Rosario

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

La Ciudad
Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente
La Ciudad

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos

La renovación de redes de agua en Rosario ya benefició a 24 mil habitantes

La renovación de redes de agua en Rosario ya benefició a 24 mil habitantes

Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal

A 200 años de su nacimiento: La Capital recreó la historia de su fundador, Ovidio Lagos

Por Mila Kobryn
La Ciudad

A 200 años de su nacimiento: La Capital recreó la historia de su fundador, Ovidio Lagos

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste
La Ciudad

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste

Avanza en el Concejo un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Avanza en el Concejo un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Pullaro sobre las coimas: Golpea la credibilidad del presidente
Política

Pullaro sobre las coimas: "Golpea la credibilidad del presidente"

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de los 10 más buscados

Por Martín Stoianovich

Policiales

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de "los 10 más buscados"

Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: Tenían una maniobra preparada
POLICIALES

Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: "Tenían una maniobra preparada"

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
Policiales

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados
La Ciudad

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo
La Ciudad

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento
Información general

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año
La Ciudad

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe
Política

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe

Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos
POLICIALES

Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
Policiales

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 
La Ciudad

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido
POLICIALES

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

Cómo es la Luna de Sangre de septiembre y qué día se podrá ver
Información General

Cómo es la "Luna de Sangre" de septiembre y qué día se podrá ver

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación
Policiales

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación