Tenis: el VI Abierto de menores jugado en Roldán tuvo una alta convocatoria

El Abierto forma parte del circuito oficial de la Federación Santafesina de Tenis (FST). Debido a la gran cantidad de inscriptos se llevó a cabo en tres sedes

El 6º Abierto de menores del circuito oficial de la Federación Santafesina de Tenis (FST) se llevó adelante el pasado fin de semana en la vecina localidad de Roldán. Debido a la importante cantidad de jugadores que se inscribieron el certamen se tuvo que llevar adelante en tres sedes: Schwank Tenis Center, Ceca y Sport Tenis.

Los abiertos son altamente convocantes debido a que son el paso previo a los regionales, en el que ya se disputan plazas para poder competir a nivel nacional. En esta oportunidad, de la competencia que se realizó en Roldán participaron alrededor de 200 chicos , en todas las categorías de varones y mujeres de Sub 12 hasta Sub 18, en la modalidad de singles.

Este tipo de competencia ofrece una gran oportunidad a los jugadores que pierden en primera rueda, porque les brinda la posibilidad de seguir participando en lo que se denomina “second chance” o segunda oportunidad, que se lleva adelante en un cuadro complementario. Su objetivo es garantizar que todos tengan más partidos y continuidad en la competencia , debido a que la experiencia de juego es muy importante en esta instancia del desarrollo deportivo.

Varones

• Sub 12: Juan Bettiol venció a Víctor Jiménez 6/1 y 6/1.

• Second chance: Fausto Georgeot a Juan Martin Prieto 9/8.

• Sub 14: Lucas Vincenzetti a Branko Fleitas 6/4 y 6/0.

• Second chance: Santino Anselmi a Franco Diodati 9/4.

• Sub 16: Renzo Borsini a Benicio Rodriguez 7/6 y 6/1.

• Second chance: Damian Calderón a Bautista Bustos 9/4.

• Sub 18: Santiago Ferrero a Santiago Mendez Casariego 6/1 y 6/4.

• Second chance: Lautaro Roldan a Marcos Kuzmicich 9/0.

Mujeres

• Sub 12: Felicitas Belbuzzi superó a Lourdes Reisenauer 6/1 y 6/2.

• Second chance: Thalita Oliveira a Sofia Ottaviani 9/4.

• Sub 14: Nayla Paulochenka a Delfina Duluc 6/3 y 6/0.

• Second chance: Catalina Ali Hounau a Ana Simonetta 9/4.

• Sub 16: Valentina Gallucci a Isabella Galloni 6/1 y 6/1.

PRO TOUR PRO TOUR. De izquierda a derecha Bruno Zarlenga (finalista), Cristian Amsler (organizador ), Daniel Escalante ( intendente de Roldán) y Alfonso Costamagna (campeón del torneo )

Costamagna se quedó con la Copa 120 Aniversario

Los torneos Pro Tour forman parte del camino de desarrollo profesional de los jugadores de tenis, por lo que la Federación de Tenis (FST) diseñó un amplio calendario para esta temporada, con el objetivo de brindar más oportunidades de competencia y favorecer el crecimiento de cada uno de los deportistas. En esta oportunidad, la cita fue en la vecina localidad de Roldán, donde se disputó la “Copa 120 Aniversario” que quedó en manos del representante local, Alfonso Costamagna.

El Roldán Open se llevó adelante en el Centro Cosmopolita Unión y Progreso, donde funciona el centro de entrenamiento Ceca Tenis y contó con un cuadro de 64 jugadores que llegaron de distintas partes del país en busca de esos tan ansiados puntos que le permitan ingresar al ITF Men’s World Tennis Tour. El director del certamen fue el entrenador Cristian Amsler, quien destacó la gran convocatoria del Pro Tour, así como el elevado nivel de los jugadores y el apoyo de los sponsors.

Si bien todos los enfrentamientos fueron de alto impacto, el título quedó en manos de Costamagna quien tuvo una gran semana con un elevado nivel de juego y en la final superó al oriundo de San Pedro, Bruno Zarlenga, por 6/2 y 6/4.

El certamen llevó el nombre de “Copa 120 Aniversario” y fue una de las actividades previstas para conmemorar un nuevo año del Centro Cosmopolita Unión y Progreso de Roldán, una tradicional institución que se consolida como uno de los pilares sociales, deportivos y culturales de esa ciudad.

promocional sub 10 En las canchas de Sorrento Open se disputó el último Promocional Sub 10. Por primera vez las nenas fueron más que los varones.

Menores: Promocional Sub 10

Los más pequeños del circuito también tuvieron una gran cita en el Promocional Sub 10 que se realizó la semana pasada en el club Sorrento Open, donde funciona la escuela de tenis de los hermanos Ferrer.

Allí, bajo la supervisión del profesor Bruno Altisen, se llevó adelante esta importante fecha que lleva adelante la Federación Santafesina de Tenis (FST) para los pequeños que comienzan a dar sus primero pasos en la competencia.

La novedad del encuentro es que por primera vez el número de chicas que participaron superó al de los varones, sobre un total de 25 jugadores 15 eran mujeres. El dato no es menor, porque es un indicativo que el semillero femenino viene tomando impulso desde las bases.

Los resultados del Promocional Sub 10 fueron los siguientes:

• Varones: 1º Gorán Yercovich, 2º Pedro Fonseca y 3º Felipe González.

• Mujeres: 1ª Julia Vignati, 2ª Margarita Figoseco, 3ª Clara Carrielo y 4ª Lourdes Goffredi.