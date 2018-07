Temperini asegura que trabaja "para pelear el puesto"

Cada pretemporada ofrece una chance inmejorable para pelear un puesto. Es el único momento en que todos los jugadores están al mismo nivel y ninguno tiene su lugar asegurado. De hecho, tienen que dar el máximo ante la atenta mirada del director técnico para subir en la escala de las consideraciones. Este trabajo tiene por delante Nicolás Temperini, el arquero rojinegro que escaló en el plantel tras la salida de un referente como Luciano Pocrnjic.

Si bien parte como titular Nelson Ibáñez, sabe que tiene en sus manos (más literal que nunca) la oportunidad de dar un salto cualitativo que lo catapulte de lleno a la pelea por un lugar en el once de Omar De Felippe. "Trabajo toda la semana para pelear el puesto", contó un ilusionado Temperini en un mano a mano con Ovación.

¿Cómo te estás sintiendo en estas primeras semanas de pretemporada?

Bien. La pretemporada es intensa porque al profe le gusta trabajar mucho. En lo personal me siento muy bien y estoy aprovechando cada práctica.

Con la salida de Pocrnjic subiste en la consideración del técnico y quedaste como segundo arquero detrás de Ibáñez. ¿Cómo lo tomaste?

Lo tomo con calma. Trabajo todos los días para demostrarle al entrenador que quiero estar en este lugar y que puedo pelearle el puesto a Nelson (Ibáñez). Es lo que sueño. Acá estoy muy cómodo y trabajo toda la semana para pelear el puesto.

El hecho de que De Felippe no haya pedido otro arquero es un punto a favor tuyo.

Sí, es así. Y poder jugar la Copa Santa Fe lo tomo como una buena oportunidad para poder mostrarme y darle un mensaje al técnico de que puedo ocupar el puesto. La verdad que cuando estaba Lucho (Pocrnjic) aprendí mucho, estuve pegado a él todo el tiempo. Fue una gran experiencia. Lo dije antes de que se vaya, fue una persona que me ayudó bastante en mi carrera, así que estoy muy agradecido con él.

¿Y con Ibáñez cómo te llevás?

Prácticamente lo mismo que con Pocrnjic. El día que quedé en el plantel como tercer arquero detrás de ellos los dos me ayudaron y me corregían los errores. No me voy a cansar de decirlo, además de dos grandes profesionales son dos muy buenas personas. Tanto Nelson, como Luciano cuando estaba, me aportaron su granito de arena para que yo progrese como arquero.

Vos lo dijiste, eras el tercer arquero y ahora tenés la gran chance de pelear la titularidad. ¿Sos consciente de que se te presenta una muy buena oportunidad?

Sí, pero lo tomo con tranquilidad. Quiero ocupar ese lugar pero voy despacio. Todavía tengo cosas que mejorar, soy una persona que le gusta escuchar consejos de los demás y siempre trato de brindar lo mejor de mí. Espero que todo este aprendizaje me sirva para estar preparado cuando llegue el momento.

¿Pudiste hablar con De Felippe sobre lo que pretende de vos?

Con Omar no hablé, pero sí lo hago con el entrenador de arqueros (Alfredo Rodríguez), que fue quien me comunicó la decisión de que sea el titular en la Copa Santa Fe. Yo siempre trato de mostrar mis cualidades y después que pase lo que tenga que pasar.

La temporada pasada no fue buena y tienen mucho para mejorar de cara a lo que se viene.

Sí, la idea principal que tenemos es conseguir la máxima cantidad de puntos posibles. Desde la llegada de De Felippe cambiamos mucho, sobre todo la mentalidad del equipo. El grupo creció en el último tiempo y está muy unido. Estamos todos tirando para el mismo lado, para adelante, y sabemos que de esta forma vamos a tener un buen año.