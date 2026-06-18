Pochettino no escatimó elogios sobre Messi y dijo que "Argentina es favorita"

“Es de otro planeta. Cualquier comparación, cualquier metáfora que utilicemos, palabras para describir a Messi es imposible, no sería justo”, dijo el exjugador de Newell's y DT de Estados Unidos

“Es increíble verlo (a Messi), es increíble ver a la campeona del mundo con jugadores, con cuerpo técnico, ver a la afición...", declaró Pochettino.

Mauricio Pochettino llenó de elogios a Lionel Messi este jueves después del espectacular hat-trick del capitán de la selección argentina ante Argelia , por el debut en el Mundial 2026, y aseguró que Argentina es “el rival a batir” en la Copa del Mundo. El entrenador de Estados Unidos, que dirigió a Messi durante su etapa en Paris Saint-Germain, quedó impactado por la actuación del rosarino en el estreno mundialista del equipo de Lionel Scaloni.

“Es de otro planeta. Es imposible... Cualquier comparación, cualquier metáfora que utilicemos, palabras para describirlo, es imposible, no sería justo” , expresó el exjugador de Newell's al referirse al nivel mostrado por el número diez argentino.

Messi marcó los tres goles en la victoria 3-0 de Argentina frente a Argelia, en Kansas, y volvió a quedar en el centro de la escena internacional en el inicio de su sexta Copa del Mundo.

Pochettino también destacó el marco que rodeó al campeón del mundo durante el debut, con una fuerte presencia de hinchas argentinos en Estados Unidos y un clima que, según remarcó, se hizo sentir incluso por encima de la transmisión.

“Es increíble verlo, es increíble ver a la campeona del mundo con jugadores, con cuerpo técnico, ver a la afición... Es el único partido que se escuchaba más a la gente que a la transmisión de los comentaristas”, señaló.

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El técnico oriundo de Murphy, que actualmente conduce al seleccionado estadounidense, no dudó al ubicar a Argentina como la gran candidata del torneo, especialmente después de la contundencia mostrada en el primer partido. “Es el rival a batir, es la favorita. Lo mostró en el primer partido, que siempre es difícil”, afirmó Pochettino, en una frase que refuerza la consideración internacional que mantiene el equipo de Scaloni.

¿Argentina o España?

Además, el entrenador fue consultado sobre una posible elección entre enfrentar a España o a Argentina en un eventual cruce mundialista y dejó una respuesta marcada por su vínculo con el país.

“Sería una buena señal para nosotros. Sería buenísimo. Ahora... Me gustaría más cruzarme con España que con Argentina, por un tema emocional. Cruzarme con Argentina y pelearnos a ver quién sigue...”, explicó.

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De todos modos, Pochettino aclaró que cualquiera de esas posibilidades significaría que Estados Unidos logró avanzar fuerte en el torneo: “Cualquiera de las dos, firmo ya”, remató.

El seleccionado estadounidense también tuvo un debut muy positivo en el Mundial, con una goleada 4-1 ante Paraguay por el grupo D, resultado que lo posicionó de entrada como uno de los equipos a seguir dentro de su zona.

En caso de finalizar primero en su grupo y si España y Argentina también lideran los suyos, Estados Unidos podría cruzarse con la Furia Roja en cuartos de final y con la Albiceleste recién en una hipotética final.