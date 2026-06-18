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El Partido Socialista de Santa Fe reeligió a sus autoridades

Joaquín Blanco y Varinia Drisun continuarán al frente de la junta ejecutiva provincial. Unidad, protagonismo y solidaridad con "quienes peor la pasan con el gobierno de Milei”, los objetivos del espacio

18 de junio 2026 · 16:14hs
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La renovación de autoridades del Partido Socialista tuvo lugar en el marco de un encuentro realizado en la ciudad de Santa Fe.

Foto: Archivo / La Capital.

La renovación de autoridades del Partido Socialista tuvo lugar en el marco de un encuentro realizado en la ciudad de Santa Fe.

El Partido Socialista (PS) de Santa Fe consagró a Joaquín Blanco y a Varinia Drisun por un nuevo período como secretario general y secretaria general adjunta de la junta ejecutiva provincial, respectivamente.

La renovación de autoridades tuvo lugar en el marco de un encuentro realizado en la ciudad de Santa Fe con la participación de intendentes, legisladores provinciales y demás autoridades locales.

Blanco se mostró “muy orgulloso” por la responsabilidad de asumir nuevamente la conducción partidaria a nivel provincial. “Creemos en la política que sirve, que sirve como servicio público, la de Miguel Lifschitz y Hermes Binner”, destacó.

El rol del Partido Socialista

Luego resaltó “el protagonismo” del socialismo dentro del frente Unidos. “No solo estamos discutiendo cómo mejorar la vida de los santafesinos sino cómo llevamos adelante un gobierno atento y solidario con aquellos que peor la están pasando con las políticas de Javier Milei ”, subrayó.

En ese sentido, advirtió que “cada vez hay más santafesinos que no pueden llegar a fin de mes, que tienen problemas de empleo o que tienen que cerrar su comercio o fábrica”.

“El socialismo tiene 130 años de historia en la Argentina y una presencia muy fuerte en Santa Fe con intendentes, presidentes comunales y concejales, pero fundamentalmente con militantes en todos y cada uno de sus departamentos. Queremos llevar a cada rincón una propuesta de esperanza y de cambio porque creemos que una provincia más igualitaria es necesaria y posible”, afirmó.

Clara García, presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados provincial, coincidió en señalar que “el socialismo es protagonista de la política de Santa Fe y a nivel nacional”.

Y destacó: “En un momento en el que uno solo ve crispación y falta de un proyecto común y consensuado de futuro, mostramos unidad en una lista que consensúa la territorialidad y la diversidad de sus representantes. Así es como vamos a reivindicar el rol transformador de la política”.

Por su parte, Drisun manifestó: “Renovamos nuestro compromiso para seguir aportando a esta organización política, que ya tiene 130 años de vida, con el gran desafío de hacerla crecer en todo el territorio provincial y de que cada vez más jóvenes se entusiasmen con la posibilidad de transformar una Santa Fe decidida a pelear por su futuro”.

El exgobernador y actual diputado provincial Antonio Bonfatti auguró el inicio de “una nueva etapa con los valores de siempre, porque mientras existan injusticias y no haya respuestas para los derechos más básicos de la gente, la voz del socialismo se hará sentir para luchar por ellos”.

Estuvieron presentes, la presidenta del PS a nivel nMónica Fein; el Ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; los intendentes Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez), Pablo Pinotti (Sunchales), Carlos Pighin (Alvear) y Exequiel Ruani (San José de la Esquina); los legisladores santafesinos Lionella Cattalini, Leonardo Calaianov, Gisel Mahmud, María del Rosario Mancini, Fabián Cejas y Sergio Rojas; el concejal de Rosario Federico Lifschitz y demás autoridades locales y provinciales.

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