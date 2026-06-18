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La identidad como tendencia: por qué Argentina volvió a estar de moda

La analista de tendencias Gaba Najmanovich explicó cómo surgió la "meta-argentinidad", una corriente que revaloriza símbolos locales como el mate, los bodegones y las tradiciones culturales en un contexto global

18 de junio 2026 · 08:24hs
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De Argentina al mundo. El fenómeno que transformó al mate

De Argentina al mundo. El fenómeno que transformó al mate, el bodegón y Mafalda en tendencia global

En un contexto donde durante años la globalización parecía marcar el rumbo de los consumos culturales, una tendencia comenzó a crecer en Argentina y terminó convirtiéndose en un fenómeno que atraviesa desde la gastronomía hasta la moda y las redes sociales. La analista de tendencias Gaba Najmanovich la bautizó "meta-argentinidad": una reivindicación renovada de lo local, atravesada por el humor, la ironía y el orgullo por los propios símbolos culturales.

Según explicó en diálogo con Una Tarde+, la tendencia comenzó a tomar forma en 2023, aunque su origen puede rastrearse hasta la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

"Yo identifiqué el germen en el Mundial. Fue un momento postpandémico de unidad total, de celebración y de orgullo compartido. Pero no hablaba solamente del fútbol, sino también de una redefinición de nuestras tradiciones", señaló.

Del Mundial a la medialuna

Najmanovich contó que comenzó a investigar el fenómeno a partir de una consulta de un cliente internacional interesado en entender la relación entre los argentinos y la identidad latinoamericana.

"Cuando empecé a investigar encontré que acá pesaba mucho más lo argentino que lo latino. Ahí apareció esta idea de meta-argentinidad y desde entonces lo único que hice fue verla crecer", explicó.

La tendencia se manifestó inicialmente en pequeños consumos cotidianos. Uno de los ejemplos más claros fue la revalorización de los bodegones, los sifones de soda y algunos símbolos tradicionales de la gastronomía local.

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"Había remeras que celebraban el bodegón, el pan con manteca o el sifón. Pero para mí uno de los casos más interesantes fue el regreso de la medialuna", sostuvo.

Según la especialista, después de años en los que las cafeterías y panaderías de autor habían puesto el foco en el croissant y la pastelería francesa, muchas comenzaron a reposicionar la medialuna como producto identitario argentino.

"Se empezó a trabajar sobre la medialuna desde la técnica, desde el ingrediente y desde la tradición. Fue una forma de volver a mirar algo muy nuestro con otros ojos", explicó.

El mate como símbolo global

Uno de los fenómenos que mejor expresa esta nueva argentinidad es el crecimiento internacional del mate. Para Najmanovich, el Mundial contribuyó a transformar esa costumbre cotidiana en un símbolo cultural reconocible en todo el mundo.

"El mate se convirtió en un elemento de viralidad. Hoy podés encontrar influencers ingleses haciendo videos tomando mate. Se transformó en una puerta de entrada para mostrar una identidad argentina renovada", explicó.

La especialista considera que las redes sociales jugaron un papel central en ese proceso.

"Argentina se convirtió en una identidad viral. Hay algo muy llamativo en cómo cualquier contenido donde aparece un argentino mencionado logra repercusión. Eso también fortalece la difusión de esta tendencia", señaló.

Mucho más que una reacción económica

Aunque el fenómeno creció en años atravesados por dificultades económicas, Najmanovich cree que la explicación no pasa principalmente por una cuestión de consumo forzado.

"No me parece que sea consecuencia de la crisis económica ni de estar obligados a consumir local. Lo veo más como una respuesta a una crisis de identidad global. Frente a las fuerzas homogeneizadoras de la globalización, las personas buscan rescatar aquello que sienten propio", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que procesos similares pueden observarse en distintos países. "Todas las naciones tienen expresiones parecidas. Lo interesante de Argentina es cómo logró internacionalizar esa búsqueda y convertirla en un fenómeno visible hacia afuera", agregó.

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De Evita y Mafalda a una nueva argentinidad federal

La reciente aparición de símbolos argentinos en la Semana de la Moda de Milán, con diseños inspirados en Eva Perón, Mafalda, el Obelisco o el fileteado porteño, fue para Najmanovich una confirmación de que la tendencia alcanzó una escala global.

Sin embargo, cree que la meta-argentinidad está comenzando a evolucionar hacia una nueva etapa. "Hoy veo expresiones más federales, menos porteñas. Empiezan a aparecer otros relatos vinculados al interior del país y a tradiciones más autóctonas", explicó.

En ese proceso ubica fenómenos culturales protagonizados por artistas como Cazzu o Milo J, además de la creciente visibilidad de expresiones ligadas al norte argentino.

"Ya no hablamos solamente del fileteado porteño o de Evita. Empiezan a aparecer otras formas de representar lo argentino y eso también nos muestra que la tendencia sigue evolucionando", concluyó.

Para la especialista, el orgullo por lo propio dejó de ser una mirada nostálgica sobre el pasado y se transformó en una herramienta para construir nuevas identidades culturales en un mundo cada vez más globalizado.

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