Superliga rosarina de básquet: Temperley festejó en el primer juego del cuadrangular final

Temperley derrotó 94 a 83 a Provincial en el comienzo del petit torneo que consagrará al campeón del básquet local

Temperley derrotó a Provincial por 94 a 83 en el partido inicial del cuadrangular final de la Superliga de básquet de la Asociación Rosarina. El partido, que tuvo un gran marco de público, se jugó en el estadio del club Sportivo América.

El partido que comenzó a las 21.45 se hizo largo y culminó pasada la media noche. Los árbitros marcaron territorio y fueron inflexibles a la hora de sancionar. De hecho. durante el juego hubo 74 lanzamientos libres y aquí el equipo ganador tuvo una noche para el olvido ya que solo anotó desde la línea el 48 % de los intentos (19/40) algo que pudo pagar muy caro. Pero lo contrarrestó con la efectividad que tuvo con los tiros de dos puntos donde hizo 27/36 (75 %).

El primer cuarto fue parejo y con un goleo interesante. Provincial terminó los primeros diez minutos con un parcial de 25 a 24, mientras que en el segundo el Rojo tuvo un mejor cierre para irse 52 a 44 al descanso largo.

Temperley fue imparable en el tercer cuarto

En el tercer cuarto cuando parecía que Provincial iba a manejar los tiempos y hacer correr el reloj, el Negro fue una tromba y terminó anotando en ese período 15 puntos más que su rival (30 a 15) para entrar a la parte final 74 a 67 arriba.

El equipo de Iván Acosta salió a vender cara la derrota. Se fue arrimando de a poco, era mejor en el juego, pero no lograba convertir lo que generaba. Temperley no lo podía cerrar y desperdició nueve ofensivas consecutivas. Hasta que apareció Augusto Capra, quien primero con una gran asistencia y luego con un triple sentenció la victoria para los de Mariano Junco.

La síntesis del primer partido del cuadrangular de básquet

Temperley (94): Luca Amigo 6, Augusto Capra 19, Gregorio Traglia 19, Franco Correa 3, Nicolás Boixader 22 (fi), Gastón Fredes 4, Lucas Filippelli 0, Estanislao Street 0, Octavio Parizzia 7, Lucio Beltramino 9 y Santiago García Cano 5. DT: Mariano Junco.

Provincial (83): Gastón Gerbaudo 19, Santiago López 15, Tomás Gómez Platia 13, Federico Pérez 22, Dalmiro Bustamante 2 (fi), Thiago Simón 4, Felipe Morello 8, Manuel Escobar 0, Gastón Pérez 0. DT: Iván Acosta.

Arbitros: Alberto García, Pérez y Turrín.

El domingo se juega el clásico

La continuidad del cuadrangular final del torneo mayor de la ARBB será este domingo desde las 20.30, también en Sportivo América, con uno de los clásicos de la República de la Sexta entre Sportsmen Unidos y Atalaya.

Fotos: Diario El Ciudadano (Juanjo Cavalcante)