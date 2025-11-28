La Capital | Ovación | Newell's

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que todavía no sabe por qué lo echaron

Habló en un canal porteño y dejó frases picantes. Críticas a Lucas Bernardi y exjugadores y elogios a Banega

28 de noviembre 2025 · 14:41hs
Cristian Fabbiani habló sobre su paso por Newells y dijo que no entendiende por qué se fue.

Marcelo Bustamante / La Capital

Cristian Fabbiani habló sobre su paso por Newell's y dijo que no entendiende por qué se fue.

Cristian Fabbiani llegó como director técnico a Newell's con el torneo Apertura empezado y se fue antes de que el Clausura concluyera. Al principio cosechó un colchón de puntos, pero cuando se fue el equipo estaba entre los más amenazados por el descenso. Y el balance de su paso no fue bueno.

Desde que se marchó, después de la derrota por 3 a 1 ante Argentinos Juniors, Fabbiani no habló de su gestión al frente del equipo. Lo hizo recién ahora, en un canal de televisión de deportes de Buenos Aires. Y dijo algunas frases polémicas.

Dijo que vino a un club "tomado por los hinchas" debido a la pobre campaña futbolística, aseguró que todavía no sabe por qué tuvo que irse, contó una conversación con Keylor Navas que según él nadie conoce y le pegó con ganas a Lucas Bernardi y a otros exjugadores, entre ellos Maximiliano Rodríguez. Y ponderó a Ever Banega: "Me ayudó mucho", dijo.

También aseguró que su objetivo era salvar al equipo del descenso y que eso se cumplió.

Qué dijo Fabbiani sobre su paso por Newell's

Estas son las principales frases de Fabbiani sobre su paso por Newell's:

“Lleguá a un club tomado por los hinchas debido a la situación del equipo. El objetivo era no descender y se cumplió. Todavía no sé por qué me fui. Fue político para mí. Después de perder contra Gimnasia, el presidente me llamó y me dijo que quería descomprimir, que él se iba a hacer cargo de todo. Me llamó la atención. Me dolió porque puse la cara cuando nadie la quería poner".

"Estaba todo el día en el club. Me tocó un plantel muy honesto, con gente grande en la que me apoyé y que la verdad dejaron la vida. Son momentos, rachas, y los jugadores lo sufrieron”.

Leer más: Aníbal Moreno, el crack que Newell's vendió rápido y ahora va por la "gloria eterna"

"Un día, antes de Banfield, tuvimos charla en el vestuario de la concentración. Él se quería ir porque su papá había sufrido un infarto, quería estar cerca. Se puso a llorar. Si Keylor se puso a llorar por la situación que estaba pasando el club, imagínense los más chicos”.

Bernardi, Maxi Rodríguez y Banega

“Con el técnico de tercera no tenía relación, parecía un club aparte. Cero onda. Hay que decirlo porque después gana un partido, se pone a llorar y queda bien él y quedo mal yo, que puse la cara”.

“Cuando vos llegás a un club y hay ídolos, es muy difícil. Cuando yo me fui, al otro día fueron todos. Miren la foto”. Le preguntaron si incluía en el comentario a Maxi Rodríguez: “Todos. El único era el Gato Fórmica. Después, los otros, cuando yo pedí ayuda no apareció ninguno. Las cosas se dicen. No sé si no me querían, ni si querían estar ellos. A Maxi lo llamé, obvio. Y nada".

“Banega me ayudó un montón. Se ponía el equipo al hombro, jugaba desgarrado, con dolor de rodilla, se infiltraba. Pero era imposible mediar con los históricos".

