Jugó en Boca, siempre le fue bien contra River y ahora el Millonario preguntó cuánto vale: ¿lo compra?

La ficha fue cotizada en 8 millones de dólares. El jugador ya dijo que no seguirá en su actual club y no se descarta que vaya a Núñez

Aunque parezca increíble, River ya está afuera de todas las competencias oficiales y en días el plantel se irá de vacaciones. Mientras, el entrendor Marcelo Gallardo empezó la depuración y dio los primeros nombres de jugadores que quiere como refuerzos para el 2026.

Muchas figuras del River de los últimos años no seguirán en el club. En la nómina aparecen Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Pity Martínez, Milton Casco y Miguel Borja.

Además, otros que jugaron menos o casi nada también se irán del club a través de una venta. En este grupo hay jugadores de peso como Paulo Díaz, Facundo Colidio y Fabricio Bustos, pero también están Federico Gattoni y Sebastián Boselli.

Paralelamente, ya se supo cuáles son los primeros refuerzos que quiere el Muñeco para la próxima temporada: Luciano Gondou, Claudio Echeverri, Santiago Sosa y Román Vega.

Cuánto vale el pase de Sebastián Villa

Sin embargo, un periodista que conoce muy bien la cocina de River reveló un dato inesperado. Según Germán Balcarce, el Millonario preguntó cuánto vale el pase de un exjugador de Boca que siempre fue figura contra el equipo de la banda roja y está muy identificado con el club que conduce Juan Román Riquelme.

Se trata de un delantero que este año salió campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, y que hace apenas unas horas anunció que no continuará en el club mendocino: el colombiano Sebastián Villa.

Barcarce informó que la ficha del jugador fue tasada en ocho millones de dólares. Aunque se sabe que River reducirá mucho su presupuesto para realizar nuevas contrataciones, la palabra final la tendrá Gallardo y, por lo que se sabe, no sería descabellado que Villa finalmente desembarca en Núñez.