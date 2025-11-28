Franco Colapinto no pudo hacer mucho con el Alpine y largará último la sprint con Pierre Gasly al lado

Franco Colapinto y Pierre Gasly penaron en la clasificación de la sprint y ocuparon los dos últimos lugares.

Franco Colapinto disputa en Qatar su 26º semana de gran premio con el Alpine.

Franco Colapinto clasificó 20º para la carrera sprint de Qatar , el último sprint del año de la Fórmula 1 , y Pierre Gasly apenas fue 19º. Los Alpines en el fond o . El argentino disputará este sábado la carrera corta desde las 11 y la clasificación a las 15 para el GP del domingo, que comenazará a las 13, e irá por Fox Sports y Disney+.

Todos con gomas medias, la primera referencia fue de Max Verstappen, con 1m 22,258s.

En el primer intento, Colapinto fue mejor que Gasly: 1m 23,771s contra 1m 23,835s, muy lejos de Lando Norris que marcaba 1m 21,631s como el mejor. Estuvieron a más de 2 segundos.

Vertsappen bajaría a 1m 21,494s, Gasly quedaba a 8 décimas y Colapinto se pondría a 8 décimas del francés al fallar en el último sector.

Colapinto dio dos vueltas de enfriamiento antes de volver a a acelerar y aunque hizo su mejor registro, apenas le alcanzó para quedar a 252 milésimas del francés, que finalizó 19º.

Quedaron afuera además Lance Stroll, Liam Lawson y de nuevo Lewis Hamilton.

Así fue la FP1 en Qatar

>>Leer más: Cuándo corre Franco Colapinto el GP de Qatar: días y horarios de la Fórmula 1