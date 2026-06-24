Suiza se hizo fuerte ante Canadá y se quedó con el primer puesto del Grupo B

El seleccionado local terminó segundo y logró la clasificación. Bosnia venció a Qatar y espera poder ser uno de los mejores terceros

Los futbolistas se Suiza celebran uno de los goles con los que el conjunto europeo superó al local Canadá.

Suiza fue un relojito en la tercera y última fecha del Grupo B del Mundial 2026 . Es cierto, pasó algo de zozobra en el final, pero la jornada le salió redonda. Es que venció a Canadá por 2 a 1 y de esa forma se quedó con el primer puesto de la zona. Los locales clasificaron en la segunda posición. En el otro encuentro del grupo, Bosnia Herzegovina venció a Qatar y debe esperar otros resultados para ver si clasifica como uno de los mejores terceros.

En ese partido entre Suiza y Canadá estaba el gran foco de atención en esta última fecha del grupo y los europeos dieron un paso muy en firme. Porque terminó en lo más alto y de aquí en más sólo le queda esperar por los resultados de otros varios grupos, ya que enfrentará a un tercero, que puede ser de los grupos E, F, G, I o J.

Esa clasificación a los 16avos del final le permite a los suizos seguir luchando por mejorar esos cuartos de final que logró en tres ocasiones en a historia de los Mundiales. Fueron en Italia 1934, Francia 1938 y Suiza 1954 .

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Por haber terminado primero en su grupo, Suiza enfrentará uno de los mejores terceros. Xinhua

A los pocos segundos de iniciado el segundo tiempo, Suiza se puso en ventaja con gol de Rubén Vargas, pero lejos de conformarse con ese resultado fue por más y a los 56’ estiró la ventaja gracias a la conquista de Johan Manzambi.

Canadá intentó hasta donde pudo y el gol de Promise David ilusionó a los locales, pero nunca pudieron llegar al empate. Canadá enfrentará en la próxima instancia al segundo del Grupo A, que pueden ser Corea del Sur, República Checa o Sudáfrica.

Bosnia, una maquinita ante Qatar

Era de esperar un triunfo de Bosnia Herzegovina, pero el partido igualmente había que jugarlo. Y los europeos actuaron en consecuencia. Se sacaron de encima de manera sencilla a los qataríes, que demostraron ser una de las selecciones más endebles del Mundial. El único punto que lograron fue en la primera fecha y en el final del partido, frente a Suiza.

Fue 3-1 con goles de Kerim Alajbegovic, Sultan, en contra, y Ermin Mahmic. Para Qatar anotó Ermin Mahmic.Bosnia debe esperar si se mete como uno de los mejores terceros.