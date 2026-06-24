Suiza se hizo fuerte ante Canadá y se quedó con el primer puesto del Grupo B

Suiza fue un relojito en la tercera y última fecha del Grupo B del Mundial 2026. Es cierto, pasó algo de zozobra en el final, pero la jornada le salió redonda. Es que venció a Canadá por 2 a 1 y de esa forma se quedó con el primer puesto de la zona. Los locales clasificaron en la segunda posición. En el otro encuentro del grupo, Bosnia Herzegovina venció a Qatar y debe esperar otros resultados para ver si clasifica como uno de los mejores terceros.
En ese partido entre Suiza y Canadá estaba el gran foco de atención en esta última fecha del grupo y los europeos dieron un paso muy en firme. Porque terminó en lo más alto y de aquí en más sólo le queda esperar por los resultados de otros varios grupos, ya que enfrentará a un tercero, que puede ser de los grupos E, F, G, I o J.
Tres veces a cuartos de final
Esa clasificación a los 16avos del final le permite a los suizos seguir luchando por mejorar esos cuartos de final que logró en tres ocasiones en a historia de los Mundiales. Fueron en Italia 1934, Francia 1938 y Suiza 1954.
Por haber terminado primero en su grupo, Suiza enfrentará uno de los mejores terceros.
Xinhua
A los pocos segundos de iniciado el segundo tiempo, Suiza se puso en ventaja con gol de Rubén Vargas, pero lejos de conformarse con ese resultado fue por más y a los 56’ estiró la ventaja gracias a la conquista de Johan Manzambi.
Canadá intentó hasta donde pudo y el gol de Promise David ilusionó a los locales, pero nunca pudieron llegar al empate. Canadá enfrentará en la próxima instancia al segundo del Grupo A, que pueden ser Corea del Sur, República Checa o Sudáfrica.
Bosnia, una maquinita ante Qatar
Era de esperar un triunfo de Bosnia Herzegovina, pero el partido igualmente había que jugarlo. Y los europeos actuaron en consecuencia. Se sacaron de encima de manera sencilla a los qataríes, que demostraron ser una de las selecciones más endebles del Mundial. El único punto que lograron fue en la primera fecha y en el final del partido, frente a Suiza.
Fue 3-1 con goles de Kerim Alajbegovic, Sultan, en contra, y Ermin Mahmic. Para Qatar anotó Ermin Mahmic.Bosnia debe esperar si se mete como uno de los mejores terceros.