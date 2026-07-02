Bielsa, el entrenador que cosechó grandes elogios, pero también duras críticas

El extécnico de Uruguay ha sido valorado desde Batistuta al Kily González. También por Lunari, quien luego se decepcionó por una decisión que tomó en Chile

Marcelo Bielsa se fue por la puerta de atrás de la selección de Uruguay, con una ola de críticas y un apoyo menor a lo que singifica como entrenador. El Loco, quien brindó una conferencia de prensa días atrás para despedidrse, soportó duros cuestionamientos de algunos jugadores, sobre todo de aquellos que quedaron excluidos de la lista y otros que están retirados y pugnaban por la elección de algún coterráneo. Pero a lo largo de su vida y trayectoria como conductor ha cosechado elogios al por mayor, aunque también cuestionamientos por su manera de exigir y actuar.

En la larga lista de futbolistas que no escatiman palabras para elogiarlo pueden aparecer Gabriel Batistuta, Pablo Aimar, el Burrito Ortega, Kily González , entre otros nombres de peso. Todos destacaron en distintos momentos su manera de formarlos y del camino que los marcó a lo largo de sus carrerras. Algo de suma importancia les dejó.

"Fue quien me educó y me enseñó a entrenar todos los días y a cuidarme", contó en varias ocasiones el Batigol, quien no dudó en criticar aquella decisión en la selección argentina donde Bielsa no concebía que jugara junto a Crespo.

“Bielsa me dejó todo desde lo humano: honestidad, lealtad, cómo tenés que manejarte en el fútbol, tratar a todo el mundo por igual y que nadie es más importante que el otro. Los valores que nuestros padres nos enseñan. Si no tenés humildad no sos nada por más que seas el mejor del mundo", declaró tiempo atrás el Kily González realzando la figura del exentrenador de Newell's.

Claro que también hay voces críticas por ciertas decisiones que ha adoptado en algún momento, como el cierto malestar que le causó a Ricardo Lunari cuando fue a dirigir a la selección de Chile. "Sí, me decepcioné porque estaba convencido de que iba a ir a trabajar con él", confesó el ahora concejal de San José de la Esquina en una charla con Ovación hace un tiempo.

La decepción de Lunari

Lunari es muy querido en Chile por todo lo que dejó como jugador y se encargó de ser el nexo para que las autoridades trasandinas lo contactaran: "Hice el primer contacto. Lamentablemente, en ese momento yo estaba trabajando con él y se fue a Chile y no me llevó. Tampoco supe por qué".

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"Lo que me llama la atención es que trabajaba con él, sabía que en Chile me querían mucho, que no iba a haber problemas en llevarme y convocó a chicos que no estaban trabajando con él, como el Toto Berizzo y el Colo Alfredo Berti. Ojo, sin menospreciarlos a ellos. Es una cuestión personal de Marcelo, ¿por qué no me lleva a mí y lleva a otros? A lo mejor no me vio talento, no observó condiciones para poder ayudarlo. Fue uno de los momentos más duros de mi vida en el fútbol", recordó el exjugador de la Lepra más allá de destacar lo que lo marcó positivamente como futbolista.

En el presente y tras la eliminación de Uruguay del Mundial el que no tuvo piedad de Bielsa fue el excapitán de la selección oriental Diego Lugano, quien disparó: “Fue un gran error de la asociación uruguaya haber llegado al Mundial con Bielsa, prisioneros de un contrato millonario. Esa es la verdad. Y bueno, en la cancha se paga. El DT nunca entendió dónde estaba”.